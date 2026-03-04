Das Unterwerfungswerk – Warum die Bilateralen kein normaler Handelsvertrag sind, sondern die schleichende Kapitulation der Schweiz

Es gibt in der politischen Debatte Behauptungen, die so oft wiederholt werden, dass sie irgendwann den Anschein von Wahrheit annehmen. Eine dieser Behauptungen lautet: Die bilateralen Verträge zwischen der Schweiz und der Europäischen Union seien „nur Handelsverträge” – vergleichbar mit dem Freihandelsabkommen, das die Schweiz mit China abgeschlossen hat. Wer so redet, setzt auf die kurze Aufmerksamkeit des Bürgers, auf seine Bereitschaft, komplexen Sachverhalten zu vertrauen, und auf den Reflex, den Begriff „Handelsvertrag” als harmlose, nüchterne Angelegenheit zu verbuchen. Doch wer die bilateralen Verträge tatsächlich kennt, ihre Geschichte, ihre Mechanismen, ihre politische Sprengkraft, der weiss: Hier wird nicht Handel erleichtert. Hier wird ein Staat Schritt für Schritt in eine Abhängigkeitsarchitektur eingebaut, die man höflich Integration nennt und die man ehrlich als Unterwerfung bezeichnen sollte.

Beginnen wir mit dem Vergleich, der so gerne herbeigezogen wird: dem Freihandelsabkommen mit China. Dieses Abkommen, im Jahr 2013 unterzeichnet, tut genau das, was ein klassischer Handelsvertrag tun soll. Es senkt Zölle. Es erleichtert den Marktzugang für bestimmte Waren. Es enthält Kapitel über geistiges Eigentum und wirtschaftliche Zusammenarbeit. Und dann – dann hört es auf. Die Schweiz bleibt gegenüber China ein vollständig souveräner Drittstaat. Kein Chinese kann gestützt auf diesen Vertrag in die Schweiz ziehen und sich dort niederlassen. Kein chinesisches Gericht spricht über Schweizer Recht. Kein Ausschuss in Peking wacht darüber, ob das Schweizer Migrationsrecht mit dem chinesischen Vertragsrecht vereinbar ist. Kein Schweizer Arbeitgeber muss chinesische Produktnormen übernehmen, um weiterhin auf dem eigenen Markt tätig sein zu können. Das Abkommen ist das, was es vorgibt zu sein: ein Instrument des Handels, nicht der Herrschaft.

Die bilateralen Verträge mit der Europäischen Union sind etwas fundamental anderes. Sie sind das Produkt einer historischen Niederlage – des Neins zum EWR von 1992 – und der daraus resultierenden politischen Verlegenheit. Der Bundesrat stand vor einer einfachen Frage: Wie kauft man sich wirtschaftliche Teilhabe am grössten Binnenmarkt der Welt, ohne die politische Substanz des Landes preiszugeben? Die Antwort, die er fand, war der sogenannte bilaterale Weg. Man schloss Einzelverträge ab, vermied die Mitgliedschaft, vermied das Wort „Integration” und hoffte, dass die Bevölkerung die strukturellen Konsequenzen dieser Abkommen entweder nicht bemerken oder nicht dagegen opponieren würde. Diese Hoffnung hat sich, zumindest über Jahrzehnte, als begründet erwiesen. Heute aber, da die Konsequenzen sichtbar werden, da die EU immer offensiver auf institutioneller Homogenisierung besteht, da die Frage nach dem Verhältnis zwischen Volksentscheiden und internationalen Verpflichtungen nicht mehr wegzudiskutieren ist, zeigt sich, was die bilateralen Verträge in Wirklichkeit sind: ein auf Dauer angelegtes Abhängigkeitssystem, das sich der demokratischen Kontrolle systematisch entzieht.

Die Personenfreizügigkeit: Nicht Handel, sondern Gesellschaftspolitik per Vertrag

Das wichtigste Abkommen der Bilateralen I ist nicht das über den Abbau technischer Handelshemmnisse. Es ist die Personenfreizügigkeit. Und die Personenfreizügigkeit ist kein Handelsinstrument. Sie ist Migrationspolitik. Sie ist Arbeitsmarktpolitik. Sie ist Sozialpolitik. Sie gibt Millionen von EU-Bürgern das Recht, in die Schweiz zu kommen, sich dort niederzulassen und zu arbeiten, sofern gewisse Grundvoraussetzungen erfüllt sind. Das hat auf die Zusammensetzung der Bevölkerung, auf den Wohnungsmarkt, auf die Löhne im unteren und mittleren Segment, auf die Infrastruktur, auf das Gesundheitswesen und auf die gesellschaftliche Kohäsion Auswirkungen, die mit dem Begriff „Handelserleichterung” nicht einmal annähernd erfasst werden können.

Kein seriöser Ökonom und kein seriöser Jurist würde bestreiten, dass die Steuerung der Zuwanderung zu den Kernkompetenzen eines souveränen Staates gehört. Es ist nicht irgendeine Randkompetenz, sondern das Herzstück staatlicher Selbstbestimmung. Wer entscheidet, wer ins Land kommt, entscheidet über die Zusammensetzung der Gesellschaft, über den Arbeitsmarkt, über die Sozialsysteme, über die langfristige demographische Entwicklung des Landes. Die Schweiz hat dieses Recht vertraglich abgetreten – nicht vollständig, aber substanziell. Und als die Schweizer Bevölkerung im Jahr 2014 mit der Masseneinwanderungsinitiative versuchte, diese Kompetenz zumindest teilweise zurückzugewinnen, wurde ihr unmissverständlich klargemacht, dass das nicht geht. Weil der Vertrag es nicht erlaubt. Weil Brüssel nicht mitmacht. Weil sonst die Guillotine fällt.

Die Guillotine-Klausel – und man muss sich diesen Begriff einmal auf der Zunge zergehen lassen, eine Klausel, die buchstäblich nach einem Hinrichtungsinstrument benannt ist – verknüpft die sieben Abkommen der Bilateralen I rechtlich so miteinander, dass das Kündigen eines einzigen Abkommens automatisch zum Wegfall aller anderen führt. Das ist keine Vertragsarchitektur, das ist eine Erpressungsarchitektur. Es ist das vertragliche Äquivalent zur Aussage: „Du kannst gehen, aber dann verlierst du alles.” Kein klassisches Freihandelsabkommen, nicht einmal das mit China, kennt eine solche Konstruktion. Weil sie bei einem echten Handelsvertrag nicht notwendig ist. Sie ist nur dann notwendig, wenn man einen Vertragspartner dauerhaft in einem Abhängigkeitsverhältnis halten will, das er ohne massive wirtschaftliche Kosten nicht verlassen kann.

Schengen und Dublin: Souveränität im Ausverkauf

Wer die Bilateralen I noch irgendwie als wirtschaftsnah bezeichnen könnte, steht vor den Bilateralen II vor einer erklärungsbedürftigen Herausforderung. Denn mit Schengen und Dublin hat die Schweiz Bereiche der inneren Sicherheit und der Migrationsverwaltung vertraglich an europäische Systeme angedockt, die mit dem Handel von Waren und Dienstleistungen nicht das Mindeste zu tun haben. Mit dem Schengen-Abkommen wurden die systematischen Personenkontrollen an den Binnengrenzen abgeschafft – verbunden mit der Verpflichtung, europäische Regelungen im Bereich Visa, Polizeikooperation und Datenaustausch zu übernehmen. Das Dublin-System wiederum regelt die Zuständigkeit für Asylverfahren innerhalb Europas und bestimmt, welcher Staat für einen Asylbewerber verantwortlich ist.

Man mag das sinnvoll finden oder nicht. Man kann gute Argumente für eine europäische Kooperation in der Migrationsverwaltung ins Feld führen. Aber man kann es nicht einen Handelsvertrag nennen. Grenzkontrollen sind staatliche Hoheitsaufgaben. Das Asylrecht ist staatliches Hoheitsrecht. Polizeidaten sind staatliche Hoheitsdaten. Wenn ein Staat diese Bereiche vertraglich an ein supranationales System abtritt oder sich dessen Logik unterordnet, handelt es sich um eine Übertragung staatlicher Souveränität – unabhängig davon, ob man diese Übertragung für klug oder töricht hält. Das Etikett „Handelsvertrag” ist in diesem Kontext nicht nur irreführend, es ist absurd.

Die autonome Nachvollziehung: Fremdbestimmung in Eigenverantwortung verkleidet

Eines der technisch verführerischsten Elemente in der Apologie der Bilateralen ist das Konzept der „autonomen Nachvollziehung”. Die Schweiz, so heisst es, übernehme EU-Recht nicht automatisch, sondern entscheide eigenständig darüber, ob und in welcher Form sie relevante europäische Regelungen in ihr eigenes Rechtssystem integriere. Das klingt nach Souveränität. Es klingt nach Selbstbestimmung. Es klingt nach einem Staat, der aus freien Stücken prüft, welche Normen für ihn passen, und dann eine freie Entscheidung trifft.

Die Realität sieht so aus: Wenn die EU eine neue Richtlinie erlässt, die für den Binnenmarkt relevant ist, und die Schweiz diese Richtlinie nicht „nachvollzieht”, riskiert sie, dass bestimmte Marktzugänge eingeschränkt werden, dass Konformitätsbewertungen nicht mehr anerkannt werden, dass Unternehmen nicht mehr unter gleichen Bedingungen am europäischen Markt teilnehmen können. Die „Freiheit”, EU-Recht nicht zu übernehmen, ist die Freiheit, wirtschaftliche Konsequenzen zu erleiden. Das ist keine Freiheit, das ist ein struktureller Zwang, der sich als Freiwilligkeit verkleidet. In der Politikwissenschaft nennt man das einen „Schatten der Hierarchie”. Man muss nicht befehlen, wenn die Drohung der wirtschaftlichen Kosten dieselbe Wirkung erzielt.

Ein klassisches Freihandelsabkommen wie jenes mit China kennt diesen Mechanismus nicht. China erlässt neue Industrienormen, und die Schweiz ist nicht unter strukturellem Druck, diese zu übernehmen. Sie prüft, ob eine Anpassung sinnvoll ist, und entscheidet dann souverän. Der Druck fehlt, weil die Integration fehlt, weil die strukturelle Abhängigkeit fehlt. Mit der EU hingegen hat man ein Verhältnis geschaffen, in dem die formelle Eigenständigkeit fortbesteht, die materielle Eigenständigkeit aber systematisch ausgehöhlt wird. Das ist kein Handelsvertrag. Das ist eine schleichende Unterwerfung unter ein fremdes Rechtssystem, bei der man darauf verzichtet hat, auch nur eine Stimme in diesem System zu haben.

Das institutionelle Rahmenabkommen: Das gescheiterte Kapitel der Selbstaufgabe

Das institutionelle Rahmenabkommen, das jahrelang verhandelt und schliesslich 2021 vom Bundesrat abgelehnt wurde, war die logische Konsequenz aus der Systemarchitektur der Bilateralen. Die EU wollte das, was aus ihrer Sicht fehlt: klare Mechanismen zur Rechtsübernahme, zur Streitbeilegung und zur Überwachung. Sie wollte sicherstellen, dass die Schweiz im Gleichschritt bleibt. Sie wollte den informellen Zwang der autonomen Nachvollziehung durch formelle Verpflichtungen ersetzen. Und sie wollte, wenig überraschend, den Europäischen Gerichtshof als Letztinstanz in Streitigkeiten etablieren – nicht als gleichberechtigte Schiedsinstanz, sondern als Tribunal, das über die Auslegung von Recht entscheidet, an dem die Schweiz keinen Anteil hat und in das sie keine Richter entsendet.

Die Empörung in der Schweiz über diesen Vorschlag war berechtigt. Dass ein ausländisches Gericht, dessen Mitglieder von Staaten ernannt werden, die Mitglieder einer supranationalen Organisation sind, der die Schweiz ausdrücklich nicht angehört, über die Auslegung von Recht entscheiden soll, das für die Schweiz verbindlich ist – das hat mit Rechtsstaat und Demokratie nichts zu tun. Das ist Kolonialrecht. Und es ist bezeichnend, dass genau dieser Vorschlag als notwendige Konsequenz aus dem bestehenden System hervorging. Nicht weil die EU bösartig ist, sondern weil das System der Bilateralen von Anfang an diesen inneren Widerspruch in sich trägt: Man kann nicht dauerhaft am Binnenmarkt teilnehmen, ohne dessen institutionelle Logik zu übernehmen. Die Architekten der Bilateralen haben diesen Widerspruch nicht gelöst, sie haben ihn aufgeschoben.

Dass das Rahmenabkommen scheiterte, war ein politischer Erfolg der Vernunft. Aber er hat das Grundproblem nicht gelöst. Das Grundproblem besteht darin, dass die Schweiz sich in ein Abhängigkeitsverhältnis manövriert hat, aus dem es keinen kostenlosen Ausweg gibt. Jeder Versuch, echte Souveränität zurückzugewinnen, wird mit wirtschaftlichem Schmerz bestraft. Jeder Versuch, die direkte Demokratie gegen internationale Verpflichtungen zu verteidigen, führt zu einem Konflikt, den man nur verlieren kann – entweder man gibt bei der Demokratie nach oder man gibt beim Marktzugang nach. Das ist kein Handelsvertrag. Das ist eine Falle.

Direktdemokratie im Würgegriff: Das Nein des Volkes gilt nicht mehr

Im Jahr 2014 stimmten 50,3 Prozent der Schweizer Stimmberechtigten für die Volksinitiative gegen Masseneinwanderung. Es war ein demokratischer Entscheid, wie er im Lehrbuch steht: eine Volksinitiative, durch das Sammeln von Unterschriften zustandegekommen, nach einem langen Abstimmungskampf angenommen, mit knapper aber klarer Mehrheit. Der Inhalt: Die Schweiz solle die Zuwanderung eigenständig steuern. Das Volk wollte eine Grenze ziehen. Das Volk wollte die Kontrolle zurück.

Was folgte, war eine der beschämendsten Episoden der jüngeren schweizerischen Demokratiegeschichte. Die Initiative wurde nicht umgesetzt. Sie konnte nicht umgesetzt werden, hiess es, ohne die Personenfreizügigkeit zu verletzen. Ohne die Personenfreizügigkeit würde die Guillotine fallen. Also wurde ein Volksentscheid, der nach allen Regeln der Verfassung rechtmässig zustandegekommen war, faktisch beerdigt. Eine Scheinlösung wurde entwickelt, eine inländische Stellenvermittlungspflicht, die das Grundanliegen der Initiative mit keinem einzigen Federstrich berührte. Das Volk hatte Nein zu unkontrollierter Einwanderung gesagt. Das Ergebnis war: alles beim Alten.

Wer das einem ausländischen Demokraten erklärt – einem Amerikaner, einem Japaner, einem Inder – stösst auf Unverständnis. In diesen Ländern gilt: Wenn das Volk entscheidet, entscheidet das Volk. Nicht in der Schweiz, nicht wenn ein bilateraler Vertrag im Weg steht. Nicht wenn Brüssel signalisiert, dass die Konsequenzen schmerzhaft wären. Das ist der eigentliche Skandal, der hinter dem harmlosen Label „Handelsvertrag” verborgen wird: Diese Verträge haben die direkte Demokratie, das stolzeste Merkmal des schweizerischen Staatsmodells, in bestimmten Bereichen faktisch ausgehebelt. Nicht durch einen Putsch, nicht durch ein Verfassungsgericht, nicht durch eine Diktatur – sondern durch Vertragsrecht, das man nicht mehr rückgängig machen kann, ohne wirtschaftliche Kosten zu erleiden, die kein Politiker zu verantworten bereit ist.

Der asymmetrische Charakter: Wer entscheidet, wer nur folgt

Ein Charakteristikum echter Handelsverträge ist die Reziprozität. Beide Seiten vereinbaren Regeln, beide Seiten halten sich daran, beide Seiten können Nachverhandlungen verlangen, wenn Umstände sich ändern. Der Vertrag mit China ist in diesem Sinne reziprok: China und die Schweiz haben gemeinsam Regeln für den beiderseitigen Handel ausgehandelt, und keine Seite kann der anderen einseitig neue Regeln vorschreiben. Wenn China seine Handelsregeln ändert, ist das Chinas Sache. Wenn die Schweiz ihre ändert, ist das die Sache der Schweiz.

Die bilateralen Verträge mit der EU sind fundamental asymmetrisch. Die EU erlässt Recht. Die Schweiz schaut zu. Wenn das Recht für den Binnenmarkt relevant ist, entsteht struktureller Druck auf die Schweiz, es zu übernehmen. Wenn die Schweiz es nicht übernimmt, drohen Konsequenzen. An keiner Stelle in diesem Prozess hat die Schweiz eine Stimme. Sie ist weder im Europäischen Parlament noch im Rat. Sie entsendet keine Kommissare. Sie stellt keine Richter am EuGH. Sie nimmt nicht an den Verhandlungen teil, die zur Entstehung des Rechts führen, an das sie anschliessend gebunden ist. Sie ist, mit anderen Worten, in einer Situation, die man im privaten Vertragsverhältnis als Knebelvertrag bezeichnen würde: Sie trägt die Lasten ohne die entsprechenden Rechte. Sie zahlt, folgt und schweigt.

Man kann dagegen einwenden, dass die Schweiz in gemischten Ausschüssen mitredet. Das ist formell richtig und materiell bedeutungslos. Diese Ausschüsse sind Verwaltungsgremien, keine politischen Entscheidungsinstanzen. Dort wird ausgeführt, was anderswo beschlossen wurde. Das Schweizer Mitspracherecht in diesen Gremien ist das Mitspracherecht eines Unternehmens im Gespräch mit seinem Regulator: Man darf Bedenken anmelden, man darf sich erklären, man darf bitten und plädieren. Entscheiden tut man nicht.

Die Forschungsabhängigkeit: Wenn Wissenschaft zur Geisel wird

Ein weiterer Aspekt, der über den Handelsbegriff weit hinausgeht, ist die Einbindung der Schweiz in europäische Forschungsprogramme. Die Beteiligung an Programmen wie Horizon Europe ist für Schweizer Universitäten und Unternehmen von erheblicher Bedeutung. Zugänge zu Fördermitteln, zu transnationalen Forschungsnetzwerken, zu Kooperationspartnern – all das hängt an der vertraglichen Einbindung in europäische Programme. Und diese Einbindung, das hat die jüngste Vergangenheit mit brutaler Deutlichkeit gezeigt, ist politisch bedingt und kann politisch entzogen werden.

Nach dem Scheitern des Rahmenabkommens wurde die Schweiz aus Horizon Europe ausgeschlossen. Nicht weil Schweizer Forscher schlechter geworden wären. Nicht weil ihre Projekte weniger relevant wären. Sondern weil Brüssel signalisieren wollte, dass es einen politischen Preis für mangelnde Kooperationsbereitschaft gibt. Das ist die Instrumentalisierung der Wissenschaft für politische Druckzwecke. Es ist die Nutzung akademischer Kooperation als Hebel zur Erzwingung politischer Compliance. Man kann das beklagen oder begrüssen, aber man kann es nicht einen Handelsvertrag nennen. Wenn der Zugang zu Forschungsgeldern an politisches Wohlverhalten geknüpft ist, hat man einen Mechanismus der Disziplinierung, nicht der Kooperation.

Die politische Funktion der Verharmlosung

Man muss sich fragen, warum die Gleichsetzung mit einem Handelsvertrag so hartnäckig verbreitet wird. Die Antwort ist politisch transparent. Wenn die Bilateralen „nur Handelsverträge” sind, ist die Opposition dagegen Wirtschaftsfeindlichkeit. Wenn die Bilateralen „nur Handelsverträge” sind, ist die Sorge um die Demokratie Paranoia. Wenn die Bilateralen „nur Handelsverträge” sind, ist der Verweis auf das Guillotinesystem Panikmache. Das Label ist nicht deskriptiv, es ist normativ. Es ist ein rhetorisches Instrument, um jede kritische Auseinandersetzung mit dem Integrationsmodell in die Ecke des Wirtschaftsnationalismus zu drängen.

Diejenigen, die dieses Label benutzen, sind meistens dieselben, die von der bestehenden Ordnung profitieren: Grossunternehmen mit grenzüberschreitenden Wertschöpfungsketten, die günstige Arbeitskräfte aus der EU beziehen und die Regulierungskosten scheuen, die mit einer echten Neuverhandlung verbunden wären. Banken und Finanzinstitutionen, die ihre Geschäftsbeziehungen auf dem Status quo aufgebaut haben. Akademische und kulturelle Eliten, deren Karrieren an europäische Netzwerke angedockt sind und die eine Störung dieser Netzwerke als persönliche Bedrohung empfinden. Diese Interessen sind legitim. Aber sie sind partikulär. Sie sind nicht identisch mit dem Gesamtinteresse der Schweiz und schon gar nicht mit dem Souveränitätsinteresse des Schweizer Volkes.

Es gibt eine grosse Zahl von Schweizerinnen und Schweizern, die vom Strukturwandel, der durch die Personenfreizügigkeit beschleunigt wurde, nicht profitiert haben. Facharbeiter, deren Löhne unter Druck geraten sind. Handwerker, die mit Firmen konkurrieren, die Arbeitnehmer aus Osteuropa zu deutlich günstigeren Konditionen einsetzen. Mieter in städtischen Zentren, in denen die Nachfrage das Angebot übersteigt. Menschen, deren soziales Umfeld sich schneller verändert hat, als sie verarbeiten konnten. Diese Menschen werden von der Elite, die die Bilateralen als reine Handelsinstrumente bezeichnet, schlicht ignoriert. Ihre Realität passt nicht in das Bild, das man vermitteln möchte.

Was ein echter souveräner Weg aussehen könnte

Die Opposition gegen das bestehende Bilateralen-System ist kein Aufruf zur Isolation. Sie ist kein Plädoyer dafür, die Beziehungen zur EU zu kappen, den Binnenmarkt zu ignorieren oder die wirtschaftliche Verflechtung mit Europa zu leugnen. Sie ist der Aufruf zu Ehrlichkeit – zu einer ehrlichen Auseinandersetzung mit dem, was diese Abkommen tatsächlich sind, und zu einer ehrlichen Diskussion über das, was die Schweiz will.

Ein souveräner Weg würde zunächst bedeuten, die Debatte über die Bilateralen auf die Ebene zu heben, die ihr zukommt: die Ebene einer grundsätzlichen Entscheidung über das staatliche Selbstverständnis der Schweiz. Es geht nicht um Exportzahlen, es geht nicht um Frachtvolumina, es geht nicht um Zolltarife. Es geht um die Frage, ob die Schweiz ein Staat ist, der seine eigenen Gesetze macht, oder ein assoziertes Territorium, das die Gesetze eines anderen Systems übernimmt, ohne an deren Entstehung mitzuwirken. Das ist eine politische Grundsatzfrage, und sie verdient eine ehrliche Antwort statt eine kommunikative Verharmlosung.

Ein souveräner Weg würde bedeuten, die Personenfreizügigkeit neu zu verhandeln – nicht in dem Sinne, keine Europäer mehr zuzulassen, sondern in dem Sinne, selbst zu bestimmen, unter welchen Bedingungen und in welchem Umfang Einwanderung stattfindet. Das ist nichts Exotisches. Australien macht das. Kanada macht das. Japan macht das. Kein Mensch bezeichnet diese Länder deshalb als abgeschottet oder wirtschaftsfeindlich. Nur in der Debatte über die Bilateralen gilt der Wunsch nach eigenständiger Migrationspolitik als Rückfall in den Nationalismus.

Ein souveräner Weg würde bedeuten, den Zugang zum europäischen Binnenmarkt dort zu sichern, wo er wirtschaftlich unabdingbar ist, und dort aufzugeben, wo er mit der politischen Selbstbestimmung der Schweiz unvereinbar ist. Das mag wirtschaftliche Kosten erzeugen. Aber es gibt auch Kosten, die nicht in Franken gemessen werden: den Preis für eine Demokratie, die nicht mehr das letzte Wort hat. Den Preis für eine Bevölkerung, die abstimmt und dann sieht, dass es nichts nützt. Den Preis für einen Staat, der seinen Bürgern erklärt, was er will, und dann auf Brüssel zeigt, wenn er es nicht liefert.

Fazit: Nennt die Dinge beim Namen

Die bilateralen Verträge zwischen der Schweiz und der EU sind kein Handelsabkommen. Sie sind ein hybrides Unterwerfungssystem, das wirtschaftliche Teilhabe mit politischer Compliance verknüpft, das demokratische Entscheide aushebelt, wenn sie mit europäischen Verpflichtungen kollidieren, und das die Schweiz in einer Abhängigkeitsposition hält, aus der sie ohne Kosten nicht herauskommt. Das Freihandelsabkommen mit China ist ein Handelsabkommen. Es gibt keinen seriösen analytischen Grund, beide unter demselben Begriff zusammenzufassen.

Wer die Bilateralen verteidigen will, soll das tun. Es gibt durchaus Argumente für die wirtschaftliche Integration mit Europa, für die Vorteile der Personenfreizügigkeit, für den Nutzen der Forschungskooperation. Diese Argumente sind legitim und verdienen eine ernsthafte Auseinandersetzung. Aber sie sollen ehrlich vorgebracht werden: als Argumente für ein Integrationssystem, das Souveränitätskosten hat, das demokratische Entscheidungsfreiheit einschränkt, das die Schweiz in eine strukturelle Abhängigkeit von einem supranationalen System bringt, dessen Entscheidungslogik sie nicht kontrolliert.

Was nicht geht, ist die Verharmlosung. Was nicht geht, ist die Behauptung, das sei alles dasselbe wie das Abkommen mit China, und wer das bezweifle, sei ein Hinterwäldler oder ein Wirtschaftsfeind. Diese intellektuelle Unehrlichkeit ist es, die das Vertrauen der Bevölkerung in die politische Klasse erodiert. Diese Unehrlichkeit ist es, die dazu führt, dass Menschen, die sich übergangen fühlen, radikalen Angeboten zulaufen. Nicht weil die bilateralen Verträge schlecht wären, sondern weil man nie offen gesagt hat, was sie sind.

Die Schweiz ist ein kleines Land in der Mitte Europas. Sie kann sich weder von Europa abkoppeln noch so tun, als ob die Konsequenzen engerer Integration keine wären. Aber sie kann von ihren politischen Eliten verlangen, dass diese Konsequenzen benannt werden – ehrlich, klar, ohne rhetorische Schminke. Die Guillotine-Klausel ist kein Handelsinstrument, sie ist ein Druckmittel. Die Personenfreizügigkeit ist kein Zolltarif, sie ist Gesellschaftspolitik. Die autonome Nachvollziehung ist keine Freiheit, sie ist struktureller Zwang. Und die bilateralen Verträge sind kein Handelsabkommen. Sie sind das schweizerische Dilemma: der Versuch, das Beste aus zwei Welten zu haben, und die stille Akzeptanz, dafür den Preis in einer dritten zu zahlen – der Welt der Souveränität.