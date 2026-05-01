Ein Lehrer infiziert, 80 Kinder im Ungewissen – und die Behörden kommunizieren erst, als alles längst passiert ist

Es ist eine jener Meldungen, die man in der Schweiz nicht erwartet. Nicht weil sie unmöglich wäre – sondern weil man sich daran gewöhnt hat zu glauben, solche Krankheiten gehörten einer anderen Welt an, einer ärmeren, einer weiter entfernten. Tuberkulose. Das Wort klingt nach Davos 1952, nach Liegestühlen auf Bergsanatorien, nach Schiller und Kafka. Nicht nach dem Unterwallis, nicht nach 2026, nicht nach Primarschulen.

Und doch: An den Schulen Saint-Maurice und Dorénaz wurde bei einem Lehrer eine Lungentuberkulose diagnostiziert. Fünf Klassen, rund 80 Kinder zwischen sieben und elf Jahren, hatten regelmässigen, engen Kontakt mit ihm. Jetzt müssen sie zum Bluttest.

Zwei Monate. Das ist die entscheidende Zahl.

Vor rund zwei Monaten wurde die Diagnose gestellt. Der Lehrer unterrichtet seither nicht mehr, er wird behandelt. Soweit, so korrekt. Aber was ist mit den Eltern der betroffenen Kinder? Was ist mit den Lehrpersonen, die täglich neben diesem Mann standen? Die Öffentlichkeit erfährt davon am 1. Mai 2026 – acht Wochen später.

Man mag einwenden: Das Contact Tracing brauche Zeit, die Behörden müssten Sicherheit vor Schnelligkeit stellen, eine voreilige Kommunikation verursache unnötige Panik. Das sind keine schlechten Argumente. Aber sie werden dann unglaubwürdig, wenn dieselben Behörden in anderen Kontexten – etwa bei einer milden Atemwegswelle – medial kaum zu bremsen sind.

Delphine Berthod, stellvertretende Kantonsärztin für übertragbare Krankheiten, erklärt, ein positiver Test bedeute noch keine Erkrankung. Das Risiko bestehe aber, dass betroffene Kinder später eine Tuberkulose entwickelten. Deshalb sei die Untersuchung wichtig. Das stimmt. Tuberkulosebakterien vermehren sich langsam; der Bluttest ist erst nach mehreren Wochen zuverlässig. Das erklärt die zeitliche Verzögerung beim Test – aber nicht das Schweigen gegenüber den betroffenen Familien.

Die Krankheit, die wir vergessen haben

Tuberkulose gilt in der Schweiz als Rarität. Rund 500 Fälle pro Jahr, heilbar, beherrschbar. Wer nicht zu den klassischen Risikogruppen gehört – Immungeschwächte, Unterernährte, Menschen mit HIV oder Diabetes –, der fühlt sich sicher. Zu Recht, grundsätzlich. Das Übertragungsrisiko bei kurzen, gelegentlichen Kontakten ist gering. Die Krankheit verbreitet sich durch die Luft, durch Husten, bei intensivem und regelmässigem Zusammensein.

Ein Klassenzimmer ist genau solch ein Ort.

Weltweit ist Tuberkulose nach wie vor eine der häufigsten Todesursachen unter den Infektionskrankheiten. Ohne Behandlung stirbt laut WHO fast die Hälfte der Infizierten. Das betrifft die Schweiz heute kaum – aber es erinnert daran, wie ernst die Krankheit ist, wenn man sie nicht ernst nimmt.

Normalbetrieb als Beruhigungspille

«Die Kinder dürfen und sollen ihr Leben ganz normal weiterführen», sagt die stellvertretende Kantonsärztin. Der Schulbetrieb läuft weiter. Das ist epidemiologisch vertretbar – Tuberkulose ist kein Grund zur Schulschliessung, wenn nur ein einziger Erwachsener betroffen ist und nicht mehr unterrichtet. Aber als Kommunikationsstrategie gegenüber verunsicherten Eltern wirkt dieser Satz wie eine Beschwichtigung aus der Schublade.

Eltern wollen keine Entwarnung. Sie wollen Klarheit.

Wann wurde die Diagnose gestellt? Wann wurde das Contact Tracing eingeleitet? Wann wurden die betroffenen Lehrpersonen informiert? Wann die Schulleitungen? Warum erfährt die Öffentlichkeit davon erst heute – und nicht vor drei Wochen, als die Untersuchungen hätten anlaufen können?

Der Kanton Wallis hat diese Fragen bislang nicht öffentlich beantwortet.

Was dieser Fall zeigt

Dieser Fall ist kein Skandal. Er ist kein Beweis für staatliches Versagen. Er ist – vorderhand – eine Geschichte über eine seltene Krankheit, die in einer Schule aufgetreten ist, und über Behörden, die nach Protokoll gehandelt haben.

Aber er ist auch ein Spiegel. Er zeigt, wie wir über Gesundheitskommunikation nachdenken – oder eben nicht. Wie wir zwischen «unnötiger Panik» und dem berechtigten Anspruch von Eltern auf rechtzeitige Information abwägen. Wie rasch wir «die Behörden haben alles im Griff» als ausreichende Antwort akzeptieren.

Achtzig Kinder wurden zwei Monate lang nicht öffentlich informiert, ohne dass ihre Eltern über die Medien in Kenntnis gesetzt wurden. Vielleicht wussten alle Betroffenen Bescheid – über persönliche Kanäle, Schulbriefe, Gespräche. Dann wäre die verzögerte Medienmitteilung lediglich unelegante PR.

Falls nicht, wäre es mehr.

Swissvox | 1. Mai 2026