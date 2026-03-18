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Wenn das Nervensystem der Bank versagt

Der UBS-Technologieausfall vom 18. März 2026 ist mehr als eine Panne: Er trifft eine Grossbank mitten in der heikelsten IT-Migration ihrer Geschichte – und erinnert an Katastrophen, die Konkurrenten Milliarden kosteten oder in den Ruin trieben.

Nico Stino 18. März 2026

Es war kein Erdbeben, kein Cyberangriff, kein Krieg. Es war leise, fast unauffällig – und doch erschütterte es an diesem Dienstagabend kurz das Vertrauen in das grösste Finanzinstitut der Schweiz. Bloomberg berichtete als Erste: Die UBS Group AG war von einem globalen Technologieausfall betroffen. Teile des Handelsgeschäfts wurden ausgesetzt. Insider bestätigten der Nachrichtenagentur, dass die Ursache identifiziert und eine Lösung implementiert worden sei. Ein Sprecher der UBS schwieg.

Doch das Schweigen der Bank spricht Bände. Denn der Zeitpunkt könnte kaum ungünstiger sein: Die UBS befindet sich gerade in der Schlussphase der aufwendigsten IT-Migration der Schweizer Bankgeschichte. Ende März 2026 sollen die letzten Plattformen der einstigen Credit Suisse abgeschaltet werden. 110 Petabyte Daten, 1,2 Millionen Kundenkonten, 3000 Applikationen, von denen am Ende nur 300 überleben sollen. Ein digitaler Drahtseilakt in schwindelerregender Höhe – ohne Netz.

Der Ausfall: Was wir wissen – und was die UBS verschweigt

Dienstag, 17. März 2026, Abenddämmerung. In den Handelssälen von Zürich, London und New York flimmern die Bildschirme, als sich die Nachricht verbreitet. Die UBS kämpft mit einem globalen IT-Problem. Für Stunden lahmt das Handelsgeschäft der grössten Schweizer Bank. Wer zu dieser Zeit eine Order platzieren, eine Position schliessen, eine Absicherung aktivieren wollte – wartete. Oder hatte schlicht Pech.

Das Timing ist brisant: Geopolitisch ist der Markt ohnehin aufgeheizt. Bloomberg erwähnt den Iran-Krieg als Hintergrundfolie – ein Konflikt, der den Handel in bestimmten Assetklassen beschleunigt und die Handelstische unter Dauerstrom stellt. Genau in dieser Hochspannungsphase versagte ein Teil der digitalen Infrastruktur der UBS.

Was genau ausfiel, bleibt unklar. Die UBS hat keine Stellungnahme abgegeben – nicht gegenüber Bloomberg, nicht gegenüber der Schweizerischen Nachrichtenagentur AWP, nicht gegenüber der Öffentlichkeit. Man habe «die Ursache identifiziert und eine Lösung implementiert», lautete die knappe Auskunft eines anonymen Insiders. Diese Art der Kommunikation – zugeknöpft, verschwurbelt, reaktiv – ist ein Muster, das Bankkrisen-Beobachter kennen. Und das sie beunruhigt.

Das Pulverfass CS-Migration: Warum ausgerechnet jetzt

Um den Ausfall zu verstehen, muss man die aktuelle Lage der UBS begreifen. Seit der Notrettung der Credit Suisse im März 2023 trägt die Zürcher Grossbank das Erbe eines taumelnden Rivalen mit sich: veraltete Systeme, doppelte Infrastruktur, Legacylasten aus Jahrzehnten. UBS-Chef Sergio Ermotti hat wiederholt erklärt, die IT-Migration sei eines der grössten Risiken der gesamten Übernahme.

Nun läuft die Uhr ab. Ende März 2026 beginnt die UBS mit der finalen Abschaltung der CS-Plattformen. Sabine Keller-Busse, Chefin des Schweizer Geschäfts, bestätigte auf der Anlegermesse FINANZ26, dass das letzte grosse Migrationsereignis unmittelbar bevorstehe. Dabei geht es um international gebuchte Kunden – also um die besonders komplexen Fälle mit verschachtelten Portfolios und mehrsprachigen Schnittstellen. Fehler hier treffen nicht Retailkunden mit 5000 Franken Spareinlagen, sondern Ultra-High-Net-Worth-Individuals mit achtstelligen Vermögen.

Der Druck ist immens. Jeder Monat Verzögerung bei der CS-Integration kostet die Bank rund 40 Millionen Dollar an duplizierten Infrastrukturkosten. 13 Milliarden Dollar an Kosteneinsparungen hat Ermotti dem Markt versprochen – bis Ende 2026. 8,4 Milliarden sind bereits realisiert, 4,6 Milliarden hängen noch in der Luft, abhängig davon, ob die IT-Migration gelingt. Es ist, als würde man einen Jumbojet im Flug umbauen – bei Gegenwind und mit einer halb ausgewechselten Crew.

Tatsächlich hatte die UBS bereits im Herbst 2025 auf die Migrationsbremse getreten. Was als Verzögerung von wenigen Wochen kommuniziert wurde, entpuppte sich als Zeichen eines tiefer liegenden Problems: Die Integrationsteams seien «überlastet», berichtete ein Insider gegenüber Reuters. Die komplexesten Private-Banking-Fälle müssten quasi von Hand, Konto für Konto, manuell transferiert werden.

Das Déjà-vu der digitalen Katastrophen: Was anderen Banken widerfuhr

Wer glaubt, IT-Ausfälle bei Banken seien seltene Ausnahmen, dem empfiehlt sich ein Blick in die jüngere Finanzgeschichte. Die Annalen der Branche sind durchsetzt mit technologischen Desastern – einige kosteten Milliarden, andere vernichteten ganze Häuser.

Knight Capital, 2012: Die 45-Minuten-Apokalypse

Es gibt kaum einen Fall in der Finanzgeschichte, der so präzise illustriert, was ein einziger Software-Fehler anrichten kann. Knight Capital Group, im Jahr 2012 mit einem Marktanteil von rund 17 Prozent der grösste Einzelhändler in US-Aktien, wurde durch einen fehlerhaft ausgerollten Algorithmus buchstäblich vernichtet. In 45 Minuten.

Der Hergang liest sich wie ein Lehrbuch für alles, was in der Software-Entwicklung schiefgehen kann. Am 1. August 2012 lancierte die New York Stock Exchange ihr neues Retail Liquidity Program. Knight hatte unter Zeitdruck einen neuen Code entwickelt. Bei der Ausrollung auf acht Server wurde einer übersehen – er lief weiter mit einer veralteten, eigentlich längst abgeschalteten Routine namens «Power Peg». Als der Handel um 9.30 Uhr begann, erwachte dieser Zombie-Algorithmus zum Leben.

Was folgte, war ein maschinelles Chaos: Das System kaufte Aktien zum Marktpreis und verkaufte sie sofort wieder zu Angebotspreisen – Cent für Cent mit Verlust, Millionen Male in der Sekunde. In 45 Minuten häufte Knight Capital Group Positionen von 7,65 Milliarden Dollar in 154 Aktien an. Der Schaden: 440 Millionen Dollar – mehr als das Vierfache des Jahresgewinns. Knight Capital war damit faktisch bankrott. Im Dezember 2012 wurde das Unternehmen für einen Spottpreis an die Handelsgesellschaft GETCO verkauft. 2017 schluckte Virtu Financial die Reste. Siebzehn Jahre Aufbauarbeit, ausgelöscht in einer Dreiviertelstunde.

TSB Bank, 2018: Das britische IT-Desaster mit Millionen Opfern

Wenn Banken Systeme migrieren, schwebt stets das Gespenst von TSB über dem Projekt. Die britische Regionalbank wollte 2018 rund fünf Millionen Kundendatensätze auf die IT-Plattform ihrer spanischen Mutterfirma Sabadell übertragen – und erhoffte sich jährliche Einsparungen von 100 Millionen Pfund. Was folgte, war ein IT-Alptraum von epischen Ausmassen.

Während die IT-Experten der Bank mit Sekt anstossen, bemerken Millionen Kunden, dass sie keinen Zugang mehr zu ihren Konten haben. Schlimmer noch: Ein Kunde berichtete der BBC, er könne plötzlich drei fremde Konten einsehen – darunter ein Sparkonto mit 35’000 Pfund. Das Online-Banking kollabierte tagelang. Zwei Millionen Kunden waren betroffen. Die Bank versicherte mehrfach, das Problem sei behoben. Jedes Mal folgte der nächste Einbruch. Der Imageschaden war verheerend. Statt der erhofften Einsparungen drohten TSB Straf- und Kompensationszahlungen in Millionenhöhe, Ermittlungen der Finanzaufsicht und ein Vertrauensverlust, der sich in einem massiven Kundenabgang materialisierte.

CrowdStrike, Juli 2024: Der grösste IT-Ausfall der Geschichte

Noch in frischer Erinnerung ist das, was am 19. Juli 2024 passierte. Ein einziges fehlerhaftes Update der Sicherheitssoftware «Falcon» des US-Unternehmens CrowdStrike schickte 8,5 Millionen Windows-Rechner weltweit in den gefürchteten «Blue Screen of Death». Von Zürich bis Washington fielen Tausende Flüge aus, Krankenhäuser sagten Operationen ab, Banken schickten Mitarbeiter nach Hause.

Im Finanzbereich traf es hart: JPMorgan-Trader konnten sich nicht in ihre Systeme einloggen. In Hongkong, Frankfurt, London und Dubai waren Heerscharen von Bankern lahmgelegt. Die Londoner Börse konnte keine Ankündigungen auf ihrer Website veröffentlichen. Die grösste südafrikanische Bank Capitec war genauso betroffen wie zahlreiche Hedgefonds. Die deutschen Volksbanken, Sparda-Banken und Sparkassen meldeten Probleme, die Deutsche Bank und Allianz waren zeitweise nicht erreichbar.

IT-Sicherheitsforscher Kevin Beaumont schrieb: Dies werde der grösste Cybervorfall der Geschichte, was das Ausmass angehe. Er sollte recht behalten. Der direkte und indirekte Schaden wurde auf mehrere Milliarden Dollar geschätzt. CrowdStrike-Aktien verloren an einem Tag elf Prozent ihres Wertes. Und obwohl das Unternehmen die Krise überstand – kaum ein Kunde wechselte, weil die Migration zu aufwändig gewesen wäre – hatte der Vorfall die fundamentale Fragilität unserer digitalen Infrastruktur blossgelegt: eine Monokultur aus wenigen, eng verflochtenen IT-Anbietern, auf die Milliarden von Menschen täglich angewiesen sind.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) kommentierte den Vorfall in ihrem Risikobericht 2025 mit ernüchternder Nüchternheit: Systemausfälle könnten das Vertrauen in die Finanzstabilität untergraben und zu Liquiditätsabflüssen führen – «beispielweise in Form von Bank Runs».

Die systemische Blindstelle: Digitale Monokulturen im Bankwesen

Was alle diese Fälle verbindet, ist keine technische Kuriosität, sondern ein strukturelles Problem: das konzentrierte Vertrauen vieler Institute in dieselben Plattformen, dieselben Dienstleister, dieselbe Infrastruktur. IT-Sicherheitsexperte Dennis-Kenji Kipker formulierte es nach dem CrowdStrike-Debakel schonungslos: «Im Software-Bereich werden immer mehr Monokulturen aufgebaut. Alle sind verwundbar. Es macht keinen Unterschied, ob wir staatliche Strukturen nehmen oder kleine und mittelständische Unternehmen.»

Für Banken gilt das in besonderem Mass. Sie sind systemrelevante Akteure, deren Ausfall volkswirtschaftliche Kettenreaktionen auslösen kann. Gleichzeitig sind ihre IT-Systeme historisch gewachsene Gebilde – Schicht für Schicht über Jahrzehnte aufgebaut, voller Altlasten, intransparenter Schnittstellen und undokumentierten Abhängigkeiten. Fusionen wie die von UBS und Credit Suisse verdoppeln diese Komplexität. Die Migration ist dann nicht bloss ein technisches Projekt: Sie ist eine neurochirurgische Operation an einem wachen, atmenden, hochsensiblen Organismus.

Die Zahlen, die UBS-CEO Ermotti dem Markt präsentiert hat, vermitteln Kontrolle: 16 Petabyte verarbeitet, 300 von 3000 Applikationen behalten, 8,4 Milliarden Dollar eingespart. Aber hinter diesen Erfolgskennzahlen verbirgt sich eine Wahrheit, die der Markt lieber verdrängt: Die restlichen 94 Petabyte und die noch ausstehende Abschaltung der CS-Plattformen stellen das komplizierteste Segment der ganzen Übung dar. Und eine Bank, die gerade diese Schlussphase mit einem ungeklärten globalen Technologieausfall beginnt, befindet sich in einem riskanten Moment.

Die Frage nach der Verantwortung: Regulierung im Hintertreffen

Was passiert, wenn eine Bank dieser Grösse – mit über sieben Billionen Dollar verwaltetem Vermögen – einen schwerwiegenden IT-Ausfall erleidet? Die Antwort ist unbefriedigend: Der regulatorische Rahmen hinkt der Realität hinterher.

In der EU trat mit DORA – dem Digital Operational Resilience Act – im Januar 2025 ein neues Regime in Kraft, das Finanzinstitute zur Meldung und Bewältigung von IT-Zwischenfällen verpflichtet. Die Schweiz hinkt nach. Die Finma hat zwar Richtlinien zu operationellen Risiken, doch eine spezifische Cyber-Resilienz-Regulierung vergleichbar mit dem europäischen Standard fehlt. Gleichzeitig soll die UBS nach Plänen des Bundesrats bis zu 26 Milliarden Dollar an zusätzlichem Eigenkapital aufbauen – ein Polster gegen Finanzrisiken. Aber gegen IT-Risiken gibt es kein Kapitalpolster.

Die Deutsche Bank überwies 2015 versehentlich 28 Milliarden Euro auf ein Verrechnungskonto – ein «Fehler», der zwar keine Verluste verursachte, aber die Schwachstellen in den Sicherheitssystemen offenbarte. Die Comdirect-Bank landete Kunden nach dem Login auf falschen Konten. Laut BaFin wurden allein in den ersten drei Quartalen 2024 mehr als 250 Zahlungsvorfälle gemeldet. Die Dunkelziffer dürfte wesentlich höher liegen – Banken sind traditionell nicht eager, ihre digitalen Pannen öffentlich zu machen.

Vertrauen als fragiles Kapital: Was auf dem Spiel steht

Banken sind keine Fabriken. Sie produzieren kein physisches Gut, das man anfassen, prüfen, zurückschicken kann. Sie produzieren Vertrauen. Und Vertrauen ist das fragilste Kapital, das es gibt – schnell zerstört, langsam wiederhergestellt.

Der UBS-Ausfall vom 18. März 2026 mag glimpflich ausgegangen sein. Die Bank hat – nach eigenen Angaben – die Ursache identifiziert, eine Lösung implementiert. Der Handel läuft wieder. Kein Kunde hat einen Franken verloren, keine Order ist dauerhaft verschwunden. Aber der Vorfall hinterlässt Spuren: in den Notizbüchern der Analysten, in den Risikomodellen institutioneller Investoren, in den Köpfen jener, die jetzt überlegen, ob die Grossbank, der sie ihre Milliarden anvertrauen, auch tatsächlich die technologische Stabilität besitzt, die sie verspricht.

Und dann ist da noch die zeitliche Koinzidenz, die nachdenklich stimmt. In weniger als zwei Wochen beginnt die UBS mit der Abschaltung der letzten CS-Plattformen. Sie beendet dann offiziell die parallele Führung zweier Bankgiganten auf zwei getrennten digitalen Universen. Das ist der Moment maximaler Fragilität. Der Moment, in dem kleine Fehler grosse Konsequenzen haben können.

Knight Capital brauchte 45 Minuten. TSB brauchte zwei Wochen. Und die UBS? Sie hat diesen Dienstag überstanden. Aber die eigentliche Prüfung kommt erst noch.

Quellen und Hintergrund

Bloomberg (17./18. März 2026): UBS faced technology outage that impacted trading business; Finews.ch: Berühmt-berüchtigte Software-Fehler; cash.ch (18. März 2026): UBS offenbar von globalem Technologieausfall betroffen; Bloomberg / dpa-AFX: Kreise: UBS von globalem Technikausfall betroffen; Speculative Branches: The Knight Capital Disaster; exali.de: Datenbank-Umzug: IT-Panne bei britischer Bank (TSB); ORF.at / Heise Online / isolutions.ch: CrowdStrike-Ausfall Juli 2024; BaFin Fokusrisiken 2025; MarketScreener / Reuters (26. Feb. 2026): UBS beginnt Ende März mit Abschaltung von CS-Plattformen; Tippinpoint.ch: UBS tritt bei Migration auf die Bremse; CTOL Digital: UBS Credit Suisse IT Migration; Handelszeitung: UBS – IT-Migration eines der grössten Risiken.