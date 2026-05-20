von Nico Stino

Europa verarmt. Das ist keine Polemik, sondern Statistik. Im Jahr 2024 waren in der EU 93,3 Millionen Menschen von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht — darunter 20 Millionen Kinder, also ein Viertel aller Kinder in der Europäischen Union. Ende 2025 galten bereits 20,9 Prozent der EU-Bevölkerung als armutsgefährdet, mindestens einem von drei Risikofaktoren ausgesetzt: Einkommensarmut, materielle und soziale Deprivation oder sehr geringe Erwerbsintensität.

Das sind keine abstrakten Prozentzahlen. Das sind Menschen, die sich Miete, Heizung oder Arztbesuche nicht mehr leisten können — in einem Staatenbund, der sich als Wohlstandsprojekt versteht.

Brüssel gesteht das Versagen ein

Die politische Reaktion ist bemerkenswert — nicht wegen ihrer Entschlossenheit, sondern wegen ihrer Verspätung. Die Europäische Kommission arbeitet an der ersten EU-weiten Strategie gegen Armut, deren Vorlage für 2026 vorgesehen ist. Man lese das sorgfältig: die erste Strategie. Nach sieben Jahrzehnten europäischer Integration, nach Maastricht, Lissabon, Euro und Schengen — jetzt, im Jahr 2026, kommt zum ersten Mal ein Grundsatzdokument zur Armutsbekämpfung.

Das Europäische Parlament fordert in seinem Initiativbericht, die Strategie solle Armut als Verletzung der Menschenwürde anerkennen und spätestens bis 2035 deren Beseitigung vorsehen, unter anderem durch Zugang zu bezahlbaren Gütern und Wohnraum. Gleichzeitig weist der Ausschuss der Regionen darauf hin, dass die Armutsquoten in Europa teils innerhalb desselben Mitgliedstaats erheblich voneinander abweichen — ein Befund, der zeigt, wie ungleich der angebliche Binnenmarkt die Lebenschancen verteilt.

Armutsbericht Schweiz: Stiller Alarmismus

Und die Schweiz? Im November 2025 hat der Bundesrat den ersten Bericht des nationalen Armutsmonitorings veröffentlicht, der den Wissensstand zur Armut in der Schweiz umfassend aufarbeitet und sich auf vier Schwerpunkthefte zu Bildung, Erwerbsarbeit und materieller Existenzsicherung stützt.

Auch das: ein erster Bericht. Auch hier also das stille Eingeständnis, dass man das Thema bislang nicht systematisch verfolgt hat.

Die Zahlen des Bundesamts für Statistik sind ernüchternd. Im Jahr 2023 galten 8,1 Prozent der Schweizer Bevölkerung als arm, 16,1 Prozent als armutsgefährdet. Besonders betroffen sind Ältere ab 65 Jahren: 15,2 Prozent von ihnen lebten in Armut, 23,2 Prozent galten als armutsgefährdet. In einem der reichsten Länder der Erde ist fast jede vierte ältere Person vom Absturz bedroht. Das ist keine Randnotiz — das ist ein strukturelles Versagen des Sozialstaats.

Bilaterale III: Das freiwillige Korsett

In diesen Kontext gehört die politische Entscheidung, die in Bern gerade vollzogen wird. Am 2. März 2026 haben Bundespräsident Guy Parmelin und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen das Paket «Stabilisierung und Weiterentwicklung der Beziehungen Schweiz–EU» in Brüssel unterzeichnet. Am 13. März 2026 hat der Bundesrat die Botschaft zuhanden des Parlaments verabschiedet.

Das Herzstück des Pakets, sozialpolitisch betrachtet, ist die sogenannte dynamische Rechtsübernahme. Gewisse Zugeständnisse an die EU beim Lohnschutz waren nach Aussage des Bundesrats «unvermeidlich» — weshalb man ein Bündel innenpolitischer Begleitmassnahmen geschnürt hat, die den Schaden begrenzen sollen.

Das klingt defensiv — weil es defensiv ist. Die Schweiz tritt einem Rechtssystem bei, das seine eigene Bevölkerung nicht vor Verarmung schützen konnte, und unterstellt sich dessen dynamischer Weiterentwicklung. Was heute EU-Recht ist, gilt morgen automatisch auch in der Schweiz — ohne dass das Schweizer Volk je direkt darüber abstimmen konnte.

Kritiker sorgen sich um Souveränitätsverluste durch die dynamische Rechtsübernahme; die entscheidende innenpolitische Frage ist, wie das sogenannte «Decision Shaping» — das Mitspracherecht bei der Ausarbeitung neuer EU-Rechtsakte — tatsächlich ausgestaltet wird. Die Antwort darauf steht noch aus. Mitsprache ist nicht dasselbe wie Mitbestimmung.

Die Ironie der Geschichte

Brüssel braucht 2026 erstmals eine Armutsstrategie. Bern unterschreibt 2026 einen Vertrag, der die Schweiz an Brüssels Rechtsentwicklung koppelt. Das ist keine Koinzidenz — es ist ein Symptom.

Der europäische Wohlstandsversprechen hat sich für Dutzende Millionen Menschen als hohl erwiesen. Die Schweiz, die bislang ausserhalb dieses Experiments stand und dabei gut gefahren ist, begibt sich nun freiwillig in dessen institutionellen Orbit — zu einem Zeitpunkt, da das Modell selbst unter Beschuss steht.

Der erste Schweizer Armutsbericht hält fest, dass über 80 Prozent der einkommensarmen Personen in der Schweiz in mindestens einer weiteren Lebensdimension eingeschränkt sind — auch hier also ist Armut längst mehrdimensional. Die Frage, die sich stellt: Welche EU-Rechtsübernahme schützt davor? Und wer haftet, wenn die Antwort «keine» lautet?

Quellen: Eurostat (Juli 2025), Europäisches Parlament (Februar 2026), Bundesrat Armutsmonitoring (November 2025), BFS/Statista (2025), EDA Botschaft Bilaterale III (März 2026)