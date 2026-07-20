Von Nico Stino

London gilt seit Jahren als teuerste Stadt der Welt für Luxusimmobilien. Weniger bekannt ist, warum das so ist. Ein aktueller Dokumentarfilm, der Fälle aus Kenia, Aserbaidschan und Pakistan nachzeichnet, liefert eine unbequeme Antwort: Ein erheblicher Teil des britischen Immobilienmarkts funktioniert als Endlager für Vermögen, deren Herkunft niemand genau kennen will.

Ein Fünftel Prozent der Weltwirtschaft

Die Zahlen, mit denen der Film beginnt, sind nüchtern und trotzdem alarmierend. Jährlich sollen weltweit rund 2,5 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts gewaschen werden — eine Summe, die ungefähr der Wirtschaftsleistung der Türkei, der Philippinen, Bangladeschs, Sri Lankas und Pakistans zusammen entspricht. Über eine halbe Billion Dollar fliesst jährlich aus Entwicklungsländern ab, ein grosser Teil davon über komplexe Offshore-Konstruktionen direkt in westliche Volkswirtschaften.

Grossbritannien nimmt dabei eine Schlüsselrolle ein. Nicht wegen seiner Gesetze — die sind auf dem Papier streng genug —, sondern wegen der Lücken zwischen Gesetz und Vollzug. Ein Immobilienregister, das niemand überprüft. Eine Ermittlungsbehörde, die auf Presseanfragen konsequent nicht antwortet. Und ein Netz von Kronbesitzungen und Überseegebieten, das dem Königreich erlaubt, Verantwortung auf dem Papier von sich zu weisen, während die eigentliche Wäsche in Jersey, auf den Cayman-Inseln oder den Britischen Jungferninseln stattfindet.

Kenia: Vom Wasserableser zum Landbaron

Der erste Fall führt nach Nairobi, doch seine Wurzeln liegen in der britischen Kolonialzeit. Jomo Kenyatta, geboren als Johnstone Kamau, arbeitete einst als Wasserableser für den Gemeinderat der Kolonialverwaltung. 1952 wurde er von den Briten inhaftiert, avancierte danach zum Symbol des kenianischen Unabhängigkeitskampfs und wurde nach seiner Entlassung ausgerechnet mit dem letzten britischen Kolonialgouverneur eng befreundet. 1963 wurde er erster Premierminister, später Präsident des unabhängigen Kenia.

Was danach geschah, lässt sich nur schwer mit ehrlicher Arbeit erklären. Innerhalb weniger Jahre häufte Kenyatta ein Vermögen an, das sein offizielles Gehalt um ein Vielfaches überstieg. Ein freigegebener CIA-Bericht legt nahe, dass Gelder, die ausländische Regierungen für die Umverteilung von kolonialem Farmland an landlose Kenianer bereitgestellt hatten, stattdessen von Kenyatta und seinem Umfeld genutzt wurden, um sich selbst Land zu sichern. Heute besitzt die Familie Kenyatta über 500’000 Hektar erstklassiges Land — während zwei Drittel der kenianischen Bevölkerung von weniger als 3.20 Dollar am Tag leben.

Sein Sohn Uhuru Kenyatta, später selbst Präsident, tauchte 2021 in den Pandora Papers auf: sechs Familienmitglieder, dreizehn Offshore-Gesellschaften. Bemerkenswert ist nicht nur der Fund, sondern die Reaktion darauf. Kenyatta begrüsste das Leak öffentlich als Beitrag zu mehr Transparenz — ein Satz, der zynischer kaum hätte formuliert werden können, wenn man bedenkt, dass Familien politisch exponierter Personen in Kenia rechtlich gar nicht verpflichtet sind, ihr Vermögen offenzulegen.

Baku: Marmorparks und ein Sicherheitsbeamter an jeder Ecke

Der zweite Fall führt nach Aserbaidschan, einem Land, das seinen Ölreichtum in eine auffällig glänzende Hauptstadt verwandelt hat. Baku präsentiert sich mit kunstvollen Marmorparks und einer beeindruckenden Dichte an Sicherheitskräften — «häufiger als streunende Katzen», wie es im Film pointiert heisst. Das Märchen endet an den Stadträndern.

Die Familie Aliyev regiert das Land seit 1993 praktisch ununterbrochen. Haidar Aliyev, ehemaliger KGB-General, kam durch einen Putsch an die Macht; sein Sohn Ilham übernahm das Amt kurz vor dessen Tod und hält es seither durch Wahlen, deren Ergebnisse mit stabiler Regelmässigkeit zwischen 84 und 89 Prozent für den Amtsinhaber liegen. Grossbritannien ist mit über der Hälfte aller ausländischen Direktinvestitionen der grösste Investor im Land, und BP unterhält seit 1992 ein Geschäftsabkommen mit der Regierung, dessen genauer Inhalt bis heute geheim ist.

Die Pandora Papers deckten ein Londoner Immobilienportfolio der Aliyev-Familie im Wert von fast 700 Millionen Dollar auf. Ein Beispiel illustriert die Mechanik besonders klar: Ein Grundstück an der Conduit Street wurde 2009 über eine Firma erworben, die einem Mitarbeiter des Präsidenten gehörte, kurz darauf an dessen damals neunzehnjährige Tochter weiterverkauft und schliesslich an das Crown Estate — im Eigentum der britischen Krone — veräussert. Gewinn für die Familie: 31 Millionen Pfund. In einem anderen Fall wurde eine Immobilie in Mayfair auf den Namen des damals elfjährigen Präsidentensohns überschrieben; über Nacht zahlten Mieter ihre Miete an ein Kind.

Auf öffentliche Kritik reagierte Ilham Aliyev mit der inzwischen vertrauten Rhetorik autoritärer Regierungen: Der Westen versuche, Aserbaidschans Souveränität zu untergraben, alle Vorwürfe seien Verleumdung. Journalisten, die anders berichteten, bezahlten oft einen hohen Preis. Ein Regimekritiker im Film beschreibt, wie er nach Wahlbeobachtungen im Jahr 2018 zur Flucht gezwungen war, sein Aussehen veränderte und schliesslich nach zehn Monaten unter Schutz der Schweizer Botschaft ausser Landes gebracht wurde — woraufhin Präsident Aliyev ihm den Pass für ungültig erklärte und die Staatsbürgerschaft entzog.

Pakistan: Die Sharif-Doktrin

Der dritte und ausführlichste Fall betrifft die Familie Sharif, eine der einflussreichsten politischen Dynastien Pakistans. Nawaz Sharif wurde dreimal zum Premierminister gewählt und leitete in den 1990er-Jahren eine Privatisierungswelle ein, die laut Kritikern im Land systematisch ausgenutzt wurde: Staatsbetriebe wurden künstlich als Verlustunternehmen dargestellt, dann günstig an politische Verbündete und Familienmitglieder weitergereicht.

Besonders aufschlussreich ist der Fall der Ramzan Sugar Mills, eines Familienunternehmens unter Leitung von Nawaz Sharifs Bruder Shahbaz. Ermittlungsakten zeigen, wie über Konten von Niedriglohnbeschäftigten — Personen, die formell keine Steuern zahlen — Millionenbeträge gewaschen und letztlich auf Konten von Familienmitgliedern umgeleitet wurden. Ein einzelner Beleg dokumentiert eine Einzahlung von 1,6 Millionen Rupien im Namen eines einfachen Büroangestellten namens Hamzoor Anwar, der laut Ermittlungsbehörde als Strohmann fungierte. Bankmitarbeiter, die später befragt wurden, gaben an, unter Druck bewaffneter Personen gehandelt zu haben; Anweisungen kamen demnach direkt von der Bankspitze.

2016 brachten die Panama Papers die Sache ins Rollen: Sharifs drei Kinder wurden namentlich mit Offshore-Firmen und Londoner Immobilien in Verbindung gebracht. Besonders pikant: Dokumente, die seine Tochter Maryam als blosse Treuhänderin und nicht als Eigentümerin auswiesen, waren angeblich aus dem Jahr 2006 — verfasst allerdings in der Schriftart Calibri, die erst 2007 kommerziell verfügbar wurde. Ein forensisches Detail, das die gesamte Verteidigungslinie zum Einsturz brachte.

2017 disqualifizierte der Oberste Gerichtshof Nawaz Sharif einstimmig vom Amt, 2018 wurden er und seine Tochter wegen Korruption zu sieben Jahren Haft verurteilt. Sharif reiste zur medizinischen Behandlung nach London — und blieb. Bis heute lebt ein grosser Teil der weitverzweigten Sharif-Familie dort, mehrere von ihnen mit offenen Haftbefehlen in Pakistan. Die zuständige britische Innenministerin lehnte laut Filmteam jede Auskunft ab, warum Sharif trotz abgelaufenem Besuchervisum nicht ausgewiesen wurde.

Ein früherer Chefermittler im Fall Ramzan Sugar Mills starb im Mai 2022 an einem Herzinfarkt. Ein zweiter Ermittler im selben Fall erlitt ebenfalls einen Herzinfarkt und blieb in kritischem Zustand. Ein dritter, Schlüsselzeuge im Verfahren, starb im Juni desselben Jahres — ebenfalls an einem Herzinfarkt. Der Film stellt diese Häufung kommentarlos nebeneinander, ohne einen direkten kausalen Zusammenhang zu behaupten. Die blosse zeitliche Nähe wirkt trotzdem beunruhigend.

Der Mechanismus: Warum London funktioniert

Was diese drei Fälle verbindet, ist weniger die Herkunft des Geldes als das Ziel. London bietet drei Dinge, die andere Finanzplätze so nicht liefern: ein international respektiertes Rechtssystem, das sich gleichzeitig hervorragend für Verleumdungsklagen gegen Kritiker instrumentalisieren lässt; ein Immobilienregister, das Eigentumsangaben entgegennimmt, aber nicht verifiziert — ein Insider im Film bringt es auf den Punkt, man könnte theoretisch «Micky Mouse» als wirtschaftlich Berechtigten eintragen; und ein Netz von Kronbesitzungen, das dem Königreich erlaubt, bei Sanktionsfragen auf die angebliche rechtliche Eigenständigkeit dieser Gebiete zu verweisen.

Rund 84’000 Immobilien in Grossbritannien befinden sich derzeit in anonymem Besitz. Das neue Wirtschaftskriminalitätsgesetz, verabschiedet als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, verpflichtet zwar Trusts zur Offenlegung ihrer wirtschaftlich Berechtigten gegenüber der Steuerbehörde — doch das entsprechende Register ist nicht öffentlich, und wie streng es tatsächlich durchgesetzt wird, bleibt unklar. Ein ehemaliger konservativer Minister berichtete der Zeitung The Guardian, er sei 2017 von Beamten aus vier verschiedenen Regierungsstellen kontaktiert worden, mit der Bitte, sein Vorhaben eines öffentlichen Immobilienregisters für ausländische Eigentümer fallenzulassen.

Bezeichnend ist auch, wer im Film nicht spricht. Die National Crime Agency, zuständig für die Aufklärung von Geldwäschefällen in Grossbritannien, lehnte jede Anfrage ab. Ebenso das Aussenministerium, die Financial Action Task Force in Paris und mehrere namentlich genannte Abgeordnete. Einzig der frühere pakistanische Premierminister Imran Khan stellte sich einem Interview — mit deutlichen Worten. Er formuliert die zentrale These des Films so: Arme Länder seien nicht wegen fehlender Ressourcen arm, sondern wegen der Korruption ihrer eigenen Eliten — kombiniert mit der stillen Komplizenschaft reicher Länder, die von den geflohenen Vermögen wirtschaftlich profitieren.

Imran Khans Sturz — und ein Muster, das sich wiederholt

Khans eigene Geschichte fügt dem Bericht eine zusätzliche Ebene hinzu. Als Premierminister sprach er sich wiederholt gegen Geldwäsche und Offshore-Finanzplätze aus und forderte westliche Regierungen auf, gestohlenes Vermögen aus Pakistan zurückzugeben. Gleichzeitig verweigerte er den USA die Einrichtung von CIA-Stützpunkten auf pakistanischem Boden. Im März 2022 wurde laut einem geheimen diplomatischen Kommuniqué ein hochrangiger US-Beamter zitiert, wonach sich die Beziehungen zwischen Washington und Islamabad nur verbessern könnten, wenn Khan entmachtet werde. Wenige Wochen später verlor er ein Misstrauensvotum. Sein Nachfolger: Shahbaz Sharif, Bruder von Nawaz Sharif.

Eine der ersten Amtshandlungen der neuen Koalitionsregierung war eine Gesetzesänderung, die die Befugnisse der nationalen Antikorruptionsbehörde deutlich beschnitt — rückwirkend. Wer diese Abfolge nüchtern betrachtet, kommt kaum um den Eindruck herum, dass institutionelle Schwächung in solchen Systemen kein Zufall, sondern Strategie ist.

Doppelmoral als System

Der eigentliche Skandal, so die Kernaussage des Films, liegt nicht allein bei den beteiligten Familien. Er liegt im strukturellen Gefälle zwischen der Behandlung von Terror- und Drogengeld einerseits — streng reguliert, weil es reiche Länder direkt bedroht — und gestohlenem Staatsvermögen aus armen Ländern andererseits, das kaum verfolgt wird, weil es westlichen Volkswirtschaften über Immobilienkäufe, Anwaltshonorare und Beratungsgebühren letztlich nützt. Pakistan steht seit Jahren auf der grauen Liste der FATF, während die eigentlichen Ziellander des gestohlenen Geldes — Grossbritannien, die Schweiz, Luxemburg — als sauber gelten.

Diese Asymmetrie erklärt auch, warum internationale Rechtshilfeersuchen so selten zum Ziel führen. Ein pakistanischer Ermittler beschreibt im Film ein typisches Verfahren: Eine Anfrage an die Schweizer Behörden nennt Namen und Geburtsdatum eines Verdächtigen, aber weder Bankfiliale noch Kontonummer — Informationen, die man naturgemäss erst durch die Ermittlung selbst erhalten würde. Ein bis zwei Jahre später kommt dann die Rückfrage, ob man die fehlenden Details nachliefern könne. Der bürokratische Leerlauf ist, ob gewollt oder nicht, hocheffektiv.

Was das für die Schweiz bedeutet

Der Film konzentriert sich auf Grossbritannien, doch die Schweiz taucht immer wieder am Rand auf — als Fluchtort, als Verhandlungspartner bei Rechtshilfeersuchen, als eines jener Länder, die laut Interviewpartnern «bekanntermassen grosse Geldwäschezentren» sind, ohne auf grauen Listen zu erscheinen. Das ist keine neue Beobachtung, aber eine, die im Kontext dieser drei Fallstudien schwerer wiegt als sonst. Wenn ein System aus komplizenhafter Trägheit, technischer Unmöglichkeit der Rechtsdurchsetzung und wirtschaftlichem Eigeninteresse in London so detailliert dokumentiert werden kann, stellt sich unweigerlich die Frage, wie tief ähnliche Strukturen auch anderswo in Europa verankert sind.

Für Schweizer Leser lohnt sich deshalb ein zweiter Blick auf die eigene Rolle im globalen Finanzsystem — nicht aus moralischer Selbstgeisselung, sondern aus nüchternem Eigeninteresse. Ein Finanzplatz, der als verlässlicher Umschlagplatz für ungeklärtes Vermögen gilt, zahlt langfristig einen Reputationspreis, den kurzfristige Gebühreneinnahmen kaum aufwiegen.

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