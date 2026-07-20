Von Nico Stino

Es gibt Fälle, die brauchen keine Ideologie, um empörend zu sein. Der Fall eines Aargauer Ex-SVP-Grossrats, dem die Staatsanwaltschaft vorwirft, Frauen betäubt und missbraucht zu haben, ist so ein Fall. Es gilt die Unschuldsvermutung, das ist wichtig festzuhalten. Was aber unabhängig vom Ausgang des Strafverfahrens feststeht: Zwei mutmassliche Opfer, Mutter und Tochter, polnische Staatsangehörige, gerieten nach der Verhaftung des Beschuldigten ins Visier der eigenen Behörden. Die Gemeinde kürzte die Sozialhilfe unter das Existenzminimum, meldete die Frauen dem Migrationsamt, und der Kanton leitete ein Ausschaffungsverfahren ein.

Man muss diesen Ablauf zweimal lesen, um ihn zu glauben. Eine Frau meldet sich als mutmassliches Missbrauchsopfer bei der Gemeinde – und die Gemeinde reagiert nicht mit Schutz, sondern mit einer Anfrage an die Migrationsbehörde, ob der Aufenthaltstitel überhaupt rechtmässig sei. Das ist kein Einzelfall von behördlicher Ungeschicklichkeit. Das ist ein System, das seinem eigenen Auftrag zuwiderläuft.

Die Schweiz rühmt sich gerne ihrer Opferhilfe, ihrer sozialen Sicherheit, ihres Rechtsstaats. Und tatsächlich funktionieren diese Institutionen für die meisten Menschen, die in diesem Land geboren wurden oder einen roten Pass besitzen. Doch wehe, eine Person mit unsicherem Status gerät in eine Notlage: Dann kippt das System von Fürsorge in Kontrolle. Die Logik ist bestechend zynisch: Wer Sozialhilfe beantragt, macht sich verdächtig. Wer verdächtig ist, wird geprüft. Wer geprüft wird, kann ausgeschafft werden. Ob die Person gleichzeitig Opfer eines Gewaltverbrechens ist, spielt in dieser Verwaltungslogik keine Rolle – das bestätigt implizit auch die Argumentation der kantonalen Migrationsbehörde, wonach der Vorwurf sexueller Übergriffe für sich allein keinen Härtefall begründe.

Hier zeigt sich ein Grundproblem des helvetischen Föderalismus: Jede Gemeinde, jeder Kanton wägt eigenständig ab zwischen Fürsorgepflicht und fiskalischer Zurückhaltung. Das ist in ruhigen Zeiten ein Wesenszug direkter Demokratie. In Krisensituationen – und ein mutmasslicher sexueller Missbrauch über Monate ist eine Krisensituation – wird daraus ein Bürokratie-Dickicht, in dem niemand die Verantwortung trägt, aber jede Instanz ihre Kompetenz ausreizt.

Man könnte einwenden: Das Migrationsrecht muss konsequent angewendet werden, sonst verliert es seine Wirkung. Das stimmt im Grundsatz. Aber ein Rechtsstaat, der sich rühmt, Opfer zu schützen, muss auch in der Lage sein, zwischen einer Täuscherin und einer traumatisierten Person zu unterscheiden – gerade dann, wenn beide Rollen theoretisch in einer Person zusammenfallen könnten. Genau diese Differenzierung scheint im vorliegenden Fall nicht stattgefunden zu haben.

Die eigentliche Frage lautet nicht, ob einzelne Sachbearbeiter falsch gehandelt haben. Die Frage lautet, ob das System selbst so gebaut ist, dass es Opfer mit unsicherem Aufenthaltsstatus strukturell benachteiligt – unabhängig vom guten Willen der beteiligten Personen. Alles deutet darauf hin, dass die Antwort Ja lautet. Und das sollte in einem Land, das sich seiner Menschenrechtstradition rühmt, mehr als eine Fussnote wert sein.

ANALYSE

Sozialhilferecht, Opportunitätsprinzip und die Lücke dazwischen

Der Fall eines Aargauer Ex-Politikers, dem mehrfache Vergewaltigung und sexuelle Handlungen mit Kindern vorgeworfen werden, wirft über die Strafsache hinaus mehrere rechtssystematische Fragen auf, die eine genauere Betrachtung verdienen. Es gilt die Unschuldsvermutung für den Beschuldigten; die im Folgenden diskutierten Verwaltungsvorgänge betreffen unabhängig davon die zwei mutmasslichen Opfer.

1. Das Spannungsfeld zwischen Nothilfe und ordentlicher Sozialhilfe

Personen mit gültigem Arbeitsvertrag und Aufenthaltstitel B haben grundsätzlich Anspruch auf ordentliche Sozialhilfe, nicht auf die deutlich tiefere Nothilfe nach Asylansätzen. Eine Gemeinde darf diesen Anspruch nur einschränken, wenn konkrete Ausschlussgründe – etwa ein erschlichener Aufenthaltstitel – bereits erwiesen sind, nicht bloss vermutet werden. Wird die tiefere Nothilfe ausgerichtet, während ein Verfahren zur Klärung des Aufenthaltsstatus erst läuft, wird faktisch eine Vorverurteilung durch die Sozialbehörde vorgenommen, bevor die zuständige Migrationsbehörde überhaupt entschieden hat. Das ist verfassungsrechtlich heikel, weil die Nothilfe nach Artikel 12 der Bundesverfassung als absolutes Minimum konzipiert ist – als Auffangnetz für Personen ohne Bleiberecht, nicht als Sanktionsinstrument gegenüber Personen mit ungeklärtem, aber grundsätzlich bestehendem Status.

2. Die Meldepflicht der Gemeinde und ihre Grenzen

Sozialbehörden sind nicht verpflichtet, jeden Sozialhilfebezug einer ausländischen Person automatisch dem Migrationsamt gegenüber zu problematisieren. Es besteht zwar eine Pflicht zur Zusammenarbeit zwischen Behörden, doch die Initiative, binnen weniger Tage nach einem Erstgespräch einen mehrseitigen Bericht an die Migrationsbehörde zu verfassen, der die Rechtmässigkeit des Aufenthaltstitels in Frage stellt, geht über eine reine Informationspflicht hinaus. Sie setzt eine Verwaltungskaskade in Gang, die kaum mehr zu stoppen ist, sobald sie einmal läuft: Migrationsamt beauftragt Polizei, Polizei ermittelt, Staatsanwaltschaft prüft Strafverfahren – während die betroffene Person gleichzeitig als Opfer eines Gewaltdelikts gilt.

3. Das Opportunitätsprinzip – und seine ungleiche Anwendung

Besonders bemerkenswert ist die unterschiedliche Behandlung von mutmasslicher Täuschung der Behörden bei den beiden involvierten Personen. Während gegen die mutmassliche Nebenklägerin ein Strafbefehl wegen Täuschung bei der Einreise erging, wurde ein vergleichbarer Vorwurf gegen den Ex-Politiker – der denselben Arbeitsvertrag mitunterzeichnet und sich aktiv für die Bewilligung eingesetzt haben soll – aus Opportunitätsgründen eingestellt. Das Opportunitätsprinzip (Art. 8 StPO) erlaubt der Staatsanwaltschaft, auf eine Verfolgung zu verzichten, wenn eine Zusatzstrafe neben einer bereits absehbaren, schwereren Strafe kaum mehr ins Gewicht fällt. Rechtlich ist das nachvollziehbar: Bei einer drohenden lebenslänglichen Freiheitsstrafe wegen mehrfacher Vergewaltigung fällt ein Bagatelldelikt kaum ins Gewicht. Aus Sicht der Verfahrensgleichheit bleibt dennoch ein Unbehagen: Dieselbe Behörde, die bei der einen Partei konsequent durchgreift, übt bei der anderen Partei Zurückhaltung – mit der Begründung, deren Strafe sei ohnehin schon hoch genug.

4. Der Ermessensspielraum bei Vermögenskürzungen

Die angedrohte Kürzung des Grundbedarfs um bis zu 30 Prozent wegen eines nicht abgemeldeten Fahrzeugs zeigt ein weiteres strukturelles Problem: Gemeinden verfügen bei der Bemessung von Sanktionen über erheblichen Ermessensspielraum, der in der Praxis oft ohne rechtliche Einzelfallprüfung ausgeschöpft wird. Eine Kürzung unter das Nothilfeniveau ist verfassungsrechtlich ausgeschlossen; die blosse Androhung einer solchen Kürzung gegenüber Personen in einer bereits fragilen psychischen Verfassung wirft dennoch die Frage auf, ob kommunale Sozialämter ausreichend geschult sind, um mit traumatisierten Antragstellenden umzugehen.

Einordnung

Der Fall illustriert exemplarisch, wie unterschiedliche Rechtsgebiete – Sozialhilferecht, Migrationsrecht, Strafprozessrecht – im Einzelfall zusammenwirken können, ohne dass eine Instanz die Gesamtsituation einer betroffenen Person systematisch berücksichtigt. Jede Behörde handelt für sich genommen innerhalb ihres gesetzlichen Rahmens korrekt. In der Summe entsteht dennoch ein Verfahren, das eine mutmassliche Gewaltbetroffene über Jahre in prekärer Unsicherheit hält – ein Befund, der über den Einzelfall hinaus eine Überprüfung der Schnittstellen zwischen Sozialhilfe-, Migrations- und Opferhilferecht nahelegt.

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