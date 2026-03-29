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Trumps Poker und die Zürcher Klima-Wurst

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März 29, 2026

Dieser Bericht analysiert die Verbindungen von Jeffrey Epstein zur Welt der Schweizer Luxusuhren, basierend auf kürzlich veröffentlichten Justizunterlagen. Die Dokumente offenbaren eine kostbare Sammlung namhafter Marken wie Patek Philippe, Richard Mille und F.P. Journe, die Teil seines exzessiven Lebensstils waren. Trotz des hohen Gesamtwerts der Versicherungspolicen werfen auffällige Schreibfehler in den Listen Zweifel an Epsteins echter Fachkenntnis als Sammler auf. Es wird spekuliert, ob diese Statussymbole lediglich als Teil einer kalkulierten Fassade dienten, um Einfluss in elitären Kreisen zu gewinnen. Neben den Zeitmessern dokumentieren die Quellen weiteren immensen Reichtum, darunter Diamantschmuck, Kunstwerke und hochwertige Musikinstrumente. Letztlich beleuchtet der Text die Rolle von Schweizer Nobeltickern als Werkzeuge der Selbstdarstellung innerhalb eines globalen Skandals.

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