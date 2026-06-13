Fast drei Jahrzehnte sass Daniel Gwynn im US-Todestrakt – für ein Verbrechen, das er nie begangen hatte. 1995 wurde der damals 25-jährige Amerikaner wegen Brandstiftung und Mordes zum Tode verurteilt. Erst 2024 fielen sämtliche Anklagepunkte, nachdem schwere Ermittlungs- und Verfahrensfehler offengelegt worden waren. Gwynn gehört damit zu den wenigen Menschen in den USA, die nach einem Todesurteil vollständig rehabilitiert wurden.

Der Fall im Hintergrund

Am 20. November 1994 kam eine wohnungslose Frau, Marsha Smith, bei einem Brand in einem leerstehenden Gebäude in West-Philadelphia ums Leben. Smith, Gwynn und drei weitere Personen hielten sich zur Zeit des Brandes als Hausbesetzer in dem Gebäude auf. Die Verurteilung stützte sich auf fragwürdige Zeugenaussagen sowie ein Geständnis von Gwynn, das sich als nicht vereinbar mit dem tatsächlichen Brandverlauf erwies.

Entscheidend war ein massiver Verfahrensfehler: Zeugen hatten Gwynn der Polizei gegenüber anhand von Fotoarrays als «Rick» identifiziert – im Zusammenhang mit einer separaten Mordermittlung, die drei Tage vor dem Brand im selben Gebäude stattgefunden hatte. Diese Fotoarrays enthielten jedoch gar kein Bild von Gwynn und wurden der Verteidigung nie übergeben. Zudem hatten die Zeugen aus jenem ersten Mordfall Drohungen erhalten, vor dem Brand keine Aussagen zu machen – eine Information, die der Staatsanwaltschaft als «kritisch» galt, der Verteidigung aber vorenthalten wurde.

1998 bestätigte der Oberste Gerichtshof von Pennsylvania das Urteil und die Todesstrafe noch. 2020 stimmte die Staatsanwaltschaft einer Umwandlung in lebenslange Haft ohne Bewährung zu, woraufhin im Rahmen eines Habeas-Verfahrens Gwynns vollständige Akte offengelegt wurde – erst dabei zeigte sich, dass sein Foto gar nicht im fraglichen Fotoarray enthalten war.

Die Freilassung

Am 27. Februar 2024 genehmigte Richterin Barbara A. McDermott des Philadelphia Court of Common Pleas einen Antrag der Staatsanwaltschaft, sämtliche Anklagepunkte wegen Mordes ersten Grades, Brandstiftung und schwerer Körperverletzung gegen den damals 54-jährigen Gwynn fallenzulassen. Er ist damit die 197. Person, die seit 1973 nach einer Verurteilung zum Tode vollständig entlastet wurde.

Bezirksstaatsanwalt Larry Krasner kommentierte: Die Entlastung von Daniel Gwynn befreie heute einen Mann, der wahrscheinlich unschuldig sei – und stehe zugleich beispielhaft für eine Ära ungenauer, teils korrupter Polizeiarbeit und Strafverfolgung, die das Vertrauen der Bevölkerung bis heute beschädigt habe.

Seine Anwältin Gretchen Engel hatte sich fast ein Jahrzehnt lang für seinen Fall eingesetzt – sie war 2015 dem Fall beigetreten. Laut Staatsanwaltschaft war der eigentliche Tatverdächtige bereits wegen eines anderen Mordes verurteilt worden und sass eine lebenslange Strafe ab.

Gwynns Verteidiger Karl Schwartz hatten stets argumentiert, sein Geständnis sei während einer akuten Drogenabhängigkeit erpresst worden und falsch gewesen.

Kunst als Überlebensstrategie

Während seiner Haft wandte sich Gwynn der Malerei zu. Als Autodidakt hielt er seine Erfahrungen im Todestrakt in Bildern fest und machte so seine Geschichte und seine Unschuld sichtbar. Seit seiner Freilassung tritt er international als Künstler, Redner und Menschenrechtsaktivist auf.

Schweiz-Tournee vom 22. bis 28. Juni

An drei öffentlichen Veranstaltungen berichtet der heute 56-Jährige von seinem Leben im Todestrakt, seinem Kampf um Gerechtigkeit und der Kraft der Kunst:

Zürich: Montag, 22. Juni, 19.30 Uhr, Pfarreizentrum Johanneum

Bern: Mittwoch, 24. Juni, 19.30 Uhr, Église Française

Lausanne: Freitag, 26. Juni, 19.00 Uhr, Maison de Quartier Sous-Gare

Organisiert wird die Reihe von ACAT-Schweiz, Amnesty International Schweiz und lifespark.

Quellen: Zeitpunkt.ch, Philadelphia District Attorney’s Office, Death Penalty Information Center