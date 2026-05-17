Drei Stimmen, eine Analyse – aus einer Livesendung SWISSVOX ITALIA vom 17. Mai 2026

Inland

Referendum gegen Masseneinwanderung: Volksinitiative «10 Millionen» vor dem Scheitern

In wenigen Wochen stimmt die Schweiz über die Volksinitiative ab, die eine Begrenzung der Wohnbevölkerung auf zehn Millionen Einwohnerinnen und Einwohner anstrebt. Die Ausgangslage ist klar: Die Initiative dürfte scheitern.

Der Kern des Problems liegt laut Analyse der Diskussionsrunde nicht im Instrument selbst, sondern in der Fragestellung. Die SVP, Initiatorin der Vorlage, verfehlte das eigentliche Thema: Es geht nicht primär um die Anzahl der Einwohner, sondern um die dramatisch gesunkene Geburtenrate der autochthonen Bevölkerung. Kein politisches Rezept, kein Volksbegehren kann den kulturellen Wandel rückgängig machen, der dazu geführt hat, dass Schweizerinnen – wie Frauen in Deutschland, Italien oder Frankreich – kaum noch Kinder bekommen.

Selbst wenn die Initiative wider Erwarten angenommen würde, fehlt der politischen Klasse der Mut zur Konsequenz: Ein Bruch mit der Europäischen Union ist für die Schweiz schlicht nicht mehrheitsfähig. Die Frage, die der Stimmbevölkerung niemand stellt, lautet deshalb: Wie viel Wohlstand sind die Schweizerinnen und Schweizer bereit zu opfern?

Geopolitik

Trump und Xi: Eine taktische Stabilisierung – auf Kosten Europas

Das Treffen zwischen Donald Trump und Xi Jinping dominiert die internationale Berichterstattung – allerdings mit fundamental unterschiedlicher Bewertung je nach Medium. Westeuropäische Medien sehen Trump als Verlierer; chinesische und amerikanische Stimmen sprechen von einem moderaten Erfolg für beide Seiten.

Die vereinbarten Ergebnisse sind konkret: gegenseitige Tarifreduzierungen aus der Phase des Handelskrieges, Wiederaufnahme chinesischer Käufe amerikanischer Agrarprodukte – Soja, Mais, Fleisch, Energie und Öl –, eine teilweise Lockerung chinesischer Exportrestriktionen bei strategischen Rohstoffen (Gallium, Germanium, Graphit), sowie die Eröffnung bilateraler Gesprächskanäle zu Halbleitern und Künstlicher Intelligenz. In der Taiwan-Frage bekräftigte Xi die bekannte Linie Pekings; Trump deutete seinerseits Flexibilität an.

Für Trump war das Treffen ein dreifacher Gewinn: aussenpolitisch, wirtschaftlich – und wahltaktisch. Das Genfer Parkett bot ihm die Bühne vor jenem Kreis internationaler Unternehmer und Grosskapitalisten, der die republikanische Wahlkampfkasse mitfinanzieren wird.

Die entscheidende Frage stellt sich Europa. Washington und Peking nähern sich an. Brüssel steht aussen vor – und agiert dabei noch kontraproduktiv: Während die USA und China versuchen, den Iran zur Öffnung der Strasse von Hormus zu bewegen, soll die EU laut Berichten begonnen haben, direkte Verhandlungen mit Teheran zu suchen und dabei Zahlungen für Durchfahrtsrechte in Betracht zu ziehen. Das Kalkül ist kurzsichtig: Europa hat nach dem Abbruch russischer Energielieferungen kaum Alternativen, und wer nun auch noch den amerikanischen Lieferanten brüskiert, manövriert sich energiepolitisch in die Isolation.

Wirtschaft

Die Deindustrialisierung Europas schreitet voran

Das Treffen in Genf hat eine industriepolitische Dimension, die in der europäischen Berichterstattung kaum Beachtung findet. Zwei Gravitationszentren – Peking und Washington – ziehen Produktion und Investitionen an sich. Europa verliert.

Stellantis hat die Fertigung des Peugeot in China verlagert – Jeep-Hybrid und Peugeot Elektrisch. Volkswagen investiert zunehmend in chinesische Werke statt in europäische Standorte. Die europäische Chemieindustrie – Kunststoffe, Nylon, Pharmaprodukte, Futtermittel – gerät unter Druck. Symptomatisch: In Europa gibt es keinen einzigen verbliebenen Paracetamol-Hersteller mehr, und die Lysin-Produktion hängt an einem letzten Produzenten.

Das langfristige Szenario einer Deindustrialisierung durch die Zentrifugalkräfte der sino-amerikanischen Annäherung ist keine blosse Hypothese mehr. Es lässt sich anhand konkreter Entscheide bereits ablesen.

Person im Fokus

Selenskyjs Umfeld unter Korruptionsverdacht – und die Frage nach der Verantwortung

Die Verhaftung eines engen Vertrauten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wegen Korruption – es geht um Summen in Milliardenhöhe – wirft Fragen auf, die über Kiew hinausreichen.

Wer hat diese Mittel bereitgestellt? Wer hat die Empfänger nicht überprüft? Öffentliche Gelder aus europäischen Staatshaushalten – Gelder, die ursprünglich für Renten, Gesundheitsversorgung und Sozialleistungen vorgesehen waren – sind in korrupte Hände geflossen. Das ist keine Randnotiz, sondern eine Kernfrage politischer Verantwortung.

Der Ruf nach einem Sondertribunal für die Ukraine – auch die Schweiz hat sich dafür ausgesprochen – wird in diesem Kontext ambivalent bewertet. Sondertribunale haben historisch oft weniger der Gerechtigkeit als der politischen Instrumentalisierung gedient. Das Nürnberger Tribunal von 1945 steht als Mahnung: Wenn Sieger über Besiegte urteilen, bleibt das Recht strukturell befangen. Achtzig Jahre später – so die nüchterne Einschätzung der Gesprächsrunde – befindet sich der Westen erneut in dieser Versuchung.

Zahlen

1,2 % – aktuelle Inflationsrate in China

3,2–3,3 % – Inflationsrate in Europa, weiter steigend

15,2 % – Rückgang der Lebensmittelausgaben chinesischer Haushalte

30 % – prognostizierter Rückgang des globalen Arbeitskräftebedarfs durch Automatisierung

200 – bestellte Boeing-Flugzeuge als Teil der US-chinesischen Handelsvereinbarungen

90 % – Anteil europäischer Bürgerinnen und Bürger, die laut Umfragen bei Kriegsausbruch 2022 eine direkte militärische Beteiligung ablehnten

Kurzmeldungen

Schweiz / Ukraine – Bern engagiert sich für ein Sondertribunal zu Menschenrechtsverletzungen und Korruption in der Ukraine, gemeinsam mit EU-Kommission und Europaparlament. Kritische Stimmen erinnern daran, dass die Schweiz selbst mehrfach vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt wurde – unter anderem für Massnahmen während der Pandemie.

Deutschland / AfD – Kanzler Merz kündigt Sozialkürzungen an. Die AfD widersetzt sich mit dem Argument, dass Rentenkürzungen für Deutsche nicht hinnehmbar seien, solange Milliarden in die Unterstützung ukrainischer Geflüchteter flössen. Die politische Polarisierung nimmt zu.

Iran / Hormus – Die Strasse von Hormuz bleibt der neuralgische Punkt der globalen Energieversorgung. Trump berief unmittelbar nach seiner Rückkehr aus Genf den Nationalen Sicherheitsrat ein und schloss militärische Optionen nicht aus. Ein bewaffneter Konflikt würde alle bisherigen Handelsabkommen schlagartig obsolet machen.

Grossbritannien – In mehreren britischen Städten finden seit Tagen Protestkundgebungen statt, ausgelöst durch die Wahrnehmung unkontrollierter Einwanderung. Die europäischen Medien berichten kaum darüber.

Fertilitätsrate – In der Runde wurde die globale Abnahme der Spermienqualität und Fruchtbarkeit thematisiert. Veränderte Lebensstile, Ernährung und elektromagnetische Strahlung gelten als mögliche Faktoren. Die Demografiefrage – sinkende Geburtenraten plus Rentensysteme unter Druck – bleibt ungelöst. Ein Vorschlag: Roboterarbeit besteuern, Erlöse in die Sozialversicherung einspeisen.