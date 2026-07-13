Von Nico Stino

Fast drei Wochen nach dem verheerenden Doppelbeben vom 24. Juni wächst die Opferzahl in Venezuela weiter. Nationalversammlungspräsident Jorge Rodríguez bestätigte an einer Pressekonferenz den Fund von 215 weiteren Leichen – die offizielle Bilanz liegt damit bei 4333 Toten, gegenüber 4118 am 10. Juli. Über 16’700 Menschen wurden verletzt.

Zwei Beben, eine Region in Trümmern

Die Erdstösse der Stärke 7,2 und 7,5 hatten Nordvenezuela am 24. Juni getroffen und ganze Landstriche verwüstet. Seither zittert der Boden ununterbrochen: 1171 Nachbeben wurden registriert, was tägliche Vorsichtsevakuierungen erzwingt und die provisorischen Camps in einen Zustand permanenter Alarmbereitschaft versetzt.

Im Bundesstaat La Guaira bestätigte die nationale Journalistengewerkschaft den Tod von zwölf Medienschaffenden, die während der akuten Notphase im Einsatz waren. Auf dem Friedhof La Esperanza liegen unterdessen Hunderte Särge in Einzelgräbern, markiert nur mit forensischen Codes – die Identifizierung der Toten bleibt eine der grössten Herausforderungen.

Massenobdachlosigkeit als zweite Katastrophe

17’907 Menschen haben ihr sicheres Zuhause verloren, 641 davon gelten in den Aufnahmeregistern noch als nicht erfasst. Vizepräsident Héctor Rodríguez für Soziales meldete eine Aufstockung der Notunterkünfte von 89 auf 94 Einrichtungen mit insgesamt 18’437 untergebrachten Personen – Schwerpunkt La Guaira, gefolgt von Caracas und Miranda. Seit dem 11. Juli läuft zudem das «Registro Único de Vivienda»: Per biometrischer Erfassung wird erhoben, welche Wohnhäuser saniert und welche vollständig neu gebaut werden müssen.

Die Bauschäden sind gewaltig: 856 beschädigte und 190 vollständig eingestürzte Gebäude, darunter Wohnhäuser, Schulen und Spitäler.

Internationale Hilfe läuft an

Die UNO rief zu Spenden von rund 300 Millionen Dollar auf, um 1,3 Millionen Betroffene zu unterstützen. Bislang wurden 9766 Tonnen Nahrungsmittel und über 13,9 Millionen Liter Trinkwasser verteilt. Rund 60’000 staatliche Helfer und Freiwillige sind im Einsatz, unterstützt von 3454 internationalen Rettungskräften. Das medizinische System betreut aktuell 29’966 Patienten – fast doppelt so viele wie ursprünglich als Verletzte gezählt wurden. Grund dafür sind hygienische Mängel in den überfüllten Lagern, die zu Magen-Darm-Erkrankungen und Hautinfektionen führen, während chronisch Kranke vielerorts ohne Medikamente auskommen müssen.

Einordnung

Die stetig steigende Opferzahl zeigt, wie sehr solche Katastrophenbilanzen ein bewegliches Ziel bleiben: Was am zehnten Tag als Zwischenstand gilt, wird drei Wochen später von der Realität überholt. Für Venezuela, dessen Wirtschaft und Infrastruktur bereits vor dem Beben unter Druck standen, dürfte der Wiederaufbau eine Belastungsprobe über Jahre werden.

Quelle: L’Indipendente