von Nico Stino

Zwei Brüder, elf Monate Genfer Untersuchungshaft, zwei Monate Psychiatrie im Waadtland – und ein Teller, der nicht zur Überzeugung passte. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat am Donnerstag entschieden: Die Schweiz hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit verletzt, weil sie zwei Veganern in staatlicher Obhut keine ihrer ethischen Überzeugung entsprechende Verpflegung anbot.

Der Fall

Die beiden Beschwerdeführer sind Anhänger des Antispeziesismus – jener Überzeugung, wonach Mensch und Tier moralisch gleichwertig sind. Der eine sass ab November 2018 rund elf Monate in Genfer Haft. Der andere verbrachte 2021 zwei Monate in der psychiatrischen Abteilung des Universitätsspitals Waadt. Beide verlangten vegane Kost. Beide erhielten sie, so die Beschwerde, nicht in angemessener Form.

Das Strassburger Gericht, das laut Berichten rund 95 Prozent der bei ihm eingereichten Fälle abweist, liess die Klage nicht nur zu – es gab ihr teilweise recht. In der am Donnerstag publizierten Entscheidung hält der EGMR fest, dass die Schweiz Artikel 9 der Europäischen Menschenrechtskonvention verletzt hat, ergänzt um eine Verletzung des Rechts auf eine wirksame Beschwerde.

Warum das über den Gefängnisteller hinausreicht

Der Fall begann nicht erst 2023. Bereits 2022 hatte ein Schweizer Tierrechtsaktivist, verurteilt wegen einer Reihe von Einbrüchen in Schlachthöfen, vor Strassburg geklagt. Er hatte sich schon kurz nach seiner Inhaftierung bei den Gefängnisbehörden beschwert, weil er sich mit Beilagensalaten, Reis oder Burgerbrötchen begnügen musste. Ein Arzt diagnostizierte später Verstopfung, Hämorrhoiden und Eisenmangel. Das Schweizer Bundesgericht erklärte seine Beschwerde 2020 für unzulässig – der Fall landete in Strassburg.

Genau diese Verkettung macht das Urteil bemerkenswert: Es geht nicht um eine Speisekarte, sondern um die Frage, ob Veganismus als ethische Überzeugung denselben Schutz geniesst wie eine Religion. Bislang war das Recht auf entsprechende Verpflegung in Haft in einigen europäischen Ländern nur für religiöse Speisevorschriften klar geregelt. Mit diesem Entscheid rückt der EGMR den ethisch motivierten Veganismus in dieselbe Kategorie.

Was die Schweiz jetzt tun muss

Für die Schweizer Vollzugsbehörden bedeutet das Urteil zunächst Prüfungsarbeit: Genfer Gefängnis und Waadtländer Spital müssen ihre Verpflegungspraxis überdenken. Grundsätzlicher aber zwingt der Entscheid die Schweiz, Ernährungsfragen in Haft und Klinik künftig als Frage der Gewissensfreiheit zu behandeln – nicht als organisatorisches Detail der Küche.

Der Fall dürfte auch anderswo in Europa Signalwirkung entfalten. Wo ethische Überzeugung zur Kategorie wird, die dem EGMR-Schutz unterliegt, wird die Auslegung von Artikel 9 EMRK insgesamt weiter gefasst – mit Folgen weit über Salatteller hinaus.

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