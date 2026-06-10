Nico Stino | Swissvox | 10. Juni 2026

Ein Brief, ein Monat, keine Erklärung

Am 28. Mai 2026 verschickte die UBS-Filiale Pfäffikon SZ einen eingeschriebenen Brief. Der Empfänger: ein 71-jähriger ehemaliger Bankangestellter, seit 51 Jahren Kunde desselben Instituts. Der Inhalt: Kündigung aller Konten und der Hypothek. Frist: 30 Tage. Begründung: keine.

Das Haus, das der Mann bewohnt, wird nach eigenen Angaben auf 5 Millionen Franken geschätzt. Die ausstehende Hypothek beträgt 850’000 Franken — ein Belehnungsgrad von knapp 17 Prozent. Die SARON-Zinsen seien laut Betroffenen stets pünktlich bezahlt worden. Sein Privatkonto, mit dem er die Zinszahlungen tätigte, war «per sofort gesperrt». Auf dem Sparkonto lagen knapp 50’000 Franken, auf dem Privatkonto gut 130’000 — auch diese blockiert.

Auf Anfragen an den zuständigen Berater, an dessen Mobiltelefon, per Mail: Schweigen. Der Filialleiter meldete sich schliesslich mit den Worten, es tue ihm leid, aber auch er könne nichts machen. Die UBS-Medienstelle reagierte auf Anfragen von Inside Paradeplatz nicht.

«Als Rentner und 71-Jähriger weiss ich nicht, welche andere Bank mir jetzt eine neue Hypothek geben wird», sagte der Betroffene.

Das FINMA-Korsett und seine Opfer

Wer jetzt reflexartig denkt, da müsse doch «irgendetwas nicht stimmen», liegt strukturell falsch. Das eigentliche Problem ist nicht ein schwarzes Schaf bei der UBS Pfäffikon. Es ist ein systemisches: die Tragbarkeitsregeln der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht.

Die FINMA schreibt Banken vor, Hypotheken nur dann zu gewähren oder aufrechtzuerhalten, wenn der kalkulatorische Zins — derzeit bei rund 5 Prozent angesetzt, unabhängig vom Marktzins — nicht mehr als ein Drittel des deklarierten Einkommens ausmacht. Bei einer Hypothek von 850’000 Franken bedeutet das: Der Schuldner muss rechnerisch ein Jahreseinkommen von rund 127’500 Franken nachweisen. Eine AHV-Rente liegt bei maximal 29’400 Franken im Jahr — für ein Ehepaar bei 44’100.

Die Immobilie als Vermögenswert, das aufgebaute Eigenkapital über Jahrzehnte, die faktische Schuldenfreiheit bei einem Belehnungsgrad von unter 20 Prozent — all das zählt in der FINMA-Logik kaum. Was zählt, ist der monatliche Geldfluss. Wer ein Haus im Wert von fünf Millionen besitzt und 850’000 Franken Schulden hat, aber «nur» AHV bezieht, gilt in den Augen des Regulators als nicht tragbar.

Das ist kein Einzelfall. Schätzungsweise Zehntausende Eigenheimbesitzer in der Schweiz befinden sich in einer strukturell ähnlichen Lage — die sogenannten «Betonfranken-Millionäre»: gebundenes Vermögen, begrenzter Cashflow. Je mehr von ihnen das Rentenalter erreichen, desto mehr werden sie mit dieser Logik kollidieren.

Was das junge Hauskäufer kosten soll

Hier beginnt die eigentlich beunruhigende Frage: Was projiziert dieser Fall auf jene, die heute 30 oder 35 Jahre alt sind und überlegen, ob sie eine Hypothek aufnehmen sollen?

Die Rechnung schien bisher klar: Wer in der Schweiz ein Haus kauft, baut über Jahrzehnte Eigenkapital auf, zahlt die Zinsen, amortisiert die indirekte zweite Hypothek über die Pensionskasse, und tritt im Alter schuldenfrei oder nahezu schuldenfrei in den Ruhestand. Dieses Modell hat für Generationen funktioniert.

Doch die Welt, in die heutige Dreissigjährige eintreten, sieht anders aus. Erstens: Die Einstiegspreise für Wohneigentum haben sich in den letzten zwanzig Jahren in weiten Teilen der Schweiz verdoppelt oder verdreifacht. Wer heute in Pfäffikon, Zug, Zürich oder dem Genferseegebiet kauft, nimmt Hypotheken auf, die vor einer Generation undenkbar gewesen wären — und amortisiert sie entsprechend langsamer. Zweitens: Die Pensionskassen-Landschaft ist fragiler geworden. Viele Versicherte beziehen die zweite Säule als Kapital, sei es für den Hauskauf selbst, sei es aus rationalen Überlegungen zur Vererbbarkeit. Was dann im Alter fehlt, ist nicht Vermögen, sondern deklarierbares Einkommen. Drittens: Niemand weiss heute, wie das Rentensystem in vierzig Jahren aussieht. Die AHV-Finanzierungsdebatte ist in vollem Gang, die Kaufkraft der Renten ist nicht garantiert.

Der 71-jährige Rentner aus Pfäffikon ist kein Sonderfall aus einer anderen Epoche. Er ist ein Vorläufer.

Die Enteignung auf Raten

Man muss das Kind beim Namen nennen: Was hier stattfindet, ist keine technische Regulierungsfrage. Es ist eine schleichende Enteignung — nicht durch direkten staatlichen Zugriff, sondern durch den kombinierten Druck von Regulierung, Bankinteressen und gesellschaftlicher Gleichgültigkeit.

Der Mechanismus ist elegant in seiner Grausamkeit. Der Staat — in Gestalt der FINMA — definiert Tragbarkeitsregeln, die für junge Familien mit Einkommen konzipiert wurden. Die Banken wenden diese Regeln auf Rentner an, die ihr Leben lang gespart und gezahlt haben. Die Konsequenz: Der Rentner muss verkaufen. Das Haus geht in den Markt. Wer kauft es? Mit hoher Wahrscheinlichkeit ein institutioneller Investor, ein Immobilienfonds, ein vermögender Ausländer — oder ein junger Schweizer, der dafür eine noch grössere Hypothek aufnehmen muss und den Kreislauf von vorne beginnt.

Ein Kommentator auf Inside Paradeplatz brachte es auf den Punkt: Die Bank will ihn zwingen, die Immobilie zu verkaufen — und wird sich vermutlich bereit erklären, den Verkauf gleich selbst zu organisieren. Ob das stimmt oder nicht, ist sekundär. Das Misstrauen, das diese Geschichte erzeugt, ist real.

Was junge Menschen daraus lernen sollten

Erstens: Wer eine Hypothek aufnimmt, sollte nie alle Konten bei derselben Bank führen. Die Kombination aus Hypothek, Lohnkonto und Ersparnissen beim gleichen Institut gibt der Bank vollständige Transparenz über die eigene Finanzlage — und vollständigen Hebel im Konfliktfall.

Zweitens: Die zweite Säule ist kein Spielgeld. Wer sie für den Hauskauf bezieht, reduziert sein späteres Renteneinkommen und damit genau jenen Cashflow, der die Bank im Alter zufriedenstellt. Das ist eine legitime Abwägung — aber sie muss bewusst getroffen werden.

Drittens: Wohneigentum in der Schweiz ist nach wie vor eine der solidesten Formen der Vermögensbildung. Aber es ist keine Garantie. Es ist ein Vertrag mit einer Bank, nicht mit dem Staat — und Banken können kündigen, solange keine gesetzliche Pflicht zur Begründung besteht.

Genau das ist der eigentliche Skandal dieses Falls: nicht die Kündigung an sich, sondern das Schweigen dazu. In einem Rechtsstaat, der auf Vertragsfreiheit und Eigentumsschutz gründet, sollte eine Bank verpflichtet sein, nach 51 Jahren Kundenbeziehung mindestens zu erklären, warum sie diesen Vertrag beendet. Diese Pflicht existiert in der Schweiz nicht. Sie sollte es.

Schlussbetrachtung

Der 71-jährige aus Pfäffikon wollte andere warnen. Er hat mehr getan: Er hat einen Riss im Fundament des schweizerischen Eigentumsmodells sichtbar gemacht. Für junge Menschen, die heute überlegen, ob sie den grössten finanziellen Entscheid ihres Lebens treffen sollen, ist das kein Grund zur Panik. Aber es ist ein Grund zur Nüchternheit. Das Versprechen «Zahl deine Zinsen, und das Haus gehört dir» gilt — solange du jung genug bist, um die Tragbarkeitsformel zu erfüllen. Was danach kommt, ist derzeit niemandem garantiert.