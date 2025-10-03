Die 20-Punkte-Friedensvorlage für Gaza vom 29. September 2025, von US-Präsident Donald Trump wie ein Schicksalsorakel verkündet, erfordert Prüfung – nicht nur wegen ihres Alles-oder-Nichts-Charakters und fehlender Ausgewogenheit, sondern vor allem: Warum auf einen voreingenommenen Vermittler setzen?

In einem atemberaubenden, doch eisigen Nachspiel von Na…