Von Nico Stino

Die grösste Schweizer Bank hat ein Papier vorgelegt, das es in sich hat: Die UBS schlägt vor, die Altersvorsorge in der Schweiz von Grund auf umzubauen — weg vom Umlageverfahren, hin zur Kapitaldeckung. Ab 2035. Das klingt nach Sozialstaatsrückbau à la Milton Friedman. Tatsächlich ist es mehr: ein ideologischer Vorstos, der als ökonomische Sachlichkeit verkleidet ist.

Das «Gedankenexperiment» im Klartext

In einem Diskussionspapier skizziert die Grossbank einen Übergang zu einem deutlich stärker kapitalgedeckten System ab 2035. Finanz und Wirtschaft Das Dokument stammt vom Chief Investment Office GWM der UBS. Die Autoren — James Mazeau, Elisabeth Beusch, Veronica Weisser und Daniel Kalt — identifizieren bei allen drei Säulen grundlegende Schwachstellen. Investrends

Die Kerndiagnose: Die AHV sei finanziell nicht nachhaltig. Die implizite Verschuldung der Kassen wachse stetig, ohne der Schuldenbremse zu unterliegen. Ohne grundlegende Reform müssten Mehrwertsteuer und Lohnabgaben weiter steigen. Auch die laufende Reform AHV2030 löse die strukturellen Probleme nicht. cash

«Wir haben ein neues System entworfen, als hätten wir es auf der grünen Wiese neu konzipieren können», sagte UBS-Chefökonom Schweiz Daniel Kalt. cash

Das ist eine bemerkenswert ehrliche Aussage — denn «grüne Wiese» bedeutet: ohne die politische, historische und gesellschaftliche Realität der Schweiz. Genau das ist das Problem.

Was die UBS konkret fordert

Der Vorschlag sieht eine vollständige Neuarchitektur der Vorsorge vor. Die AHV als umlagefinanzierte Volksversicherung wird durch eine kapitalgedeckte erste Säule ersetzt: Beiträge von insgesamt 20 Prozent des Lohns würden auf Löhne bis zu 50’000 Franken erhoben. Das angesparte Kapital wird investiert und mit einer vom Bund garantierten Rendite verzinst. Finanzierungsdefizite federt der Bund aus allgemeinen Steuern ab. Radio Central

Die zweite Säule betrifft den Lohn über 50’000 Franken und würde in ein reines Beitragsprimat ohne Garantien umgewandelt. Auch die Säule 3a würde umgestaltet: Die einkommensprogressiven Steueranreize sollen zugunsten Geringverdienender umgekehrt werden. Radio Central Hinzu kommt eine obligatorische Pflegeversicherung ab 45 sowie ein flexibles Rentenalter, das schrittweise an die Lebenserwartung gekoppelt wird.

Die Übergangskosten: Astronomisch

Wer diesen Systemwechsel will, muss zahlen — und zwar massiv. Allein die bestehenden AHV-Ansprüche erforderten zwischen 2035 und 2100 im Schnitt 43,7 Milliarden Franken jährlich an neuen Bundesbeiträgen. Die Autoren schätzen, dass die Steuereinnahmen während des Übergangs um rund 18 Prozent steigen müssten — langfristig um 3 Prozent. Eine Ausnahme von der Schuldenbremse wäre unumgänglich. Finanz und Wirtschaft

Am stärksten betroffen sind beim Übergang die 30- bis 55-Jährigen mit bis zu 6 Prozent tieferen Renten. Watson Das ist die Generation, die heute in die AHV einzahlt und morgen selbst auf Renten angewiesen sein wird. Sie zahlt die Zeche — für ein System, das sie nie gewählt hat.

Die Kritik: Substanziell und berechtigt

Das Papier hat Reaktionen ausgelöst, die deutlicher nicht sein könnten. «Die Vorschläge entsprechen nicht der Schweizer Mentalität», sagt der Berner Vorsorgespezialist Werner C. Hug. Sie kämen de facto einer Abschaffung der AHV gleich. NZZ

Lukas Müller-Brunner, Direktor des Pensionskassenverbands Asip, betont, dass das Schweizer System mit seiner unterschiedlichen Gestaltung der drei Säulen in der Altersvorsorge bewährt habe. In der ersten Säule liege die Verantwortung beim Staat, in der zweiten beim Arbeitgeber und in der dritten Säule beim Einzelnen. Daran solle man nicht rütteln. NZZ

Müller-Brunner weist zudem auf ein strukturelles Problem des UBS-Modells hin: Mit dem Vorschlag der UBS würden die Arbeitgeber, welche die Finanzierung der beruflichen Vorsorge jetzt mindestens zur Hälfte schultern, zu einem nicht unerheblichen Teil aus der Verantwortung entlassen. NZZ

Das ist ein zentraler Punkt, der in der Berichterstattung zu wenig Gewicht erhält. Kapitaldeckung bedeutet nicht nur Systemwechsel — sie bedeutet Umverteilung von kollektiver Verantwortung auf individuelle Marktrisiken.

Die Frage, die niemand laut stellt

Die Studie ist bewusst als «Gedankenexperiment» positioniert und erhebt keinen Anspruch auf politische Umsetzbarkeit. Investrends Das Papier wird von UBS-Chef Sergio Ermotti im Editorial ausdrücklich als Beitrag zur öffentlichen Debatte positioniert, nicht als politischer Forderungskatalog. Watson

Und doch lohnt es sich zu fragen: Warum publiziert die grösste Schweizer Bank — die selbst ein massives Interesse an verwaltetem Kapitalvermögen hat — ausgerechnet jetzt einen Vorschlag, der Hunderttausende von Milliarden Franken in verwaltetes Anlagevermögen überführen würde? Die AHV verwaltet keine Wertschriftendepots. Kapitalgedeckte Systeme schon.

Für institutionelle Investoren, Pensionskassen und Vermögensverwalter dürfte die Studie als Referenzdokument in der laufenden Reformdiskussion relevant werden. Investrends Das ist kein Zufall. Es ist Strategie.

Einordnung

Die UBS hat mit diesem Papier eine wichtige Debatte ausgelöst — das verdient Anerkennung. Die AHV hat strukturelle Probleme; die demografische Herausforderung ist real. Doch ein «Gedankenexperiment», das die Schuldenbremse ausser Kraft setzt, Steuern um 18 Prozent erhöht und die mittlere Generation mit tieferen Renten belastet, ist kein neutraler Diskussionsbeitrag. Es ist ein politisches Dokument — mit einem klaren wirtschaftlichen Begünstigten.

Die Schweizer Demokratie wird das letzte Wort haben. Und wer die Volksseele kennt, weiss: An der Urne hätte dieses Modell wenig Chancen.

Nico Stino ist Gründer und Chefredaktor von Swissvox.