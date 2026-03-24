Verschwiegene Todesraten und das Taxi Ticino

Eskalation im Nahen Osten lässt Börsen beben und Flugverkehr erliegen Der anhaltende Krieg im Iran führt zu massiven Verwerfungen an den internationalen Finanzmärkten. In Asien brachen in der Nacht die Börsen ein, so verlor der Nikkei 3,5 Prozent und der Hang Seng über 4 Prozent. Panikverkäufe bei den Anlegern liessen zudem den Goldpreis einbrechen, während sich Rohöl durch die prekäre Lage in der Strasse von Hormus massiv auf 110 Dollar pro Fass verteuerte. Der starke Franken setzt unterdessen die Schweizer Industrie unter Druck, weshalb Swatch-Chef Nick Hayek ein sofortiges Eingreifen der Schweizerischen Nationalbank forderte.

Auch der Reiseverkehr ist schwer getroffen: Die Swiss und ihre Muttergesellschaft Lufthansa ziehen nun drastische Konsequenzen. Wegen der volatilen Sicherheitslage setzt die Swiss sämtliche Flüge von und nach Dubai sowie Tel Aviv bis zum 31. Mai aus. Die Lufthansa-Gruppe streicht zudem Verbindungen nach Abu Dhabi, Beirut und Teheran sogar bis Ende Oktober komplett aus dem Flugplan.

Aussenminister Cassis ist der “Vielflieger” im Bundesrat Die Schweizer Landesregierung sammelte auch im Jahr 2025 fleissig Flugmeilen. Insgesamt 301 Mal hoben die Bundesrätinnen und Bundesräte im vergangenen Jahr mit dem Jet oder Helikopter ab. Einsamer Spitzenreiter ist Aussenminister Ignazio Cassis mit 85 Flügen, wobei er den Bundesratsjet 23 Mal allein für Inlandstrecken nutzte – besonders für seine “Lieblingsstrecke” Bern-Agno. Völlig bodenständig zeigte sich hingegen Justizminister Beat Jans: Er flog nur 25 Mal und bestieg im gesamten Jahr 2025 keinen einzigen Helikopter.

Vermeidbare Todesfälle an Schweizer Spitälern bleiben geheim Eine neue Studie zur Patientensicherheit an Schweizer Krankenhäusern sorgt für Aufsehen und Empörung. Gemäss Auswertungen des Bundesamts für Statistik hätten in den vergangenen fünf Jahren mindestens 1250 Todesfälle nach Operationen verhindert werden können, wenn alle Spitäler so gute Arbeit geleistet hätten wie die Spitzenreiter. Fast 40 Prozent dieser Todesfälle gehen auf das Konto von nur zwei Universitätsspitälern, die in der Studie als starke negative “Ausreisser” identifiziert wurden. Um welche Kliniken es sich handelt, darf die Öffentlichkeit jedoch nicht erfahren: Das Bundesstatistikgesetz verbietet es den Behörden, die Namen der betroffenen Spitäler offenzulegen.

Kriminalstatistik 2025: Weniger Einbrüche, aber Cyber-Betrug bleibt hoch Gute Nachrichten gibt es von der Kriminalitätsfront: Die Zahl der Straftaten sank in der Schweiz 2025 um 1,5 Prozent auf rund 555’000 Fälle. Besonders erfreulich ist der Rückgang bei den Fahrzeugaufbrüchen um fast 19 Prozent. Zwar sank auch die Cyberkriminalität leicht um 2 Prozent, doch das Bundesamt für Statistik warnt weiterhin vor Betrug im Netz. Interessant ist dabei die Geschlechterverteilung: Während Männer mit 65,2 Prozent besonders häufig Opfer von Online-Anlagebetrug werden, fallen Frauen am ehesten auf Romance-Scams herein.

Coop Pronto droht Benzin-Rebell mit rechtlichen Schritten Ein David-gegen-Goliath-Streit eskaliert an den Schweizer Zapfsäulen. Der Grosskonzern Coop Pronto hat dem Tankstellen-Discounter Michael Knobel einen juristischen Warnbrief geschickt. Knobel, der seine acht “Etzelpark”-Tankstellen betreibt und den Treibstoff oft 10 bis 20 Rappen unter der Konkurrenz anbietet, hat in sozialen Netzwerken wiederholt die hohen Margen der Konkurrenz kritisiert. Coop Pronto forderte Knobel nun auf, negative pauschale Behauptungen zu unterlassen, andernfalls prüfe man rechtliche Schritte. Knobel bezeichnete den Einschüchterungsversuch als “Frechheit” und kündigte an, seiner Kommunikationslinie zum Wohle seiner Kunden treu bleiben zu wollen.

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