Nico Stino | Swissvox

Wenn die Zahlen das Ausmass verraten

Die Schweizer Bankenbranche blutet. 22 Prozent mehr Arbeitslose verzeichnet die helvetische Bankenbranche laut den jüngsten Meldungen des nationalen Wirtschaftsamts. ￼ Das ist keine statistische Randnotiz – das ist ein struktureller Bruch, der sich nun in den RAV-Statistiken niederschlägt, was bisher niemand so offen ausgesprochen hat.

Die UBS-Führung hat wiederholt betont, maximal 3’000 Stellen abzubauen. Doch diese Zahl passt nicht zum tatsächlichen Jobless-Boom, den das Swiss Banking in diesen Wochen und Monaten erlebt. ￼ Entweder lügt die Statistik – oder die Kommunikation der UBS.

Wer es trifft – und wer nicht

Die Trennlinie verläuft nicht zwischen Inländern und Ausländern, nicht zwischen Jung und Alt. Sie verläuft zwischen denjenigen, die Milliardenvermögen betreuen, und denjenigen, die im Hintergrund das Fundament gebaut haben.

Gefragte Kundenberater mit Milliardenportfolios sind begehrter denn je. Den Job verlieren hingegen die stillen Schaffer in der IT und den übrigen Backoffice-Bereichen. ￼ Es sind diese Angestellten, die vergleichsweise weniger gut entlohnt wurden – und die nun am RAV-Schalter Schlange stehen. Dort treffen sie auf eine Situation, die strukturell kaum lösbar ist: Die IT-Entlassenen und Backoffice-Angestellten finden offenbar bei der Konkurrenz keinen neuen Job. ￼

Warum? Weil es kaum noch Konkurrenz gibt. Die Gesamtbeschäftigung im Banking schrumpft seit Jahren. Unzählige Auslandbanken haben längst den Geist aufgegeben. Das Kantonalbanken-Auffangbecken ist begrenzt, die Privatbanken wollen nur die Besten. ￼

Revolut, Wise & Co.: Die stille Übernahme eines ganzen Segments

Während die UBS ihre Entlassungswellen kommuniziert, vollzieht sich im Hintergrund eine weitaus grundlegendere Verschiebung – und sie geschieht lautlos, per Smartphone-App.

Revolut und Wise haben in der Schweiz in wenigen Jahren ein Kundensegment übernommen, das traditionelle Banken Jahrzehnte lang als selbstverständlich betrachteten: den alltäglichen Zahlungsverkehr, den Devisenhandel und die Auslandsüberweisung. Revolut zählt in der Schweiz mittlerweile über eine Million Kundinnen und Kunden – und bezeichnete 2025 als das Jahr mit dem stärksten absoluten Wachstum seit dem Markteintritt 2017. ￼ Die Wise-Kundenbasis wird per Ende 2025 auf rund 175’000 Personen geschätzt. ￼

Was diese Zahlen bedeuten, lässt sich konkret beziffern: Revoluts Strategie bestand zunächst darin, Kunden zu gewinnen, die die App als Zweitkonto für Zahlungsverkehr und Devisenhandel nutzen – um ihnen anschliessend weitergehende Finanzprodukte anzubieten. ￼ Das Trojanische Pferd ist längst im Haus. Aus dem Zweitkonto wird das Hauptkonto. Aus dem Zahlungstool wird die Finanzplattform.

Der Grund für den Erfolg ist simpel und vernichtend für die traditionellen Banken: Wise nutzt für Währungsumrechnungen den Devisenmittelkurs – ohne versteckte Aufschläge. Die Gebühren werden im Vorhinein transparent ausgewiesen und sind in der Regel deutlich niedriger als bei herkömmlichen Banken. ￼ Genau jenes Geschäftsfeld, das bei Schweizer Grossbanken jahrzehntelang stille Margen generiert hat – Devisengeschäft, internationale Überweisungen, Kontoführungsgebühren – wird durch FinTechs systematisch entwertet.

In einer vergleichenden Kostenanalyse für Schweizer Bankkunden zeigt sich das Ausmass: Traditionelle Schweizer Grossbanken wie UBS kosten den Referenzkunden im Jahr ein Vielfaches dessen, was Neobanken verlangen. ￼ Wer einmal mit Revolut oder Wise bezahlt hat, kehrt für den Devisenbereich nicht mehr zur Hausbank zurück. Dieses Bewusstsein ist in der Bevölkerung angekommen – und mit ihm der strukturelle Kundenschwund.

Revolut strebt nun aktiv in das Territorium traditioneller Banken vor: Das Kreditportfolio wuchs innerhalb eines Jahres um 120 Prozent auf 2,2 Milliarden Pfund. Hypotheken in weiteren Ländern sind in Planung. ￼ Der Konzernumsatz von Revolut kletterte 2025 um 46 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro, der Nettogewinn stieg um 65 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro. ￼ Das ist kein Startup mehr. Das ist eine Gegenbank.

Die Jobs, die dabei verschwinden, stehen in keiner Revolut-Pressemitteilung. Sie stehen in den RAV-Statistiken des Staatssekretariats für Wirtschaft. Jeder Devisenspezialist einer Schweizer Retailbank, der heute seinen Posten verliert, ist auch ein Opfer dieser Plattformlogik – nicht nur der Fusionspolitik.

Die Gewerkschaft als Ermotti-Verbündete

Das Pikanteste an der Debatte ist die Rolle der Banker-Gewerkschaft. Statt unabhängige Arbeitnehmervertreterin zu sein, hat sie sich in eine merkwürdige Koalition mit UBS-CEO Sergio Ermotti manövriert.

Die Gewerkschaftschefin leistet Ermotti Sukkurs: Er wolle keine zusätzlichen Sicherheitspuffer für sein New Yorker Investmentbanking bereitstellen – und sie flankiert diese Position mit dem Argument, ein höheres Kapitalpolster koste noch mehr Arbeitsplätze. ￼ Das ist das Kerndilemma: Kurzfristiger Jobschutz für wenige auf Kosten des systemischen Risikos für alle. Dass diese Gefahr bei einem nächsten Crash unendlich grösser wäre, blendet die Gewerkschaft aus. ￼

Welle nach Welle – und das Ende ist nicht in Sicht

Per Ende Juni entlässt die UBS weitere Hunderte – mindestens. Nach der Welle ist vor der Welle. 2026 könnte als Annus horribilis in die Geschichte eingehen. ￼

Was hier passiert, ist kein normaler Konjunkturzyklus. Es ist die verspätete Rechnung für eine Rettungsaktion, die 2023 unter enormem politischen Druck vollzogen wurde – die Zwangsübernahme der Credit Suisse durch die UBS. Was damals als «Stabilisierung» verkauft wurde, entpuppt sich jetzt als schleichende Deindustrialisierung des Schweizer Finanzplatzes. Die Fusionsprämie zahlen nicht die Aktionäre. Sie zahlen die IT-Spezialisten, die Sachbearbeiter, die Disponenten – Menschen ohne goldene Fallschirme, ohne Boni-Puffer.

Systemversagen, das sich selbst erklärt

Die UBS ist nicht «too big to fail». Sie ist «too big to manage». Eine Bank, die gleichzeitig New Yorker Investmentbanking betreibt, Schweizer Spareinlagen verwaltet, globale Regulierungsanforderungen erfüllen muss und dabei Zehntausende Stellen abbaut – diese Bank ist kein Finanzinstitut mehr. Sie ist ein geopolitisches Konstrukt, das dem Schweizer Steuerzahler als Sicherheit haftet.

Der eigentliche Skandal ist nicht, dass Banker arbeitslos werden. Der Skandal ist, dass die Politik – trotz parlamentarischer Vorstösse, trotz wachsendem öffentlichem Druck – keine verbindlichen Antworten liefert. Weder auf die Eigenkapitalfrage noch auf die Systemrisikofrage. Weder auf die Frage, wie sich der Schweizer Finanzplatz gegenüber digitalen Plattformkonkurrenten positionieren will. Bundesbern schaut zu. Die Nationalbank schaut zu. Und die Gewerkschaft applaudiert dem Mann, der die Entlassungswellen orchestriert.

Einordnung

Das Schweizer Banking steht an einem Scheideweg. Die Bedrohung kommt von zwei Seiten gleichzeitig: intern durch die Fusionsfolgen der CS-Übernahme, extern durch FinTech-Plattformen, die ganze Geschäftsfelder ohne Schweizer Bewilligung, ohne Schweizer Stellen und ohne Schweizer Einlagensicherung übernehmen. Entweder findet eine ehrliche politische Debatte darüber statt – oder die nächste Krise kommt, bevor die letzte verdaut ist. Die RAV-Zahlen sind keine Nachricht über Banker. Sie sind eine Warnung an die Schweiz.

Nico Stino | Swissvox – unabhängiger Schweizer Journalismus