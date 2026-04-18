Die Schweiz gilt international als Rechtsstaat par excellence. Sie ist Depositarstaat der Genfer Konventionen, Heimat des IKRK, Mitgründerin des modernen Völkerrechts. Und doch klafft im Herz ihrer Rechtsordnung ein Widerspruch, der seit Jahrzehnten ungelöst bleibt — und der von bestimmten politischen Kräften bewusst bewirtschaftet wird.

Die Frage ist einfach gestellt, aber schwer zu beantworten: Was gilt in der Schweiz, wenn Volkswille, Bundesverfassung und Völkerrecht in dieselbe Richtung zeigen sollten, es aber nicht tun?

Die Verfassung sagt: eigentlich das Völkerrecht

Artikel 5 Absatz 4 der Bundesverfassung hält fest, dass Bund und Kantone das Völkerrecht beachten müssen. Das klingt klar. Ist es aber nicht. Denn dieselbe Verfassung, in Artikel 190, schreibt vor, dass das Bundesgericht Bundesgesetze und Völkerrecht anwenden muss — die Bundesverfassung selbst jedoch nicht auf ihre Völkerrechtskonformität prüfen darf. Das Ergebnis ist eine Normenhierarchie mit einer Lücke genau dort, wo es am meisten darauf ankommt: bei Volksinitativen, die direkt in die Verfassung eingeschrieben werden.

Vereinfacht gesagt: Ein Parlamentsgesetz kann durch Völkerrecht verdrängt werden. Aber eine Verfassungsbestimmung, die durch eine Volksinitiative eingeführt wurde? Dafür gibt es keine klare Antwort.

Das Bundesgericht laviert

Das Bundesgericht hat über die Jahrzehnte verschiedene Formeln entwickelt, um mit diesem Dilemma umzugehen. Die bekannteste ist die sogenannte Schubert-Praxis aus dem Jahr 1973: Hat das Parlament bewusst ein Gesetz beschlossen, das einem völkerrechtlichen Vertrag widerspricht, so gilt im innerstaatlichen Raum das neuere Schweizer Recht — auch wenn die Schweiz damit völkerrechtlich vertragsbrüchig wird. Diese Praxis wurde in der jüngeren Rechtsprechung zwar zunehmend eingeschränkt, bleibt aber als Konstrukt erhalten.

Menschenrechte bilden eine Ausnahme: Garantien aus der EMRK oder den UNO-Pakten haben grundsätzlich Vorrang, auch gegenüber jüngerem Landesrecht. Aber auch hier urteilt das Bundesgericht fallweise, ohne eine klare, allgemeingültige Kollisionsregel festgelegt zu haben. Das Gericht selbst ist intern gespalten — verschiedene Abteilungen vertreten unterschiedliche Positionen dazu, wie weit das internationale Recht durchgesetzt werden soll.

Die eigentliche Schwachstelle: die Volksinitiative

Das grösste Einfallstor für Völkerrechtskonflikte ist das Instrument der Volksinitiative. Wer eine Initiative lanciert, die in die Bundesverfassung eingreift, bewegt sich in einem Bereich, in dem Bundesrat und Parlament kaum Handhabe haben. Eine Initiative ist ungültig, wenn sie zwingendes Völkerrecht verletzt — also die absolute Untergrenze: Folterverbot, Genozidverbot, das Non-refoulement-Gebot. Alles darunter, also der grosse Bereich der Menschenrechtsgarantien der EMRK, ist grundsätzlich abstimmbar.

Das ist keine Lücke im System. Das ist das System.

Eine Initiative, die die Religionsfreiheit einschränkt? Abstimmbar. Eine, die das Recht auf Familienleben tangiert? Abstimmbar. Eine, die eine automatische Ausweisung ohne Verhältnismässigkeitsprüfung verlangt? Abstimmbar. Und wenn das Volk Ja sagt, steht der Bundesrat vor einem unlösbaren Problem: Er hat den Volkswillen umzusetzen — und gleichzeitig die Verträge einzuhalten, die die Schweiz selbst ratifiziert hat.

Die politische Logik dahinter

Was juristisch wie eine Panne aussieht, ist politisch oft Kalkül. Volksinitiativen, die bewusst auf Kollisionskurs mit dem Völkerrecht gehen, erzeugen genau den Konflikt, der dann als Argument gegen “fremde Richter” und internationale Verträge verwendet werden kann. Das Scheitern der Umsetzung wird nicht der schlecht konstruierten Initiative angelastet, sondern dem Völkerrecht selbst — das dann als Feindbild taugt für die nächste Kampagne.

So entsteht eine politische Dauerschleife: Initiative lancieren, Volk abstimmen lassen, Umsetzung scheitert an internationalem Recht, daraus politisches Kapital schlagen, nächste Initiative lancieren. Der Rechtsstaat wird dabei nicht gebrochen — er wird zermürbt.

Was fehlt

Was die Schweiz bis heute nicht hat, ist eine klare Vorabprüfung von Volksinitiativen auf ihre Vereinbarkeit mit dem nicht-zwingenden Völkerrecht, inklusive der EMRK-Kerngarantien. Mehrere Vorstösse in diese Richtung wurden diskutiert und letztlich nicht umgesetzt — unter anderem weil eine solche Hürde als Einschränkung der direkten Demokratie empfunden würde. Dass die direkte Demokratie ohne diese Hürde zum Instrument der Rechtsstaatverletzung werden kann, wird dabei seltener laut gesagt.

Die Fallstudien: Wenn die Schweiz sich selbst widerspricht

Fall 1: Die Verwahrungsinitiative (2004) — der stille Verfassungsbruch

Am 8. Februar 2004 nahm das Schweizer Stimmvolk die Volksinitiative «Lebenslange Verwahrung für nicht therapierbare, extrem gefährliche Sexual- und Gewaltstraftäter» mit knapp 56 Prozent an. Das Anliegen war emotional verständlich — ausgelöst durch brutale Einzelfälle, die die Öffentlichkeit erschüttert hatten. Die juristische Konstruktion dahinter war es weniger.

Die Initiative verlangte, dass als nicht therapierbar eingestufte Straftäter lebenslang verwahrt werden, ohne dass ihre Situation je einer unabhängigen Überprüfung unterzogen werden muss. Genau das aber ist mit der EMRK nicht vereinbar. Artikel 5 der Konvention garantiert das Recht auf Freiheit und schreibt vor, dass jede Freiheitsentziehung regelmässig gerichtlich überprüfbar sein muss. Eine lebenslange, nicht überprüfbare Verwahrung ist per Definition eine Verletzung dieses Grundsatzes.

Bundesrat und Parlament standen vor einem klassischen Dilemma: Die Verfassungsbestimmung war gültig eingeführt worden, die EMRK war ratifiziert, und das Bundesgericht konnte die Verfassungsbestimmung nicht einfach ignorieren. Der Ausweg war die Methode, die seither in der Schweiz zur Standardtechnik im Umgang mit völkerrechtswidrigen Initiativen geworden ist: die weichgespülte Umsetzung. Das Ausführungsgesetz wurde so formuliert, dass die lebenslange Verwahrung zwar formal existiert, in der Praxis aber kaum je angewendet werden kann. Das Bundesgericht deutete in seiner Rechtsprechung an, dass ein entsprechender Entscheid vor dem EGMR keinen Bestand hätte.

Das Ergebnis: Eine Verfassungsbestimmung, die das Volk angenommen hat, wird durch eine Legislative umgesetzt, die weiss, dass sie sie nicht wortgetreu umsetzen kann — und es auch nicht tut. Niemand erklärt das öffentlich. Es passiert einfach.

Fall 2: Das Minarettverbot (2009) — Verfassungsrecht als Menschenrechtsverletzung

Am 29. November 2009 nahm die Schweizer Stimmbevölkerung die Initiative «Gegen den Bau von Minaretten» mit 57,5 Prozent an — und setzte damit eine Bestimmung in die Bundesverfassung, die nach übereinstimmender Meinung von Bundesrat, Parlamentsmehrheit und der gesamten Rechtswissenschaft die EMRK verletzt.

Artikel 72 Absatz 3 der Bundesverfassung lautet seither lapidar: «Der Bau von Minaretten ist verboten.» Kein Verhältnismässigkeitsvorbehalt, keine Ausnahme, keine Möglichkeit zur Einzelfallprüfung. Genau darin liegt das Problem: Die EMRK erlaubt Einschränkungen der Religionsfreiheit, aber nur unter der Bedingung, dass diese verhältnismässig sind. Ein kategorisches, ausnahmsloses Verbot ist per Definition nicht verhältnismässig. Die Verletzung von Artikel 9 (Religionsfreiheit) und Artikel 14 (Diskriminierungsverbot) der EMRK ist nach Einschätzung der Rechtslehre nicht durch Auslegung auflösbar — es braucht eine Normenkollision, bei der eine Bestimmung zurücktreten muss.

Das Bundesgericht hat diese Kollision bis heute nicht direkt entschieden, weil es keinen konkreten Anwendungsfall gab: Seit der Annahme der Initiative wurde faktisch kein einziger Minarettbau aufgrund von Artikel 72 Absatz 3 abgelehnt — in den meisten Fällen scheitern solche Bauvorhaben ohnehin an baurechtlichen Vorschriften. Die Verfassungsbestimmung existiert also, wird aber nicht angewendet. Sie ist ein Denkmal für den Konflikt, nicht seine Lösung.

Politisch war die Folge des Abstimmungsresultats ein Dammbruch der anderen Art: Die SVP begann, den EGMR als institutionelles Feindbild aufzubauen. Das Minarettverbot wurde zum Argument, warum die Schweiz sich von «fremden Richtern» in Strassburg nicht dreinreden lassen solle — obwohl es die Schweiz war, die mit der Annahme der Initiative das Völkerrecht gebrochen hatte, nicht der EGMR, der lediglich auf die Einhaltung der ratifizierten Verträge bestand.

Fall 3: Die Ausschaffungsinitiative (2010) und die Durchsetzungsinitiative (2016) — ein Konflikt in zwei Akten

Akt I: Die Initiative

Im November 2010 nahm das Schweizer Stimmvolk die SVP-Initiative zur Ausschaffung krimineller Ausländer an. Das Grundanliegen — straffällig gewordene Ausländer konsequenter auszuweisen — ist legitim und entspricht auch dem geltenden Recht in vielen Ländern. Das Problem war die Konstruktion: Die Initiative verlangte eine automatische Ausweisung bei bestimmten Delikten, ohne richterliche Einzelfallprüfung, ohne Verhältnismässigkeitsabwägung.

Genau das kollidiert mit dem Recht auf Familienleben nach Artikel 8 EMRK. Ein Ausländer, der seit zwanzig Jahren in der Schweiz lebt, dessen Kinder Schweizer Staatsbürger sind und der wegen eines mittelschweren Delikts verurteilt wird, hat nach europäischer Menschenrechtslehre ein geschütztes Interesse daran, nicht ausgeschafft zu werden — unabhängig davon, was ein Abstimmungsresultat besagt. Der Bundesrat anerkannte diesen Widerspruch explizit: Die vorgeschlagene Umsetzungsregelung könne zu Konflikten mit der EMRK, dem UNO-Pakt II, der Kinderrechtskonvention und dem Freizügigkeitsabkommen führen.

Das Parlament baute daraufhin eine Härtefallklausel ein — eine Ventilregelung, die eine Verhältnismässigkeitsprüfung im Einzelfall erlaubt. Die wortgetreue Umsetzung des Volksauftrags wurde damit stillschweigend aufgegeben.

Akt II: Die Durchsetzungsinitiative

Die SVP war nicht bereit, diese Aushöhlung zu akzeptieren, und lancierte die Durchsetzungsinitiative — die verlangte, dass die Ausschaffungsinitiative buchstabengetreu, also ohne Härtefallklausel, umgesetzt wird. Damit wurde der Konflikt zwischen Volksrecht und Menschenrecht zum expliziten Abstimmungsgegenstand gemacht.

Das Ergebnis war bemerkenswert: Am 28. Februar 2016 lehnte das Schweizer Stimmvolk die Durchsetzungsinitiative mit fast 59 Prozent ab. Zum ersten Mal in dieser Reihe von Konflikten zog das Volk selbst die Notbremse — und sprach sich damit implizit dafür aus, dass die Menschenrechtsgarantien der EMRK nicht durch eine Volksabstimmung ausgehebelt werden dürfen.

Es ist eine der wenigen Episoden, in denen die direkte Demokratie sich selbst korrigiert hat. Aber die Tatsache, dass es dazu einer zweiten Volksabstimmung bedurfte, zeigt zugleich, wie fragil dieser Schutz ist.

Fall 4: Die Masseneinwanderungsinitiative (2014) — die grösste Kollision

Der 9. Februar 2014 gehört zu den folgenreichsten Abstimmungssonntagen der neueren Schweizer Geschichte. Mit 50,3 Prozent Ja-Stimmen — einer hauchdünnen Mehrheit — nahm das Stimmvolk die SVP-Initiative «Gegen Masseneinwanderung» an und setzte damit einen neuen Artikel 121a in die Bundesverfassung: Die Schweiz steuert die Zuwanderung eigenständig durch jährliche Höchstzahlen und Kontingente.

Das Problem: Das 1999 abgeschlossene Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU garantiert EU-Bürgern das Recht, in die Schweiz einzureisen, zu arbeiten und sich niederzulassen — ohne Kontingente, ohne Obergrenzen. Beides gleichzeitig geht nicht. Die Bundesverfassung verlangte nun etwas, das ein ratifizierter Staatsvertrag ausdrücklich ausschloss.

Die EU machte sofort klar, dass das Personenfreizügigkeitsabkommen nicht nachverhandelt wird. Als Konsequenz der Abstimmung wurde die Schweiz aus dem EU-Forschungsprogramm Horizon 2020 ausgeschlossen, Erasmus+ wurde suspendiert, und Verhandlungen über ein institutionelles Rahmenabkommen wurden auf Eis gelegt. Das Abstimmungsresultat hatte innerhalb von Stunden aussenpolitische Schäden angerichtet, die Jahre brauchten, um teilweise repariert zu werden.

Der Bundesrat versuchte drei Jahre lang, eine «völkerrechtskonforme Umsetzung» des Verfassungsartikels zu finden — was strukturell unmöglich war. Das Ergebnis war ein Ausführungsgesetz, das einen «Inländervorrang light» einführte: Unternehmen müssen offene Stellen in bestimmten Branchen bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren melden. Von Kontingenten oder Höchstzahlen — dem eigentlichen Kern der Initiative — keine Spur.

Die Initiative wurde formal umgesetzt, inhaltlich aber vollständig ausgehöhlt. Der demokratisch geäusserte Volkswille und der vertraglich gebundene Bundesrat hatten sich gegenseitig neutralisiert. Übrig blieb ein bürokratisches Meldewesen und ein Verfassungsartikel, der bis heute nicht das bewirkt, was seine Befürworter wollten.

Die Schweiz befand sich in einer rechtlichen «double bind»-Situation: Die Bundesverfassung verpflichtete zur Umsetzung der Initiative, das Völkerrecht zur Einhaltung des Freizügigkeitsabkommens. Keine der beiden Verpflichtungen konnte vollständig erfüllt werden, ohne die andere zu verletzen. Eine saubere Lösung für dieses Dilemma gibt es bis heute nicht.

Fall 5: Die Selbstbestimmungsinitiative (2018) — der offene Frontalangriff

Die Selbstbestimmungsinitiative war keine Initiative, die zufällig mit dem Völkerrecht kollidierte. Sie war eine Initiative, die das Ziel hatte, diese Kollision institutionell zu verankern — und das Völkerrecht als nachrangig zu definieren.

Ihr Kerngehalt: Die Bundesverfassung soll dem Völkerrecht grundsätzlich vorgehen. Konflikte zwischen ratifizierten Verträgen und der Verfassung sollen zugunsten der Verfassung aufgelöst werden. Wenn eine Vertragsanpassung nicht möglich ist, soll die Schweiz den betreffenden Vertrag kündigen. Da nachträgliche Vorbehalte zur EMRK nicht zulässig sind, hätte das praktisch bedeutet: die Schweiz hätte die Europäische Menschenrechtskonvention kündigen müssen.

Damit wäre die Schweiz in die Gesellschaft von Belarus gerückt — dem einzigen europäischen Staat, der die EMRK nicht ratifiziert hat. Die Initiative trug euphemistisch das Label «Schweizer Recht statt fremde Richter», als ob die Richter in Strassburg einer fremden Macht dienten und nicht einer Konvention, die die Schweiz 1974 freiwillig ratifiziert hat, und deren Entstehung massgeblich auf schweizerische Rechtstraditionen zurückgeht.

Das Stimmvolk lehnte die Initiative am 25. November 2018 mit rund 66 Prozent deutlich ab. Das Ergebnis war klarer als bei den vorangegangenen Initiativen — ein Zeichen dafür, dass eine Mehrheit der Schweizer Bevölkerung die Menschenrechtsgarantien nicht als «fremdes Recht» betrachtet, sondern als konstitutiven Bestandteil des eigenen Rechtsstaats.

Dennoch bleibt die Initiative als politisches Signal bedeutsam. Sie zeigte, wohin eine konsequente Weiterführung der «Landesrecht vor Völkerrecht»-Logik führt: nicht zu mehr Souveränität, sondern zur internationalen Isolation und zur Selbstdemontage eines Rechtsstaats, der seinen Ruf auf genau jenen Institutionen aufgebaut hat, die er nun abschaffen wollte.

Fall 6: Die Russland-Sanktionen und der Fall Jacques Baud — wenn die Schweiz ihre Neutralität an Brüssel delegiert

Dieser Fall ist strukturell anders als die vorangegangenen. Dort wurde die Schweiz zum Problem, weil ihr Volkssouverän Verfassungsrecht produzierte, das mit dem Völkerrecht kollidierte. Hier ist es umgekehrt: Die Schweiz übernimmt unkritisch fremdes Sanktionsrecht — und kollaboriert dabei mit einem System, das ihre eigene Verfassung, ihre Neutralität und die Grundrechte ihrer Bürger verletzt.

Die Sanktionsübernahme 2022

Am 28. Februar 2022, vier Tage nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine, beschloss der Bundesrat, die EU-Sanktionen gegen Russland zu übernehmen. Der beispiellose militärische Angriff Russlands auf ein souveränes europäisches Land habe im Bundesrat den Ausschlag gegeben, die bisherige Sanktionspraxis zu ändern. Der Entscheid war, politisch betrachtet, unter enormem westlichem Druck gefallen — und er kam schnell. Sehr schnell für ein Land, das seine Neutralität als konstitutiven Bestandteil seiner Staatsräson betrachtet.

Die offizielle Begründung lautete: Neutralität bedeute nicht Gleichgültigkeit gegenüber Völkerrechtsverletzungen. Als Massstab für die Übernahme der EU-Sanktionen diente die Schwere der Verletzung von grundlegenden Völkerrechtsnormen durch Russland — der Bundesrat kam zum Schluss, dass die Glaubwürdigkeit der Schweizer Neutralität dadurch nicht beeinträchtigt wird.

Das ist eine politische Aussage, keine rechtliche. Denn die Frage, ob die Schweiz als Nichtmitglied der EU fremde Sanktionspakete übernehmen muss — oder auch nur darf, ohne ihre Neutralität zu kompromittieren —, ist juristisch alles andere als eindeutig. Historiker Marco Jorio hält ein faktisches Sanktionsverbot in der Praxis für nicht umsetzbar: Die Schweiz habe sich noch nie Sanktionen entziehen können, die von Nachbarn oder Handelspartnern verfügt worden sind — so etwa 1951, als die Westmächte von der Schweiz verlangten, ihren Handel mit technologisch wertvollen Gütern mit dem Ostblock einzustellen. Sanktionsdruck von aussen ist also kein neues Phänomen — aber das macht die Kapitulation davor nicht zur Rechtsnorm.

Das Paradox der Doppelsanktion

Besonders aufschlussreich ist eine wenig beachtete Konsequenz des Entscheids: Die Schweiz folgte der EU bei den Russland-Sanktionen — wandte sie aber per Notrecht auch auf die Ukraine an. Der Bundesrat schrieb, er habe aus neutralitätsrechtlichen Gründen keine andere Wahl, da das Gleichbehandlungsgebot der Neutralität die Schweiz verpflichte, die Parteien eines internationalen bewaffneten Konflikts bei der Aus- und Durchfuhr von kriegsrelevanten Gütern gleich zu behandeln.

Das Ergebnis war eine kafkaeske Konstruktion: Die Schweiz verhängte Sanktionen gegen den Aggressor, um dem Westen zu genügen — und sanktionierte gleichzeitig das Opfer per Notrecht, um die Neutralität zu wahren. Lieferungen von Schutzhelmen an den Zivilschutz der Ukraine waren verboten. Völkerrechtler Künzli konnte das Argument des neutralitätsrechtlichen Zwangs nicht nachvollziehen: Liege ein klarer Angriffskrieg vor, könnte der Bundesrat die Neutralität im Lichte des Gewaltverbotes in der UNO-Charta interpretieren — so könnte er sich darauf beschränken, nur Kriegsmateriallieferungen an beide Parteien zu unterbinden, was mit dem Kern der Neutralität sicher vertretbar wäre.

Stattdessen wählte der Bundesrat die komplizierteste, widersprüchlichste und verfassungsrechtlich fragwürdigste Variante: Er sanktionierte mit EU-Recht und neutralisierte gleichzeitig mit Notrecht. Niemand war zufrieden, die Rechtslage blieb unklar, und die Schweiz hatte weder ihren westlichen Partnern noch dem Neutralitätsprinzip wirklich gedient.

Der Fall Jacques Baud — Meinungsfreiheit als Sanktionsgrund

Im Dezember 2025 erreichte diese Entwicklung eine neue Qualität. Die EU setzte den 70-jährigen Genfer Ökonom, Ex-Oberst und ehemaligen NATO-Berater Jacques Baud am 15. Dezember 2025 auf ihre Sanktionsliste — im Rahmen des Sanktionsregimes gegen destabilisierende Aktivitäten im Zusammenhang mit Russland.

Baud ist kein russischer Oligarch. Kein Geheimdienstoffizier im Dienst des Kremls. Er ist ein ehemaliger Schweizer Armeeoberst, der beim Schweizer Nachrichtendienst arbeitete, später für die UNO und die NATO tätig war — und der seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges Bücher und Analysen veröffentlicht hat, die vom westlichen Mainstream abweichen. In der Begründung des EU-Rats heisst es, Baud sei regelmässiger Gast in prorussischen Fernseh- und Radioprogrammen, fungiere als Sprachrohr für Propaganda und verbreite Verschwörungstheorien — konkret die Behauptung, die Ukraine habe die russische Invasion selbst herbeigeführt, um der NATO beizutreten.

Was die EU als Verschwörungstheorie klassifiziert, ist in Wirklichkeit eine Aussage des ehemaligen Chefberaters von Präsident Selenskyj, Oleksij Arestowytsch, der 2019 in einem Interview genau diesen Zusammenhang skizzierte. Im deutschen Aussenministerium wurde dieser Punkt in der Regierungspressekonferenz explizit angesprochen: Der einzige konkrete Vorwurf in der Sanktionsverordnung beziehe sich auf eine Aussage, die ursprünglich nicht von Baud stamme, sondern von Selenskyjs eigenem ehemaligem Berater.

Die Konsequenzen für Baud waren existenziell. Sein Vermögen wurde gesperrt, EU-Bürgern und -Unternehmen ist es untersagt, ihm Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Da er in Brüssel lebt, konnte er sich kein Essen kaufen und keine Rechnungen bezahlen. Belgien musste ihm schliesslich eine humanitäre Ausnahmegenehmigung erteilen, damit er Grundbedürfnisse decken kann.

Das Schweigen Berns

Noch aufschlussreicher als die Sanktion selbst ist die Reaktion der offiziellen Schweiz — oder vielmehr deren Ausbleiben. Baud schilderte, dass er am 12. Dezember von einem Journalisten über das bevorstehende Listing informiert wurde und unverzüglich versuchte, die Chefin der Schweizer Mission bei der EU zu erreichen. Diese meldete sich zehn Tage lang nicht bei ihm. Das EDA bestätigte diese Darstellung indirekt.

Die Schweizer Botschaft wusste am 12. Dezember vom bevorstehenden Listing — und warnte ihren eigenen Bürger nicht. Kein Anruf, keine E-Mail, keine SMS. Daraus ergibt sich die grundsätzliche Frage, inwieweit die Schweiz bereit ist, rechtsstaatliche Verfahren aufzugeben und die Augen zu verschliessen, wenn es um internationale Sanktionslisten geht.

Das Schweizer Sanktionsregime selbst enthält eine bemerkenswerte Asymmetrie: Die Schweiz übernimmt die 2022 eingeführten EU-Wirtschaftssanktionen — nicht aber das 2024 eröffnete Sanktionsregime wegen Propaganda und Desinformation, unter dem Baud sanktioniert wurde. In der Schweiz hat Baud damit formal nichts zu befürchten. Formal. Denn de facto sperrte die UBS — eine Schweizer Bank — im Februar 2026 sein Schweizer Konto, obwohl die Schweiz diese Sanktionen gar nicht übernommen hatte. Das Staatssekretariat für Wirtschaft bestätigte, dass die Massnahmen hierzulande keine Rechtswirkung entfalten — die Bank handelte dennoch.

Das ist das eigentliche Skandalon: Nicht die EU hat Baud in der Schweiz sanktioniert. Eine Schweizer Bank hat es aus eigenem Antrieb getan — vorauseilend, ohne gesetzliche Grundlage, aus einem Konformismus heraus, der die Verfassung unterwandert, ohne sie formell zu brechen.

Was dieser Fall bedeutet

Der Fall Jacques Baud ist kein Einzelfall. Er ist das Symptom einer strukturellen Verschiebung in der Schweizer Aussenpolitik: Bern delegiert zunehmend moralische und rechtliche Urteile an Brüssel — ohne demokratische Kontrolle, ohne parlamentarische Debatte, ohne Verhältnismässigkeitsprüfung.

Das Schweizer Embargogesetz erlaubt die Übernahme von EU-Sanktionen zur Verhinderung der Umgehung durch die Schweiz als Finanzplatz. Es ist kein Blankoscheck zur Übernahme jedes EU-Sanktionsregimes, das politisch opportun erscheint. Insbesondere ein Regime, das Meinungsfreiheit und analytische Dissidenz sanktioniert, steht in einem fundamentalen Widerspruch zu Artikel 16 der Bundesverfassung — der Meinungs- und Informationsfreiheit — und zu Artikel 17, der Pressefreiheit.

Die Schweiz rühmt sich, Hüterin des Völkerrechts und der Meinungsfreiheit zu sein. Im Fall Baud hat sie einen eigenen Staatsbürger — ohne Vorwarnung, ohne konsularischen Schutz, ohne öffentliche Stellungnahme — dem Zugriff einer politisch motivierten Sanktionsmaschinerie überlassen. Und eine Schweizer Grossbank hat das Werk still vollendet, ohne dass irgendjemand gefragt hätte, auf welcher Rechtsgrundlage.

Fall 7: Der ICC-Haftbefehl gegen Netanyahu — wenn Völkerrecht unbequem wird

Dieser Fall funktioniert wie ein Spiegel. Er zeigt, was die Schweiz über sich selbst denkt, wenn das Völkerrecht nicht gegen einen Feind, sondern gegen einen Verbündeten eingesetzt wird.

Der Haftbefehl

Am 21. November 2024 erliess der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag formell Haftbefehle gegen Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu und den früheren Verteidigungsminister Yoav Gallant. Chefankläger Karim Khan wirft ihnen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor — darunter das absichtliche Vorenthalten von Nahrung, Wasser, Medikamenten und Treibstoff gegenüber der Zivilbevölkerung im Gazastreifen sowie gezielte Tötungen und die Verfolgung der Bevölkerung.

Der Haftbefehl gegen Netanyahu ist der erste gegen den Regierungschef eines vom Westen unterstützten demokratischen Landes wegen Kriegsverbrechen. Alle 125 ICC-Mitgliedstaaten — darunter Frankreich und das Vereinigte Königreich — sind verpflichtet, Netanyahu und Gallant zu verhaften, wenn sie ihr Territorium betreten.

Die Schweiz hat das Römer Statut 2001 ratifiziert. Sie ist also Vertragsstaat — und damit vollumfänglich zur Vollstreckung dieser Haftbefehle verpflichtet.

Das Schweigen von Bern

Die Reaktion der offiziellen Schweiz war zunächst: keine. Während zahlreiche Staaten die Entscheide des Chefanklägers innerhalb von Stunden kommentierten, herrschte in der Schweiz Schweigen. Das EDA gab keine Stellungnahme ab — nicht wegen der Feiertage, sondern weil es die offizielle Position war: «Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, kommentiert das EDA den Antrag des Chefanklägers nicht.»

Diese Formel ist bemerkenswert. Der ICC ist ein ständiges Organ des Völkerrechts, das die Schweiz mitgegründet, finanziert und jahrzehntelang öffentlich verteidigt hat. Wenn sein Chefankläger nach monatelangen Ermittlungen Haftanträge stellt, ist das kein «laufendes Verfahren» im bürokratischen Sinne — das ist die Kernfunktion des Gerichtshofs. Das Schweigen war politisch, nicht prozessual.

Das Vollstreckungsdilemma

Konkreter wird der Widerspruch bei der Frage: Was passiert, wenn Netanyahu die Schweiz betreten will — etwa ans WEF in Davos oder zu einer Friedenskonferenz in Genf?

Das Schweizer Justizdepartement schreibt, die Schweiz würde einen Beschuldigten mit Haftbefehl bei einer Einreise «grundsätzlich» verhaften und die Auslieferung einleiten. Doch betrifft der Haftbefehl ein amtierendes Staats- oder Regierungsoberhaupt, so entscheidet der Bundesrat — auf Antrag des Justizdepartements — über die Immunitätsfragen. Mit anderen Worten: Die Verhaftung eines Regierungschefs ist letztlich ein politischer Entscheid.

Das ist ein entlarvender Satz. Die Vollstreckung völkerrechtlicher Haftbefehle hängt also nicht vom Recht ab, sondern von der politischen Konjunktur in Bern. Putin wurde 2023 mit einem ICC-Haftbefehl belegt — kein Schweizer Bundesrat zweifelte daran, dass er bei einer Einreise verhaftet werden müsste. Bei Netanyahu lautet die Antwort: «Der Bundesrat entscheidet.»

Vor dieses Dilemma würde sich der Bundesrat gestellt sehen, wenn Netanyahu offiziell zu Gast in Genf wäre. Dann müsste die Regierung entscheiden, was ihr mehr wert ist: der Schutz des Völkerrechts oder der Schutz des internationalen Genfs. Dass diese Frage überhaupt so gestellt wird, zeigt den Kern des Problems: Das Völkerrecht gilt in der Schweiz — aber nicht bedingungslos. Es gilt, solange es keine aussenpolitischen Kosten verursacht.

Das selektive Prinzip

Der Kontrast zur Russland-Politik ist erhellend. Die Schweiz übernahm 2022 blitzschnell die EU-Sanktionen gegen Russland — einem Land, gegen das ebenfalls ein ICC-Haftbefehl besteht. Bei Israel, dem engsten Verbündeten des Westens, wird dieselbe Verpflichtung zur Vollstreckung eines ICC-Haftbefehls zur Ermessenssache des Bundesrats.

Das ist keine konsistente Anwendung des Völkerrechts. Das ist seine selektive Instrumentalisierung. Wer entscheidet, welcher Haftbefehl gilt, und welcher politisch zu heikel ist — der macht das Völkerrecht zur Aussenpolitik mit anderen Mitteln. Und genau das ist die Kategorie der Verletzung, die in diesem Fall vorliegt: nicht das direkte Brechen einer Norm, sondern das stillschweigende Unterlaufen des Gleichbehandlungsprinzips, auf dem die gesamte internationale Strafgerichtsbarkeit beruht.

Der ICC könne seine Funktion nur wahrnehmen, wenn seine Verfahren von den Mitgliedstaaten unterstützt werden, betonte der SP-Nationalrat Fabian Molina. Auch deshalb sei die Reaktion der offiziellen Schweiz, die dem ICC angehört, enttäuschend.

Die Schweiz ist Depositarstaat der Genfer Konventionen. Sie hat das humanitäre Völkerrecht mit aufgebaut, gepflegt und gegen Angriffe verteidigt — solange diese Verteidigung gratis war. Wenn sie Kosten verursacht, wenn ein Verbündeter auf der Anklagebank sitzt, wenn Davos und Genf auf dem Spiel stehen — dann wird aus dem Rechtsprinzip eine Abwägung.

Das ist keine Neutralität. Das ist Opportunismus im Gewand des Rechtsstaats.