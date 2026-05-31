Ein prominenter NIH-Forscher soll im Januar gefährliche Krankheitserreger ohne Genehmigung in die USA eingeschmuggelt haben. Der Fall wirft grundsätzliche Fragen über die Biosicherheitskultur in der Virusforschung auf.

Am 25. Januar dieses Jahres reiste der niederländische Virologe Vincent Munster vom Kongo nach Detroit. Am Flughafen öffneten Zollbeamte sein Gepäck – und fanden Dutzende unbeschriftete Ampullen mit biologischen Proben. Keine Transportpapiere, keine behördliche Genehmigung. Das FBI hat seither die Ermittlungen übernommen.

Munster ist kein Unbekannter. Er leitet die Abteilung für Virus-Ökologie an den Rocky Mountain Laboratorien in Montana – einem Hochsicherheitslabor des Nationalen Instituts für Allergie und Infektionskrankheiten (NIAID). Dort forscht er an Ebola-Viren, Affenpocken und anderen hochgefährlichen Erregern. Sein Name taucht auch in Verbindung mit Projekten der US-Militärforschungsagentur DARPA auf.

Kein Dementi, kein Kommentar

Publik gemacht hat den Vorfall der Investigativjournalist Paul Thacker, der sich auf interne E-Mails des US-Gesundheitsministeriums stützt. Munster hat auf keine der Anfragen – weder von Thacker noch von Infosperber – reagiert. Das US-Gesundheitsministerium verwies alle Anfragen ans FBI, das seinerseits schweigt.

Senator Tim Sheehy, Republikaner aus Montana, hat inzwischen bestätigt, dass Munster am Flughafen vorübergehend festgenommen wurde. US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy soll der Trump-nahen Influencerin Laura Loomer schriftlich mitgeteilt haben, Munster werde «wahrscheinlich ins Gefängnis gehen». Loomer ihrerseits spekulierte in gewohnt aufgeheiztem Ton, der Forscher könnte einen Bioterrorakt geplant haben – eine Behauptung, für die es keinerlei Belege gibt.

Was die beschlagnahmten Proben genau enthielten, ist offiziell nicht bekannt. Möglicherweise waren die Erreger durch Reagenzien inaktiviert, also nicht mehr infektiös. Thacker bleibt gleichwohl beim Kern seiner Kritik: «Ob inaktiviert oder nicht – Munster hat die Regeln gebrochen. Und das zeigt, dass diese Virologen sich seit Jahren nicht an die Vorschriften halten.»

Gain-of-function im Hintergrund

Der Fall steht nicht im Vakuum. Munster wurde an der Erasmus-Universität Rotterdam beim Virologen Ron Fouchier ausgebildet, der 2011 mit der Erschaffung hochgefährlicher H5N1-Grippeviren für weltweites Aufsehen sorgte. Munster war an diesen umstrittenen Gain-of-function-Experimenten beteiligt – einer Forschungsmethode, bei der Krankheitserreger gezielt gefährlicher gemacht werden.

Dieselbe Erasmus-Abteilung stand auch im Zentrum der frühen Debatten über den Ursprung von Sars-CoV-2. Freigegebene E-Mails zeigen, dass Fouchier, Munster und die Virologin Marion Koopmans – die auch für die WHO tätig ist – kurz nach Ausbruch der Pandemie mit dem damaligen US-Chefberater Anthony Fauci korrespondierten. Fouchier soll im Hintergrund daran mitgewirkt haben, die Laborthese vorschnell vom Tisch zu wischen.

Koopmans selbst wurde 2021 vom US-Wissenschaftler Edward Hammond beschuldigt, Zika-Viren in einer Ampulle in der Hosentasche aus Brasilien herausgeschmuggelt zu haben. Koopmans bezeichnete dies als «Bullshit». Hammond blieb auf Anfrage bei seiner Darstellung.

Muster oder Einzelfall?

Der Virologe Jonathan Latham, ein langjähriger Kritiker der Hochrisikoforschung, fordert zumindest eine gründliche Untersuchung. Er fragt pointiert: Warum hat Munster nicht einfach die nötige Genehmigung beantragt? Für Affenpocken-Proben wäre diese laut Einschätzung von Fachleuten wohl problemlos erteilt worden.

Der Fall Munster ist nicht der einzige dieser Art. Im November 2025 bekannte sich eine chinesische Forscherin an der Universität Michigan schuldig, einen Getreideschädlingspilz illegal in die USA eingeführt zu haben – teils im Schuh. Weitere chinesische Wissenschaftler wurden wegen ähnlicher Verstösse verurteilt oder deportiert. Das Wissenschaftsmagazin «Science» bezeichnete diese Vergehen als «geringfügig» und kritisierte eine überschiessende Strafverfolgung.

Doch genau hier liegt der Unterschied: Munster forscht mit Erregern, die auf der höchsten Biosicherheitsstufe gehandhabt werden müssen. Die Frage, ob er einem politischen Rachefeldzug der Trump-Administration gegen das Fauci-nahe Forschungsmilieu zum Opfer fällt oder tatsächlich grob fahrlässig gehandelt hat, lässt sich gegenwärtig nicht abschliessend beurteilen.

Was bleibt: Ein Virologe, der mit Ebola-Viren hantiert, hat offenbar jahrelang in einem System gearbeitet, das bürokratische Hürden beim Probentransport als lästige Hindernisse behandelt – und nicht als das, was sie sind: Schutzwall für die Öffentlichkeit.

Quellen: The Disinformation Chronicle (Paul Thacker), US-Justizministerium