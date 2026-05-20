Verbrannt und vergessen

Ein Fall aus dem Umfeld der Crans-Montana-Katastrophe zeigt, wie das Opferhilfegesetz dort versagt, wo kein Arzt mehr helfen konnte.

In der Neujahrsnacht des 1. Januar 2026 starben 41 Menschen in den Flammen der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana. Einer von ihnen war ein junger Mann. Er starb nicht im Spital. Er kam nicht in die Intensivstation. Er wurde nicht nach Lausanne oder Zürich ausgeflogen. Er wurde Opfer der Flammen, sofort, vollständig, ohne Rückkehr.

Seine Mutter lebt heute mit dieser Tatsache. Und mit dem, was der Schweizer Staat ihr als Anerkennung dafür angeboten hat: 5’000 Franken.

Das Gesetz entschädigt Schäden — aber keinen Tod

Das Opferhilfegesetz (OHG) kennt vier Instrumente: Soforthilfe, längerfristige Hilfe, Entschädigung und Genugtuung. Wer die Logik des Gesetzes versteht, versteht auch, weshalb sie ins Leere greift, wenn jemand sofort stirbt.

Die Soforthilfe deckt primär medizinische Kosten, Therapien, Transporte, Übernachtungen, Beratungshonorare — alles Ausgaben, die entstehen, wenn jemand überlebt und behandelt werden muss. Die längerfristige Entschädigung wiederum bemisst sich am Personenschaden: Bestattungskosten, Erwerbsausfall, nachweisbare finanzielle Einbussen. Und sie ist einkommensabhängig — wer finanziell nicht am Limit ist, erhält weniger oder nichts.

Die Mutter unserer Quelle hatte keine Spitalrechnungen zu begleichen. Ihr Sohn brauchte keine Intensivpflege in Belgien, keine monatelange Rehabilitation, keine Verlegung in eine Spezialklinik. Er verbrannte. Das Gesetz sieht das nüchtern: Kein medizinischer Aufwand, kein entsprechender Ersatz.

Der Solidaritätsbeitrag: 50’000 Franken für die Richtigen

Im Februar 2026 beschloss der Bundesrat einen ausserordentlichen Solidaritätsbeitrag von je 50’000 Franken für die Opfer und Angehörigen von Crans-Montana. Bundespräsident Guy Parmelin sprach von einem «wichtigen Zeichen gesellschaftlicher Solidarität». Justizminister Beat Jans versicherte, niemanden alleine zu lassen.

Doch wer erhält diesen Beitrag? Laut Bundesrat sind es «grundsätzlich die Angehörigen der Verstorbenen sowie jede Person mit einem stationären Spitalaufenthalt». Angehörige eines Todesopfers — das klingt eindeutig. Doch die Praxis erzählt eine andere Geschichte: Nicht alle Angehörigen haben denselben Betrag erhalten. Die Auszahlung erfolgte nach Massgabe der vom Kanton Wallis bereits gewährten Soforthilfe. Wer dort weniger erhielt — etwa weil kein messbarer Schaden dokumentiert war — erhielt auch beim Bundesbeitrag weniger.

Die Genugtuung: Das Recht, das kaum jemand kennt

Es gibt im OHG ein Instrument, das theoretisch genau für diesen Fall geschaffen wurde: die Genugtuung. Sie ist ein Schmerzensgeld für erlittenes seelisches Leid. Und — das ist entscheidend — sie ist einkommensunabhängig. Das Gesetz sieht für nahe Angehörige eines Todesopfers eine Genugtuung von bis zu 38’000 Franken vor.

Ob unsere Quelle über diesen Anspruch vollständig aufgeklärt wurde, ob ein entsprechendes Gesuch gestellt und wie es behandelt wurde — das ist nicht öffentlich bekannt. Was bekannt ist: Sie hat bisher 5’000 Franken erhalten. Das entspricht nicht einmal einem Sechstel des gesetzlichen Maximums für die Genugtuung allein, ganz abgesehen von allfälligen weiteren Ansprüchen.

Das deutet auf eine Informations- oder Verfahrenslücke hin — oder auf eine Auslegungspraxis, die dem Geist des Gesetzes widerspricht.

Ein System, das auf Einzelfälle ausgelegt ist

Das Bundesamt für Justiz hat es nach Crans-Montana selbst eingeräumt: Das Schweizer System der Opferentschädigung «ist primär auf Einzelfälle ausgerichtet und stösst bei einem Ereignis mit einer hohen Anzahl Geschädigter an seine Grenzen». Das OHG, schrieb die NZZ, sei «kein schlechtes, aber ein unvollkommenes Gesetz».

Unvollkommen ist dabei noch freundlich formuliert. Ein Gesetz, das den Überlebenden einer Katastrophe grosszügig entschädigt und den Eltern eines sofort Verstorbenen 5’000 Franken überweist, bildet nicht Solidarität ab — es bildet Bürokratie ab.

Der Tod eines jungen Menschen in den Flammen einer Bar hinterlässt keine Arztrechnung. Er hinterlässt eine Mutter.

Was jetzt zu tun wäre

Der Nationalrat hat im März 2026 einen Minderheitsantrag abgelehnt, der dem Bund ermöglicht hätte, bei ausserordentlichen Ereignissen generell Solidaritätsbeiträge zu sprechen. Mehrere Fraktionen und Justizminister Jans haben sich gleichwohl offen gezeigt für eine Revision des OHG. Die Grünen-Nationalrätin Sibel Arslan hat eine Kommissionsmotion in Aussicht gestellt.

Das wäre der richtige Weg. Doch solange das Gesetz nicht angepasst ist, bleibt die Frage, was die kantonale Opferhilfestelle Wallis im konkreten Fall tatsächlich kommuniziert, geprüft und entschieden hat — und ob der Genugtuungsanspruch vollständig ausgeschöpft wurde.

Die Mutter verdient eine Antwort. Und mehr als 5’000 Franken.

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Swissvox hat Kenntnis von diesem Fall aus dem direkten Umfeld der Opfer. Namen werden zum Schutz der Quelle nicht veröffentlicht. Die kantonale Opferhilfestelle Wallis wurde bisher nicht zur Stellungnahme aufgefordert — das bleibt einem zweiten Rechercheschritt vorbehalten.*