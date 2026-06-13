Vierundvierzig Arbeitsjahre. Ein Berufsleben, das von der Lehre oder dem Studium bis zur Pensionierung reicht, eingebettet in eines der reichsten Länder der Erde, mit einer der stabilsten Währungen, einem der höchsten Durchschnittseinkommen weltweit. Und am Ende dieser Strecke: für die meisten kein abbezahltes Haus, keine nennenswerten Reserven, sondern Hypothekarschulden, die bis ins Pensionsalter weiterlaufen, oft sogar darüber hinaus. Nur ein kleiner Bruchteil der Immobilien im Land ist tatsächlich schuldenfrei. Über die Hälfte der Erwerbstätigen kommt am Ende des Monats auf null - manche ins Minus.

Das ist keine Beschreibung eines Krisenlandes. Das ist die Schweiz.

Die Architektur der Unmöglichkeit, fertig zu werden

Das Schweizer Modell ist nicht zufällig so konstruiert. Es ist ein System, in dem das Ziel nicht “Eigentum” im klassischen Sinn ist, sondern “Tragbarkeit” - ein Begriff, der suggeriert, man könne sich etwas leisten, während er in Wahrheit beschreibt, wie viel Schuld ein Haushalt dauerhaft bedienen kann, ohne sofort zu kollabieren.

Die direkte Amortisation einer Hypothek wird steuerlich bestraft, die indirekte über die dritte Säule gefördert - mit dem Ergebnis, dass viele Eigenheimbesitzer ihre Hypothek bewusst nie zurückzahlen, sondern lebenslang Zinsen bedienen und parallel in ein Vorsorgeprodukt einzahlen, das wiederum oft in genau jene Finanzinstrumente fliesst, die das System am Laufen halten. Der Eigenmietwert - eine fiktive Einkommenssteuer auf ein Gut, das gar kein Einkommen generiert - sorgt zusätzlich dafür, dass Schuldenabbau steuerlich unattraktiv bleibt.

Das Resultat: Wohneigentum wird zu einem lebenslangen Abonnement, nicht zu einem Ziel, das man erreicht und dann hinter sich lässt.

Der Mythos der Eigenverantwortung

Die offizielle Erzählung lautet: Wer spart, wer diszipliniert lebt, wer sich anstrengt, kommt voran. Eigenverantwortung als Tugend, als nationales Selbstverständnis. Doch diese Erzählung blendet aus, dass die strukturellen Bedingungen längst so gesetzt sind, dass individuelle Disziplin gegen sie kaum ankommt.

Mieten steigen schneller als Löhne. Krankenkassenprämien fressen einen wachsenden Teil des verfügbaren Einkommens, unabhängig vom tatsächlichen Gesundheitszustand. Die Kosten für Kinderbetreuung sind so hoch, dass für viele Familien ein zweites Einkommen kaum einen Nettogewinn bringt. Und während all dies geschieht, bleibt der Lohn - nominal stabil, real oft stagnierend - die einzige Stellschraube, an der die Menschen selbst drehen können: mehr arbeiten, weniger ausgeben, beides gleichzeitig.

Die Frage, die sich aufdrängt, ist nicht, warum so viele Menschen es nicht schaffen. Die Frage ist, ob “es schaffen” im gegebenen System überhaupt für die Mehrheit vorgesehen ist - oder ob die Mehrheit strukturell als Dauerzahler benötigt wird, damit das System für eine Minderheit funktioniert.

Schulden als Betriebssystem

Hypothekarschulden sind dabei nur die sichtbarste Spitze. Autokredite, Leasingverträge, Kreditkarten, Konsumkredite, Steuerschulden, die sich über Jahre anhäufen, weil das Geld zur Begleichung schlicht nicht da ist, wenn die Rechnung kommt - all das formt ein Geflecht, in dem Verschuldung nicht die Ausnahme, sondern der Normalzustand ist.

Banken, Versicherungen, Leasinggesellschaften und der Staat selbst - über Steuersysteme, die Verschuldung indirekt belohnen und Sparen bestrafen - sind die eigentlichen Profiteure dieser Konstruktion. Der einzelne Mensch zahlt sein Leben lang Zinsen, Prämien, Gebühren, Abgaben - an Institutionen, die genau davon leben, dass diese Zahlungen nie aufhören.

Die philosophische Dimension: Wofür lebt man eigentlich?

Hier beginnt die eigentliche Frage. Wenn ein Mensch vierundvierzig Jahre arbeitet - die produktivste Zeit seines Lebens, die Zeit, in der er Kinder aufzieht, Beziehungen pflegt, Gesundheit hat - und am Ende dieser Zeit nicht freier ist als am Anfang, sondern oft gebundener, dann stellt sich die Frage, was “Leben” in diesem Modell überhaupt bedeutet.

Ist Arbeit ein Mittel zum Leben - oder ist das Leben zum Mittel der Arbeit geworden? Wenn die Mehrheit der Bevölkerung in einem der reichsten Länder der Welt am Ende eines Erwerbslebens keine substanzielle Vermögensbildung vorweisen kann, dann hat “Reichtum” als nationale Kategorie offenbar wenig mit dem Reichtum der einzelnen Menschen zu tun, die dieses Land tragen.

Der Wohlstand existiert - das zeigen die Statistiken zu Volksvermögen, zu Pensionskassenguthaben, zu Immobilienwerten. Aber er ist konzentriert, verteilt nach einer Logik, die mit Leistung nur noch lose verbunden ist. Wer früh erbt, wer früh Eigentum erwirbt, wer in einem Umfeld aufwächst, das finanzielle Polster zulässt, hat einen Vorsprung, der sich über ein Erwerbsleben kaum noch aufholen lässt. Wer ohne dieses Polster startet, läuft - und läuft, und läuft.

Eine Frage der Würde, nicht nur der Ökonomie

Am Ende ist dies keine rein wirtschaftliche, sondern eine zutiefst menschliche Frage. Ein System, das es seinen Bürgern nach einem ganzen Erwerbsleben mehrheitlich nicht ermöglicht, schuldenfrei und mit Reserven in den Lebensabend zu gehen, stellt eine grundlegende Frage an sich selbst: Ist es ein System, das dem Menschen dient - oder eines, dem der Mensch dient?

Die Schweiz versteht sich als Land der Freiheit, der Selbstbestimmung, der direkten Demokratie. Doch wirtschaftliche Freiheit ist die Voraussetzung, ohne die politische Freiheit oft zur Theorie verkommt. Wer ständig in finanzieller Anspannung lebt, hat weniger Kapazität, sich politisch zu engagieren, kritisch zu hinterfragen, Widerstand zu leisten gegen Entwicklungen, die ihn selbst betreffen.

Vielleicht ist das die eigentliche Pointe dieser Logik: Ein Volk, das ökonomisch beschäftigt ist mit dem eigenen Überleben innerhalb eines komfortabel wirkenden Rahmens, stellt selten die grundlegenden Fragen. Und genau das - nicht Armut, nicht Reichtum, sondern die permanente, leise Anspannung des “Gerade-noch-Tragbaren” - könnte die eigentliche Funktion des Systems sein.

Wem dient das System wirklich?

Die Zahlen aus dem ersten Teil lassen sich auch anders lesen - nicht als Beschreibung eines unglücklichen Zufalls, sondern als Funktionsweise eines Mechanismus, der genau das produziert, was er produzieren soll. Die Frage ist dann nicht mehr “warum lebt man so”, sondern: wem nützt es, dass man so lebt?

Schulden als Einnahmequelle, nicht als Ausnahme

Eine Hypothek, die nie zurückbezahlt wird, ist aus Sicht des Schuldners ein Provisorium, das zum Dauerzustand wurde. Aus Sicht des Gläubigers ist sie ein Erfolg. Eine Bank verdient an einer abbezahlten Hypothek nichts mehr. Sie verdient an einer Hypothek, die fünfundzwanzig, dreissig, vierzig Jahre lang Zinsen abwirft - idealerweise länger, über Generationen, über Erbschaften, über Umschuldungen.

Das Steuersystem, das die direkte Amortisation bestraft und die indirekte über Vorsorgeprodukte fördert, ist in dieser Lesart kein Verwaltungsdetail, sondern ein Designmerkmal. Es lenkt Kapitalflüsse in genau jene Kanäle, die das Finanzsystem am Laufen halten: Lebensversicherungen, Pensionskassen, Fondsprodukte - Institutionen, die ihrerseits wieder in Immobilien, Aktien und Anleihen investieren, oft in denselben Markt, der die Hypothekarschulden der Bevölkerung trägt. Das Geld kreist. Es kreist nur nicht durch die Hände jener, die es erarbeiten.

Die Pensionskasse als doppelte Funktion

Die zweite Säule wird gerne als Errungenschaft präsentiert - eine Form von Eigentum, das jedem Arbeitnehmer gehört. Tatsächlich ist es eine der grössten Kapitalsammelstellen des Landes, verwaltet von Institutionen, die nach Renditelogik agieren, nicht nach den Interessen der einzelnen Versicherten.

Das Geld der Arbeitnehmer finanziert damit - über Anlagen in Immobilienfonds, Hypothekarpfandbriefe, Unternehmensanleihen - genau jene Strukturen, an die die Arbeitnehmer selbst ihre Hypothekarzinsen, Mieten und Konsumkredite zahlen. Der Werktätige finanziert mit seinem Sparkapital das System, das ihm gleichzeitig das Geld aus der Tasche zieht. Zwei Geldflüsse, eine Richtung, ein Ziel.

Tragbarkeit als Steuerungsinstrument

Der Begriff “Tragbarkeit” verdient eine genauere Betrachtung. Er klingt nach Fürsorge - eine Bank, die prüft, ob sich jemand eine Hypothek “leisten kann”. In Wahrheit definiert er die maximale Belastungsgrenze, bis zu der ein Haushalt noch funktionsfähig bleibt, ohne in Verzug zu geraten.

Das ist keine Grenze des Möglichen, sondern eine Grenze des Wünschbaren - aus Sicht des Systems. Ein Haushalt, der bis an die Tragbarkeitsgrenze verschuldet ist, ist ein zuverlässiger Zahler: motiviert, diszipliniert, ohne Verhandlungsmacht, ohne Spielraum für Risiko. Ein Haushalt mit Reserven hingegen hat Optionen - kann kündigen, verhandeln, warten, ablehnen. Optionen sind aus Systemsicht ein Störfaktor.

Die Krankenkassenprämie als zweite Hypothek

Was für die Hypothek gilt, gilt strukturell auch für die Krankenkassenprämien. Ein Pflichtsystem, das pro Kopf erhoben wird, unabhängig vom Einkommen, mit jährlich steigenden Beiträgen, die regelmässig stärker wachsen als die Löhne. Auch hier: ein garantierter, gesetzlich erzwungener Geldfluss von der gesamten Bevölkerung zu einer begrenzten Zahl von Versicherungskonzernen, die selbst wieder als institutionelle Anleger auftreten - in genau jenen Märkten, in denen auch die Pensionskassengelder und Hypothekarpfandbriefe zirkulieren.

Drei vermeintlich getrennte Lebensbereiche - Wohnen, Vorsorge, Gesundheit - münden in denselben Kreislauf. Die Trennung in unterschiedliche “Pflichten” mit unterschiedlichen Institutionen verschleiert, dass es sich strukturell um einen einzigen, kontinuierlichen Abfluss handelt, der von oben nach unten kaum, von unten nach oben aber zuverlässig fliesst.

Politische Stabilität durch ökonomische Erschöpfung

Hier schliesst sich der Kreis zur politischen Dimension. Ein Bürger, der monatlich am Limit kalkuliert, der zwischen Steuerrechnung, Krankenkassenprämie, Hypothekarzins und Autoleasing jongliert, hat wenig übrige Kapazität - zeitlich, emotional, kognitiv - für politisches Engagement, das über das eigene Portemonnaie hinausgeht.

Die direkte Demokratie, oft als Gegenmittel gegen genau solche Konzentrationsprozesse gepriesen, funktioniert unter diesen Bedingungen eher als Ventil: Man stimmt ab über Symbole, über Einzelfragen, über das, was gerade auf dem Stimmzettel steht - während die strukturellen Weichenstellungen, die diese Verschuldungsspirale erst ermöglichen (Steuerrecht, Eigenmietwert, Pensionskassenregulierung, Bankenaufsicht), selten zur Abstimmung gelangen, weil sie selten zur Frage gestellt werden. Wer die Fragen formuliert, bestimmt die Antworten - und die Ressourcen, um Fragen zu formulieren und Kampagnen zu finanzieren, sind nicht gleich verteilt.

Eine Bilanz ohne Schuldzuweisung an Einzelne

Es geht in dieser Lesart nicht um böswillige Akteure, die sich morgens zusammensetzen und einen Plan zur Ausbeutung schmieden. Es geht um ein System, das sich über Jahrzehnte selbst optimiert hat - durch unzählige kleine Entscheidungen von Banken, Versicherungen, Gesetzgebern, jeweils rational aus Sicht der einzelnen Akteure, kumulativ aber zu einem Ergebnis führend, das niemand explizit so beschlossen hat und das trotzdem bemerkenswert konsistent funktioniert.

Genau das macht es schwer angreifbar: Es gibt keinen einzelnen Hebel, keine einzelne Verantwortung, keinen einzelnen Schuldigen. Es gibt nur eine Vielzahl von Zahnrädern, die zusammen eine Maschine bilden - und die Maschine produziert, Jahr für Jahr, vierundvierzig Jahre lang, dasselbe Ergebnis: einen Bürger, der arbeitet, zahlt, und am Ende weniger besitzt, als die Statistik des Landes suggeriert, in dem er lebt.