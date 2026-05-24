Historisches Votum in New York: 141 Staaten stimmen für verbindliche Klimaobliegenheiten. Washington und Moskau dagegen. Der Schweizer Beitrag zur globalen Klimapolitik bleibt ambivalent.

Am 20. Mai 2026 schrieb die UNO-Generalversammlung Geschichte – zumindest nach Massgabe des internationalen Rechts. Mit 141 Ja-Stimmen, 8 Gegenstimmen und 28 Enthaltungen verabschiedete sie eine Resolution, die das Gutachten des Internationalen Gerichtshofs (IGH) vom Juli 2025 politisch formalisiert. ￼ Der Kern der Botschaft: Klimaschutz ist kein Akt des guten Willens, sondern eine juristische Verpflichtung.

Die Resolution wurde von Vanuatu lanciert, dem kleinen Pazifikstaat, der vom steigenden Meeresspiegel unmittelbar bedroht wird. ￼ UNO-Generalsekretär António Guterres kommentierte die Abstimmung mit den Worten, die höchste Weltgericht habe gesprochen – und die Generalversammlung habe geantwortet.

Was die Resolution besagt

Die Resolution verpflichtet alle UNO-Mitglieder, alle möglichen Schritte zu unternehmen, um erhebliche Schäden am Klima zu vermeiden – einschliesslich der innerhalb ihrer Grenzen produzierten Emissionen –, und ihre bestehenden Klimazusagen im Rahmen des Pariser Abkommens einzuhalten. ￼

Der Resolutionstext hält ausserdem fest, dass Staaten, die diese Pflichten verletzen, rechtlich verantwortlich gemacht werden und zur Schadenersatzleistung verpflichtet werden können. ￼ Damit wird der IGH-Entscheid von einer moralischen Leitlinie zu einem potenziell einklagbaren Standard.

Guterres liess keinen Zweifel an seiner Einschätzung: «Die Wissenschaft ist klar: Fossile Brennstoffe sind der Haupttreiber der Klimakrise. Der Weg zur Klimagerechtigkeit führt über einen raschen, gerechten und gleichberechtigten Ausstieg aus fossilen Energieträgern hin zu erneuerbaren Energien.» ￼

Die Gegner: Acht Staaten, zwei Grossemittenten

Gegen die Resolution stimmten Belarus, Iran, Israel, Liberia, Russland, Saudi-Arabien, die USA und Jemen. ￼ Dass ausgerechnet Washington und Moskau die Resolution blockierten, ist kein Zufall: Diese beiden Staaten allein stossen rund 8,5 Milliarden Tonnen CO₂-Äquivalente pro Jahr aus – was etwa 17 Prozent der globalen Emissionen entspricht. ￼

Das Lager der Gegner fürchtet vor allem die Verschärfung von Klagen, Rechtsstreitigkeiten und Schadenersatzforderungen wegen unzureichendem Klimaschutz. ￼ Unter der Trump-Administration hat die USA ihre Klimapolitik grundlegend zurückgebaut – die Abstimmung in New York ist auch vor diesem Hintergrund zu lesen.

28 Staaten enthielten sich, darunter die Türkei, die die nächste Klimakonferenz COP31 ausrichten wird. ￼ Ein bemerkenswerter Widerspruch.

Nicht bindend, aber politisch gewichtig

Juristen und NGOs betonen den symbolischen wie instrumentellen Charakter des Votums. Für den WWF stellt die Resolution einen Meilenstein dar, der dem IGH-Urteil innerhalb des multilateralen Systems politisches und institutionelles Gewicht verleiht – und Rechtsprinzipien in verbindliche Richtlinien für Regierungen verwandelt. ￼

Die UNO-Resolution schafft gewissermassen ein politisches Dach für das juristische Urteil: Die überwältigende Mehrheit der Staaten ist sich einig, dass Klimahandeln keine Ermessenssache ist, sondern eine Pflicht. Zudem werden die Vereinten Nationen künftig mit mehr Nachdruck von den Staaten Rechenschaft darüber einfordern können, was sie gegen die Klimakrise unternehmen. ￼

Die Schweiz: zwischen internationalem Anspruch und innenpolitischer Realität

Wie die Schweiz bei dieser UNO-Abstimmung votierte, war zum Zeitpunkt der Recherche nicht explizit dokumentiert. Was jedoch feststeht: Das Abstimmungsresultat der 141 Ja-Staaten schliesst eine breite Koalition europäischer Demokratien ein. Länder wie Österreich, Deutschland, Frankreich und Italien co-sponserten die Resolution aktiv – also bereits vor der Abstimmung als Unterstützer.

Für die Schweiz, die sich als Rechtsstaat, Sitz internationaler Institutionen und Heimat des IGH-Standorts in Genf versteht, wäre ein Nein oder eine Enthaltung politisch schwer erklärbar gewesen.

Doch die innenpolitische Bilanz ist ernüchternd: Am 8. März 2026 hat das Schweizer Stimmvolk die Klimafonds-Initiative von SP und Grünen mit über 70 Prozent Nein-Stimmen deutlich abgelehnt. ￼ Eine Vorlage, die mehr Bundesinvestitionen in den Klimaschutz hätte ermöglichen sollen. Noch früher, im Februar 2025, scheiterte die Umweltverantwortungsinitiative mit rund 70 Prozent Nein-Stimmen.

Das Muster ist konsistent: Die Schweiz bekennt sich auf internationalem Parkett zum Klimaschutz, während das Volk innenpolitisch die Kostenfrage in den Vordergrund stellt. Mit der UNO-Resolution wird dieser Widerspruch schärfer. Wenn Klimaschutz eine Rechtspflicht ist, nicht mehr bloss eine politische Option, dann stellt sich die Frage, ob künftige Volksabstimmungen, die ambitionierte Klimamassnahmen ablehnen, diesen Standards noch standzuhalten vermögen.

Einordnung

Das Votum vom 20. Mai 2026 ist kein Wunder und kein Wendepunkt in sich. Ohne zu beschönigen: Wir befinden uns in einem historischen Moment, in dem selbst jene Teile des Völkerrechts, die als gefestigt galten, unter Druck geraten. Von einer Resolution allein sind keine Wunder zu erwarten. ￼

Was das Votum leistet: Es verschiebt die Beweislast. Wer künftig Klimaschutzmassnahmen abbaut, ignoriert oder blockiert, tut dies nicht mehr in einem rechtlichen Vakuum – sondern gegen ein breites internationales Konsens, das auf einem IGH-Gutachten fusst.

Für die Schweiz bedeutet das konkret: Der nächste Klimastreit – sei es im Parlament, an der Urne oder vor Gericht – wird unter neuen Vorzeichen geführt. Die Frage wird nicht mehr lauten, ob man Klimaschutz will. Sondern wie viel man bereit ist, dafür zu tun.

Swissvox / Redaktion