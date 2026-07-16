Solothurn, 16. Juli 2026. Während andernorts die Ferienplanung läuft, hat ein Bürger aus dem Kanton Solothurn an einem strahlenden Sommertag einen Volksauftrag lanciert, der es in sich hat: Stephan Seiler fordert vom Regierungsrat mehr Offenheit – und zwar nicht als vage Absichtserklärung, sondern als konkrete Gesetzesänderung.

Volksauftrag unterschreiben hier

Der Auslöser: ein Bericht, der niemand sehen darf

Im Zentrum steht ein als vertraulich eingestufter Entwurf eines Schlussberichts zur internen Zusammenarbeit von Staatsanwaltschaft und Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Solothurn. Das Dokument war 2025 im Auftrag einer externen Personalfirma entstanden und gelangte anschliessend an Medien – worauf der zuständige Regierungsrat sogar Strafanzeige gegen Unbekannt erstattete. Seiler wirft nun der zuständigen Regierungsrätin des Bau- und Justizdepartements vor, die Herausgabe der Dokumente seit März zu verweigern, obwohl Kantonsrat Rémy Wyssmann im Wochentakt nachfragen müsse. Auch die Empfehlungen der kantonalen Öffentlichkeitsbeauftragten würden ignoriert.

Ob man jedes Detail dieser Darstellung teilt oder nicht: Der Fall zeigt exemplarisch ein Muster, das in vielen Kantonen zu beobachten ist. Verwaltungen berufen sich auf Vertraulichkeit, wo das Gesetz eigentlich Öffentlichkeit als Grundsatz vorsieht.

Was der Volksauftrag konkret verlangt

Seilers Vorstoss ist kein loses Ärgernis, sondern ein handfester Forderungskatalog:

Regierungsratssitzungen sollen grundsätzlich öffentlich sein – physisch und per Livestream. Ein Ausschluss der Öffentlichkeit soll nur noch bei nachweisbar überwiegenden öffentlichen oder zwingend schützenswerten privaten Interessen möglich sein.

Die Traktandenliste ist spätestens drei Arbeitstage vor jeder Sitzung zu veröffentlichen.

Beschlüsse, Abstimmungsverhältnisse und wesentliche Entscheidungsgründe sollen zeitnah nach jeder Sitzung publik gemacht werden.

Protokolle öffentlicher Sitzungen sind innert angemessener Frist vollständig zu veröffentlichen.

Dokumente zu abgeschlossenen Geschäften sollen grundsätzlich zugänglich sein, sofern keine überwiegenden gesetzlichen Geheimhaltungsinteressen bestehen.

Das ist, in der Summe, eine Umkehr der Beweislast: Nicht die Bürgerin muss begründen, warum sie ein Dokument sehen will – die Verwaltung muss begründen, warum sie es zurückhält.

Einordnung: Warum das mehr ist als Lokalpolitik

Transparenzgesetze existieren in fast allen Kantonen, doch ihre Wirkung hängt stark davon ab, wie konsequent Verwaltungen sie anwenden. Solothurn ist damit kein Einzelfall – ähnliche Debatten laufen etwa auch rund um Spitalskandale im gleichen Kanton, wo Geheimberichte der Finanzkontrolle jahrelang unter Verschluss blieben, während intern längst Alarmzeichen bekannt waren. Das Muster wiederholt sich: Kontrollorgane warnen, die Exekutive schweigt, bis der öffentliche Druck oder die Medien den Deckel heben.

Ein Livestream-Obligatorium für Regierungsratssitzungen wäre in der Schweizer Kantonslandschaft ungewöhnlich – die meisten Kantone kennen Öffentlichkeit höchstens für Parlamentsdebatten, nicht für die Exekutive. Genau das macht den Vorstoss bemerkenswert: Er zielt auf jene Ebene, die in der Praxis am wenigsten Einblick gewährt, aber am meisten entscheidet.

Wie das Instrument funktioniert

Der Solothurner Volksauftrag ist ein direktdemokratisches Instrument, das dem Regierungsrat einen konkreten Prüf- oder Handlungsauftrag erteilt. Damit er zustande kommt, braucht es Unterschriften aus den Gemeinden – im vorliegenden Fall laut Seiler 100 Unterschriften aus Solothurner Gemeinden . Da jede Gemeinde einzeln ausgezählt wird, haben auf dem Formular jeweils 4 Unterschriften platz.

Schlussbetrachtung

Die Debatte, die Stephan Seiler anstösst, betrifft eine Grundfrage jeder Demokratie: Wem gehört das Wissen über staatliches Handeln – der Verwaltung, die es verwaltet, oder der Bevölkerung, die es finanziert und trägt?