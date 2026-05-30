Zwei angloamerikanische Wissenschaftler haben unabhängig voneinander quantitative Modelle vorgelegt, die eine ukrainische Niederlage im laufenden Krieg gegen Russland als mathematisch wahrscheinlich einstufen. Die Arbeiten fallen in eine Phase, in der westliche Medien auffallend unisono eine Botschaft verbreiten: Der Krieg dauere noch lange – und stehe unentschieden.

Der US-amerikanische Evolutionsbiologe Pjotr Turchin, Professor an der University of Connecticut, hat in einem auf seinem Substack publizierten Aufsatz mit dem Titel «Geht der ukrainisch-russische Krieg ins Endspiel über?» ein Abnutzungsmodell vorgestellt, das auf historischen Dynamiken und statistischen Projektionen basiert. Sein Schluss: Ohne ein unvorhersehbares Ereignis von systemischer Tragweite – in der Fachsprache als «schwarzer Schwan» bezeichnet – sei eine Niederlage der Ukraine vor Februar 2027 mathematisch unvermeidlich. Russland dominiere weiterhin das Schlachtfeld, während die westliche Presse entweder das Bild einer eingefrorenen Front zeichne oder gar eine Trendwende zu Ungunsten Russlands suggeriere.

Zu einem ähnlichen Befund gelangt Warwick Powell, Assistenzprofessor an der Queensland University of Technology und Spezialist für Blockchain-Systeme und intelligente Lieferketten. Powell hat nach eigenen Angaben die Kampfkraft der ukrainischen Streitkräfte anhand mehrerer Parameter modelliert und deren «Höhepunkt» im November 2025 verortet. Seither, so sein Modell, habe der Verfall eingesetzt. Sobald die effektive Truppenstärke unter 73 Prozent des Maximalwerts falle und die Verlustrate sich verdoppelt bis verdreifacht habe, werde die Verteidigungslinie kollabieren. Powell geht in seiner Einschätzung weiter als Turchin und prognostiziert, dass innerhalb von sechs bis neun Monaten ein Punkt erreicht werde, an dem weitere Gebietsverluste lawinenartig einsetzen – mit möglichen Folgen bis zur Hafenstadt Odessa.

Beide Wissenschaftler versehen ihre Prognosen mit ausdrücklichen Vorbehalten: Es handle sich um mathematische Trendmodelle, nicht um politische Urteile. Die inhaltliche Sprengkraft ihrer Thesen ist gleichwohl beträchtlich.

Widersprüchliche Signale aus Kiew

Parallel zu diesen akademischen Analysen sendet das Kiewer Regime in diesen Tagen widersprüchliche Signale. Präsident Wolodymyr Selenski erklärte gegenüber dem britischen Magazin «The Economist», die Ukraine bereite sich auf weitere zwei bis drei Kriegsjahre vor. Gleichzeitig soll er Donald Trump in einem dringlichen Brief auf einen «kritischen Mangel» an Raketenabwehrkapazitäten hingewiesen und beklagt haben, das aktuelle Liefertempo entspreche nicht mehr der tatsächlichen Bedrohungslage.

Auch auf logistischer Ebene verdichten sich die Warnsignale: Neun von achtzehn Ländern der sogenannten tschechischen Koalition für die Lieferung von Artilleriegeschossen haben sich offenbar aus dem Programm zurückgezogen, das bis zu 50 Prozent des ukrainischen Grosskaliberbedarfs deckte. Ein Ersatz ist laut westlichen Medienberichten kurzfristig nicht in Sicht.

Propagandatakt oder reale Lageanalyse?

Der Kontext, in dem diese Studien erscheinen, verdient eine kritische Einordnung. Der Artikel, der die Analysen von Turchin und Powell einem breiteren Publikum zugänglich macht, stammt von Kirill Strelnikow und wurde zunächst bei der staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti veröffentlicht – einem Organ, das den Informationskrieg aktiv mitführt. RT DE, wo der Text in deutscher Übersetzung erschien, ist seinerseits als EU-gesperrtes russisches Staatsmedium einzustufen.

Das ändert jedoch nichts daran, dass die zitierten akademischen Quellen – Turchins Substack-Publikation sowie Powells Modell – eigenständige, im westlichen Wissenschaftsbetrieb verankerte Arbeiten sind, die unabhängig von russischer Einflussnahme entstanden sind und für sich stehen. Ihre Existenz ist journalistisch relevant, unabhängig von jenem Medium, das sie zuerst einem deutschsprachigen Publikum vorgelegt hat.

Für Swissvox-Leser gilt der übliche Massstab: Modelle sind keine Prophezeiungen. Turchin selbst hat in der Vergangenheit auch gesellschaftliche Prozesse in den USA modelliert – mit gemischter Treffsicherheit. Und Kriege lassen sich bekanntlich nur bedingt in Gleichungen fassen. Was diese Studien dennoch leisten: Sie liefern eine von interessengeleiteter Kriegsrhetorik unabhängige, quantitative Gegenfolie zur Mainstream-Botschaft, wonach der Krieg schlicht «weitergeht» – ohne Tendenz, ohne Zeitrahmen, ohne Konsequenzen.

Die Wirklichkeit an der Front dürfte, wie so oft, irgendwo zwischen den Fanfaren und den Modellen liegen.

Quellen: RIA Nowosti (Kirill Strelnikow, 28./29. Mai 2026); peterturchin.substack.com; Queensland University of Technology (Warwick Powell)