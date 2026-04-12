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Das Auto als perfektes Instrument zur Volksschuldung — ein kritischer Rundumblick auf das heiligste Statussymbol der Schweiz

Swissvox Media — Wirtschaftsanalyse | April 2026

Man stelle sich vor, ein Finanzprodukt würde 15 bis 30 Prozent seines Wertes verlieren, sobald man es aus dem Laden trägt. Man würde es nicht kaufen. Es sei denn, es hätte vier Räder, eine Chromfelge und einen wohlklingenden deutschen Namen — dann nennt man es «Investition».

Das perfekte Schuldengerät

Das Automobil ist, wirtschaftlich betrachtet, ein Wunderwerk. Nicht im technischen Sinne — dafür sind Ingenieure zuständig — sondern im finanziellen. Es gibt kaum ein Konsumgut, das so effizient Menschen in langfristige Abhängigkeiten drängt: Kaufpreis, Leasing, Versicherung, Parkgebühren, Service, Pneuersatz, Vignette, Treibstoff. Monat für Monat, Jahr für Jahr, zuverlässig wie eine gut geölte Maschine. Und das ist natürlich kein Zufall.

In der Schweiz, wo man sonst bei jeder Ausgabe drei Mal rechnet, wird beim Auto auf einmal grosszügig. Der Schweizer Durchschnittsfahrer gibt jährlich rund 10’000 Franken für sein Fahrzeug aus — inklusive Abschreibung notabene. Das ist mehr als manche Familien im Monat verdienen. Aber das Auto ist ja kein Luxus. Das Auto ist Notwendigkeit. So jedenfalls lautet die offizielle Liturgie.

Der Verbrenner: Ein Dinosaurier mit Vollkaskoversicherung

Der Verbrennungsmotor feiert in diesem Jahr seinen 140. Geburtstag. Man gratuliert pflichtschuldig, während man gleichzeitig weiss: So richtig jung wirkt er nicht mehr. Ein Antrieb, der auf dem Prinzip des kontrollierten Explosionsstosses basiert und dabei rund 70 Prozent der Energie als Abwärme verschwendet, ist nicht der Gipfel menschlicher Ingenieurskunst — er ist ihr lautestes Fossil.

Und doch: Der Verbrenner überlebt. Er überlebt nicht dank technischer Überlegenheit, sondern dank eines ausgeklügelten Ökosystems aus Lobby, Infrastruktur und kulturellem Narzissmus. Tankstellen, Raffinerien, Automobilzulieferer, Händlernetzwerke — alles eingebettet in jene stillen Allianzen, die in Brüssel und Bern freundlich «Regulierungsrahmen» heissen.

Natürlich wird der Verbrenner angezweifelt. Man redet über 2035, über Emissionsziele, über die «unvermeidbare Transformation». Aber wann immer es konkret wird, rückt das Datum nach hinten. Es gibt immer einen guten Grund, warum heute nicht der richtige Zeitpunkt ist. Interessanterweise.

Die Elektromobilität: Retter oder Rohrkrepierer?

Dann also die Alternative: das Elektroauto. Das saubere Gewissen auf vier Rädern. Die Zukunft. Bloss: Wirtschaftlich überzeugt es bislang nur eingeschränkt. Ein Einstiegsmodell kostet in der Schweiz zwischen 30’000 und 50’000 Franken — ohne Ladeinfrastruktur zuhause, ohne die Frage der Batteriedegradation über zehn Jahre, ohne die Frage, woher der Strom eigentlich kommt und was mit der Batterie nach 200’000 Kilometern passiert.

Dazu kommt: Die Weiterentwicklung der Elektromobilität erfolgt nicht mit jener Geschwindigkeit, die technisch möglich wäre. Feststoffbatterien, induktives Laden, günstigere Zellchemie — alles da, alles in der Schublade, alles irgendwie «noch nicht marktreif». Man darf fragen, wessen Markt hier eigentlich reifen soll.

Die Politik — ob in Bern, Berlin oder Brüssel — drückt mit der einen Hand aufs Gaspedal der Elektromobilität und bremst mit der anderen. Förderprämien kommen und gehen, Ladeinfrastruktur wächst im Schneckentempo, und die Raumplanung in der Schweiz richtet sich weiterhin penibel nach dem parkierten Auto. Das nennt sich dann Transformation.

Benzinpreise: Das Spiel mit der Angst

Dann kommen die Benzinpreise. Steigen sie, bricht hierzulande eine Art nationales Empörungsritual aus. Der Schweizer, der problemlos 200 Franken für einen Abendessen mit Weinbegleitung ausgibt, starrt entsetzt auf die 1.90 Franken pro Liter Super. Das Spiel funktioniert prächtig: Wenn der Preis steigt, mobilisiert er. Und wenn er fällt, atmet man auf und vergisst. Bis zum nächsten Mal.

Was dabei gern übersehen wird: Der Benzinpreis enthält in der Schweiz rund 75 Rappen Mineralölsteuer pro Liter. Der Staat verdient also an jedem vollen Tank. Was er mit diesem Geld macht, ist nicht immer die romantische Strassenunterhalt-Geschichte, die man zu erzählen pflegt. Ein erheblicher Teil fliesst in den allgemeinen Haushalt — und damit in jenes grosse Füllhorn, das man demokratisch nennt, ohne dass jemand genau hinschaut.

Aber das Entscheidende ist nicht der Preis selbst. Es ist die Abhängigkeit, die er sichtbar macht. Wer kein Auto hat, ist in vielen Teilen der Schweiz schlicht nicht mobil. Der öffentliche Verkehr endet um 22 Uhr, die Dörfer liegen verstreut, das Velonetz ist lückenhaft. Das Auto ist keine Wahl. Es ist die einzige Option. Und wer die einzige Option kontrolliert, kontrolliert auch den Menschen, der sie nutzt.

Status, Symbol, Sackgasse

Man sollte ehrlich sein: Das Auto ist nicht nur ein Fortbewegungsmittel. Es ist Identität. Es ist die sorgfältig polierte Aussage über den eigenen Platz in der Gesellschaft. Das Leasing-SUV vor dem Reihenhaus sagt mehr über seinen Besitzer aus, als er selbst beabsichtigt. Und die Automobilindustrie weiss das seit Jahrzehnten zu nutzen.

Was bedeutet, dass man beim Angriff auf das Auto nicht nur ein Fahrzeug kritisiert — man greift ein Selbstbild an. Das ist politisch heikel. Es erklärt, warum kein Schweizer Politiker je eine wirklich autofeindliche Politik verfolgen wird. Man würde die Wählerschaft treffen, wo es wehtut: im Tiefgarage-Gefühl.

Und so bleibt der Kreislauf intakt: Man verschuldet sich für ein Gerät, das man braucht, weil die Alternativen fehlen. Man zahlt Steuern auf den Treibstoff, der das Gerät antreibt. Man klagt über die Preise, kauft aber trotzdem. Man schaut wohlwollend auf Elektroautos, kauft aber keins. Man wartet auf die Zukunft. Die Zukunft wartet zurück.

FAZIT

Das Auto ist kein Feind. Es ist ein Symptom. Symptom einer Infrastrukturpolitik, die Alternativen systematisch unterbindet. Symptom einer Finanzindustrie, die Schulden gerne als Freiheit vermarktet. Symptom einer Gesellschaft, die Mobilität mit Besitz verwechselt. Wer das System ändern will, muss nicht das Auto abschaffen. Er muss nur aufhören, so zu tun, als hätte man keine andere Wahl.

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