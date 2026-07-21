Swissvox Artikel · von Nico Stino

Dreiviertel Millionen Menschen posten auf Reddit regelmässig dieselbe Frage: Übertreibe ich gerade? Das Forum r/AmIOverreacting funktioniert wie ein Gericht ohne Richter — die Anklage schildert einen Streit, neuntausend Geschworene liefern ihr Urteil. Das Kuriose daran: Freigesprochen wird fast immer. Wer fragt, ob er übertreibt, hört fast nie, dass er es tut.

Das liesse sich als Symptom einer hysterischen Epoche lesen, in der jede Kleinigkeit zur Empörung taugt. Plausibler ist das Gegenteil. Das Forum bremst, statt zu beschleunigen. Es schiebt die Reaktion auf einen späteren Zeitpunkt und lässt sie dort von Fremden kühl sortieren. Damit reiht es sich in eine grössere Bewegung ein: das Management der eigenen Gefühle als Projekt. Männer entdecken die Stoa, werdende Eltern besuchen Achtsamkeitskurse, Passanten filmen den tobenden Nachbarn, statt selbst zu toben, und laden das Video hoch, damit andere stellvertretend reagieren. Zurückhaltung im Moment wird mit Likes später belohnt.

Achtsamkeit als Verlangsamung, nicht als Lösung

Der Achtsamkeitsansatz ersetzt die Frage «Übertreibe ich?» durch eine nüchterne Feststellung: Da ist gerade eine Reaktion, mehr nicht. Emotionen werden zu Zügen, die man abfahren sieht, ohne einzusteigen. Diese Technik ist inzwischen so verbreitet, dass sie an Schulen unterrichtet wird. Sie funktioniert — nur bleibt sie seltsam temperaturlos. Wer nur beobachtet, verändert nichts.

Der Psychologe Ethan Kross von der University of Michigan geht einen Schritt weiter. Beobachten reiche nicht, schreibt er in seinem kommenden Buch über emotionale Steuerung; man müsse aktiv eingreifen, mit sogenannten Weichenstellern — inneren oder äusseren Signalen, die den Zug auf ein besseres Gleis lenken. Ein Popsong im Auto kann die Stimmung eines traurigen Kindes drehen. Eine Laufliste kann aus Erschöpfung Tempo machen.

Kross’ Pointe ist unbequemer, als sie klingt: Nicht jede starke Reaktion ist ein Fehler. Neid kann anspornen, Wut kann eine Ungerechtigkeit korrigieren. Die eigentliche Aufgabe bestehe darin, das richtige Verhältnis zwischen Annäherung und Vermeidung zu finden — auch bei Schuldgefühlen, Eifersucht, Trauer, Angst. Wer beim Spiel des eigenen Kindes den Schiedsrichter anbrüllt, hat vermutlich kein Wutproblem, sondern zu wenig Gelegenheit, selbst Fussball zu spielen. Manche Menschen übertreiben nicht — sie untertreiben, oder sie reagieren einfach am falschen Hebel. Die produktivere Frage lautet damit nicht «Übertreibe ich?», sondern: Reagiere ich so, dass es mir nützt?

Die Ökonomie der fremden Reaktion

Reaktion ist längst kein rein privates Phänomen mehr. Kaufentscheidungen im Netz sind Reaktionen auf Algorithmen, die Auswahl vorsortieren. Serien, Bücher, Songs wählen viele über Empfehlungslisten, die selbst wieder Reaktionen simulieren. Kommentarspalten und Reaction-Videos existieren, weil Menschen gerne beobachten, wie andere reagiert haben, bevor sie eigene Reaktion beisteuern. Podcasts leben von performativem Erstaunen der Moderatoren — Zeitungen dagegen berichten nie überrascht von dem, was sie melden.

Was einst intime, spontane Regung war, ist zur Dienstleistung geworden: kuratiert, verzögert, an Dritte ausgelagert, wieder eingespeist als Content. Reddit-Foren und Achtsamkeits-Apps sind dabei zwei Enden derselben Bewegung — die eine outsourct das Urteil, die andere trainiert die Enthaltung. Beide teilen dieselbe stille Annahme unserer Zeit: dass die spontane Regung nicht mehr genügt, dass sie zuerst durch einen Filter muss, ob digital oder mental, bevor sie zählen darf.

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