Es ist eine Reflexbewegung, die man inzwischen auswendig kennt: Sobald jemand öffentlich unbequeme Fragen stellt oder sich von einer Macht distanziert, die das Establishment stützt, rollt die Etikettiermaschine an. Diesmal trifft es Tucker Carlson.

Der international bekannte Podcaster und ehemalige Fox-News-Moderator hat sich in dieser Woche öffentlich von Donald Trump distanziert. In einer Podcast-Episode entschuldigte er sich bei seinen Hörerinnen und Hörern dafür, sie durch seine Unterstützung für Trump «in die Irre geführt» zu haben. ￼ Der Auslöser: Carlson lehnt den US-Militäreinsatz gegen den Iran vehement ab und hat Trump vorgeworfen, das «America First»-Versprechen zu verraten. ￼

Soweit, so nachvollziehbar. Ein Kommentator, der seine Meinung revidiert und sich dafür öffentlich entschuldigt – das ist ein Zeichen von Integrität, nicht von Schwäche.

Doch was macht die SRG daraus? Sie präsentiert Carlsons Distanzierung als eine Art Bestätigung ihrer bisherigen Einschätzung: Seht her, der Verschwörungstheoretiker wendet sich ab. Die Botschaft, die dahintersteckt, ist kaum zu übersehen – wer sich von Trump trennt, der hatte irgendwie recht. Und umgekehrt: Wer je kritische Fragen zur offiziellen Pandemie-Politik gestellt hat, der ist eben ein Verschwörungstheoretiker. Punkt. Ende der Diskussion.

Das Etikett und seine Funktion

Warum gilt Carlson als «Verschwörungstheoretiker»? Weil er in Sendungen offen über Impfschäden gesprochen hat, Gäste wie Dr. Robert Malone – den Miterfinder der mRNA-Technologie – zu Wort kommen liess, und weil er Fragen über die Herkunft von SARS-CoV-2 und die Rolle amerikanischer Biolabore nicht tabuisierte. Carlson sagte öffentlich, er kenne Menschen, die durch die Covid-Impfung verletzt oder getötet wurden, und bezeichnete die Produkte als «absolut bösartig». ￼

Das reichte. In der Welt der Konzernmedien ist das Urteil gefällt.

Dabei ist die Frage, was ein «Verschwörungstheoretiker» eigentlich ist, eine zutiefst politische. Das Etikett dient nicht der Wahrheitsfindung – es dient der Diskreditierung. Wer so bezeichnet wird, dessen Argumente müssen nicht mehr widerlegt werden. Sie werden einfach weggewischt.

Was der Verein WIR herausgefunden hat

Während die SRG Tucker Carlson in die Schublade schiebt, hat der Schweizerische Verein WIR jahrelang recherchiert und dokumentiert, was hinter den mRNA-Impfstoffen steckt. Der Verein WIR kommt in seiner Analyse zum Schluss, dass die mRNA-Impfstoffe «weniger ein medizinisches Wunder als ein milliardenschweres Geschäft waren» und dass die versprochene Schutzwirkung deutlich geringer ausfiel als beworben. ￼

Darüber hinaus zeigen die Dokumente, dass die EMA-Kriterien für eine reguläre Zulassung nie erfüllt wurden und stattdessen eine sogenannte «bedingte Marktzulassung» erteilt wurde – was im Klartext bedeutet: Man wusste nicht mit Sicherheit, ob die Produkte funktionieren, liess sie aber unter politischem Druck durch. ￼

Besonders brisant: Vertragsklauseln verpflichteten Regierungen dazu, weiter zu impfen – unabhängig von neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Eine Änderung der Impfstrategie bedurfte laut Vertragstext der Zustimmung des Herstellers. ￼ Demokratie, wie der Verein WIR festhält: Fehlanzeige.

Die eigentliche Frage wird nicht gestellt

Die SRG-Berichterstattung über Carlsons Abkehr von Trump verpasst – absichtlich oder nicht – den eigentlichen Punkt. Nicht ob Tucker Carlson «recht» hatte mit Trump, ist die relevante Frage. Die relevante Frage lautet: Waren die kritischen Stimmen zur Impfkampagne berechtigt?

Die Antwort, die sich aus immer mehr Dokumenten, Studien und Gerichtsverfahren ergibt, lautet: Ja. Und das ist unbequem für jene, die vier Jahre lang jeden, der Fragen stellte, als Verschwörungstheoretiker abgestempelt haben.

Tucker Carlson mag Trump bereuen. Das SRG-System bereut nichts. Es reiht einfach die nächste Schlagzeile auf und hofft, dass niemand zurückschaut.

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