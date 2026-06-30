Während Schweizer Beobachter ihren Blick meist auf China oder Singapur richten, vollzieht sich in Vietnam seit Jahren ein digitaler Strukturwandel, der in Europa kaum Beachtung findet – obwohl er für Schweizer Industrie- und Technologiefirmen direkte Relevanz hat.

Ein Gigant mit Ambitionen

FPT Corporation, Vietnams führender Technologie- und IT-Dienstleistungskonzern, beschäftigt über 60’000 Mitarbeitende und erwirtschaftet rund 1,87 Milliarden US-Dollar Umsatz. In einem Interview mit Business Chief Asia erläutert Frank Bignone, VP und Director of Digital Transformation bei FPT Software und ehemaliger Digitalchef von Airbus für Asien-Pazifik und China, weshalb sogenannte “digitale Ökosysteme” zum zentralen Wachstumstreiber der Region geworden sind.

Der Kerngedanke: Statt vertikaler, branchengebundener Geschäftsmodelle setzen Unternehmen zunehmend auf vernetzte, branchenübergreifende Strukturen, die Kunden über mehrere Touchpoints hinweg binden. FPT selbst kooperiert dabei mit internationalen Partnern wie Airbus, Schaeffler oder E.ON – ein Hinweis darauf, dass vietnamesische Tech-Dienstleister längst nicht mehr nur als verlängerte Werkbank, sondern als strategische Partner europäischer Konzerne auftreten.

Vietnam als Wachstumsmotor

Die Zahlen untermauern den Anspruch: Vietnam gilt laut Branchenanalysen als am schnellsten wachsende digitale Volkswirtschaft Südostasiens und belegt regional Rang sieben bei der digitalen Gesellschaftsentwicklung. Der ICT-Sektor erwirtschaftete 2023 rund 148 Milliarden US-Dollar, die digitale Wirtschaft soll bis 2025 die Marke von 43 Milliarden US-Dollar überschreiten und bis 2030 dreissig Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausmachen. Begünstigt wird diese Entwicklung durch Freihandelsabkommen mit 56 Volkswirtschaften, darunter die USA, Japan, Südkorea und Singapur.

Damit reiht sich Vietnam in eine breitere südostasiatische Dynamik ein: Laut im Artikel zitierten Untersuchungen hatten bereits 2020 rund 39 Prozent der Unternehmen der Region ihre digitale Transformation weit vorangetrieben, der Rest plant dies binnen weniger Jahre nachzuholen. Auch der IWF verweist auf das überdurchschnittliche Wachstumspotenzial der Schwellenländer Asiens als globalen Konjunkturmotor.

Die Schweizer Perspektive

Für hiesige Industrie- und Technologieunternehmen ist diese Entwicklung keine ferne Randnotiz. Wer in der Schweiz über Lieferkettendiversifizierung jenseits Chinas diskutiert – ein Thema, das angesichts geopolitischer Spannungen und westlicher “De-Risking”-Strategien an Dringlichkeit gewinnt –, kommt an Vietnam kaum vorbei. Das Land positioniert sich aktiv als alternativer Produktions- und Innovationsstandort, mit staatlich geförderten Digitalisierungsprogrammen und einer jungen, wachsenden Tech-Belegschaft.

Gleichzeitig zeigt das Beispiel FPT exemplarisch, wie asiatische Anbieter zunehmend nicht mehr nur Dienstleister, sondern Mitgestalter digitaler Wertschöpfungsketten europäischer Konzerne werden. Für Schweizer KMU und Konzerne, die über Standortfragen, Partnerschaften oder Investitionen in Südostasien nachdenken, liefert das Interview einen Einblick in die strategische Logik, mit der dortige Anbieter inzwischen auftreten: gezielte Partnerschaften statt Generalistentum, schlanke Entscheidungsstrukturen statt schwerfälliger Konzernhierarchien.

Einordnung

Bignones Aussagen sind naturgemäss auch Eigenwerbung für FPT und seine eigene Rolle im Unternehmen – das relativiert den Wahrheitsgehalt mancher Superlative nicht grundsätzlich, mahnt aber zu Vorsicht bei der unkritischen Übernahme von Wachstumsprognosen. Dennoch: Die strukturellen Trends – staatlich getriebene Digitalstrategien, freihandelspolitische Einbettung, demografische Dynamik – sind unabhängig von der Selbstdarstellung einzelner Unternehmen belastbar und für die Schweizer Wirtschaftsdebatte über Diversifizierung der Lieferketten relevant.