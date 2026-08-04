Es gibt Banken, die aus Fehlern lernen. Und es gibt die UBS.

Die Rekordbusse

Die US-Geldwäschereibehörde FinCEN und die Börsenaufsicht SEC haben der UBS Financial Services Inc. am Montag eine Busse von 125 Millionen Dollar auferlegt — die höchste Strafe, die je gegen einen Broker-Dealer wegen Verstössen gegen den Bank Secrecy Act verhängt wurde. Die US-Behörden nennen die Grossbank explizit einen «Recidivist», einen Wiederholungstäter. Das ist kein Zufall der Wortwahl. Es ist die zweite FinCEN-Sanktion gegen dieselbe UBS-Einheit innert acht Jahren.

Die Ironie: Die Busse kommt just in dem Moment, in dem die UBS in den USA expandieren will und dafür eine neue Lizenz erhalten hat. Wer im amerikanischen Markt wachsen möchte, muss offenbar zuerst durch die Waschanlage der eigenen Vergangenheit.

Ein Muster, kein Ausrutscher

2018 zahlte die UBS bereits 14,5 Millionen Dollar, weil sie über 50 000 Devisentransaktionen im Wert von mehr als 10 Milliarden Dollar nicht überwacht hatte. Die Bank versprach damals Besserung. FinCEN stellt nun fest: Die Mängel bestanden Jahre danach fort — und wurden erst behoben, als die Ermittlungen bereits liefen.

Im aktuellen Fall geht es um den Zeitraum 2019 bis 2023. Verdächtige Transaktionen wurden wiederholt nicht fristgerecht gemeldet. Allein im Zusammenhang mit der Ukraine sollen laut den veröffentlichten Unterlagen rund 61 500 Transaktionen im Gesamtwert von über 10 Milliarden Dollar ungeprüft durch die Systeme der Bank gelaufen sein.

Russland, Venezuela, Mexiko — der rote Faden

Was FinCEN besonders stört, ist nicht die schiere Zahl der Fälle, sondern deren Charakter. Kunden mit Russland-Bezug, mutmassliche Oligarchen, Verbindungen zu Waffengeschäften im Nahen Osten, ein Kunde mit mexikanischem Haftbefehl, gegen den die Bank dennoch Transaktionen ausführte. In mehreren Fällen kannte die UBS negative Presseberichte über einzelne Kunden — und unternahm trotzdem nichts. Sogar eine bankinterne Stelle hatte laut FinCEN Bedenken geäussert, die ignoriert wurden.

Das ist der Unterschied zwischen einem technischen Versagen und einem kulturellen. Ein System, das Warnsignale nicht erkennt, ist ein IT-Problem. Ein System, das Warnsignale erkennt und trotzdem nicht reagiert, ist ein Führungsproblem.

Was die Busse wirklich bedeutet

Die UBS kommt vergleichsweise glimpflich davon — zumindest auf dem Papier. Wer sich einer unabhängigen Überprüfung des eigenen Geldwäschereiprogramms unterzieht und die Empfehlungen umsetzt, dem erlässt FinCEN bis zu 15 Millionen Dollar der damit verbundenen Kosten. Das ist weniger Strafe als Anreizsystem: Washington will keine zerschlagene UBS, sondern eine funktionierende Compliance-Abteilung. Die Behörde nennt vier Prioritäten für die künftige Überwachung — die Südgrenze der USA und Drogenkartelle, Iran, Russland, Venezuela. Das liest sich wie eine Landkarte der aktuellen amerikanischen Aussenpolitik, nicht wie ein Bankenreglement.

Für die Schweizer Grossbank ist das eine doppelte Botschaft. Erstens: Der US-Markt verzeiht Nachlässigkeit nicht zweimal — die dritte Busse dürfte, sollte sie kommen, keine Verhandlungsmasse mehr kennen. Zweitens: Das alte Schweizer Bankgeheimnis ist tot, aber sein Nachhall lebt fort — als regulatorisches Misstrauen gegenüber jeder Institution, die einst davon profitiert hat.

Einordnung

Die UBS hat sich in der Vereinbarung mit den US-Behörden zu vorsätzlichen Verstössen bekannt. Kein Dementi, keine Ausrede — nur das stille Eingeständnis einer Bank, die weiss, dass ihr eine dritte Busse teurer zu stehen käme als 125 Millionen Dollar. Die eigentliche Frage ist nicht, ob die UBS diese Strafe verkraftet. Sie ist, ob eine Bank, die ihre eigenen Alarmglocken zweimal überhört hat, beim dritten Mal überhaupt noch zuhört.