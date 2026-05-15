Was das US-chinesische Treffen wirklich bedeutet – und warum Europa wieder einmal zuschaut

Wenn zwei Grossmächte sich zum Staatsbankett treffen und der Gastgeber mit einem Ganbei auf «Wohlstand und Freundschaft» anstösst, sollte man nicht nach Emotion suchen, sondern nach Kalkül. Das gilt für den jüngsten Besuch von Präsident Donald Trump in China in besonderem Mass. Was sich hinter dem Protokoll verbirgt, lässt sich in einem Satz zusammenfassen: Es war kein Versöhnungsgipfel. Es war ein Aufteilungsgespräch.

Das Thema Taiwan: Kontrolle ohne Krieg

Taiwan bleibt das empfindlichste Dossier im sino-amerikanischen Verhältnis. Peking betrachtet die Insel als vollständig unter chinesischer Kontrolle – nicht im juristischen, aber im strategischen Sinne. Jede Bewegung, jedes Komma der internationalen Politik werde dort registriert, eingeschränkt, eingeordnet.

Erschwerend kommt hinzu, dass Japan mit seinem neuen Premierminister Sanae Takaichi eine härtere Linie gegenüber China signalisiert – aus westlicher Sicht ein willkommenes Druckmittel, aus chinesischer Sicht eine Provokation, die man mit Gelassenheit, aber Bestimmtheit pariert.

Die eigentliche Botschaft Xis an Trump lautete: Spielt nicht mit Taiwan wie mit einer Machete, die man in Küstennähe schwingt. Das Geschäft läuft längst. Taiwanesisches Kapital finanziert die Elektronikproduktion in der Guangdong-Provinz. Die Wiedervereinigung, so Pekings Kalkül, komme ohnehin – still, kommerziell, unaufhaltsam, so wie einst Hongkong und Macao zurückgekehrt seien.

Thukydides, Zölle und die Logik der Interdependenz

Xi Jinping nutzte das Treffen, um einen historischen Warnschuss abzufeuern: die «Thukydides-Falle», jenes Konzept des amerikanischen Politologen Graham Allison, das den Aufstieg einer neuen Macht und die Angst der alten Macht als Rezept für Krieg beschreibt – analog zum Konflikt zwischen dem aufstrebenden Athen und dem etablierten Sparta.

Die Botschaft war klar: Wer im reinen Wettbewerbsdenken verharrt und glaubt, Krieg könne das Problem lösen, irrt sich. Die wirtschaftliche Verflechtung zwischen den USA und China ist so tief, dass Eskalation beiden Seiten schadet.

Die Zollpolitik der Trump-Regierung – 100, 200, 250 Prozent – hat Peking nicht in die Knie gezwungen, sondern zu gezielten Konzessionen bewogen. China reduzierte Gegenzölle, signalisierte Kompromissbereitschaft, öffnete gleichzeitig den Markt für zuvor gesperrte Nvidia-Chips. Der Handel geht weiter. Das Kräftemessen auch.

Hormuz, Rubio und das stille Abkommen

Besonders aufschlussreich ist, was am Rande verhandelt wurde: die Strasse von Hormuz. China, das seinen Energiebedarf zu erheblichen Teilen über die Golfregion deckt, braucht stabile Seewege. Ein militarisierter Persischer Golf wäre ein direkter Angriff auf chinesische Interessen.

US-Aussenminister Marco Rubio – dem zeitweise die Einreise nach China verweigert worden war und dem diese Sperre für den Gipfel aufgehoben wurde – soll nach dem Treffen erklärt haben: keine neuen Zölle, keine Militarisierung der Strasse von Hormuz. Ob das eine formelle Zusage oder eine diplomatische Absichtserklärung war, bleibt offen. Die Richtung ist jedoch eindeutig: Washington gibt Peking, was es im Nahen Osten braucht – Peking gibt Washington, was es wirtschaftlich braucht.

Kommunistische Kapitalisten, unternehmerische Politiker

Ein analytisch treffender Satz aus dem Umfeld des Gipfels bringt die Lage auf den Punkt: China sei ein Land «kommunistischer Kapitalisten». Wer das verstanden habe, erkenne sofort, dass die alten Etiketten – Genosse, Faschist, Freiheit, Diktatur – reines Vokabular sind, das der Realität nicht standhält.

Auf der amerikanischen Seite regiert seit Trump 2.0 eine unternehmerische politische Klasse. Grossfinanziers, Tech-Milliardäre, Industrielle – sie sind es, die die Wahlkampagnen finanziert haben, und sie sind es, die mit Trump nach Peking geflogen sind. Nvidia will Chips verkaufen. Wall Street will Märkte. Der Rest ist Rhetorik.

Europa schaut zu – und zahlt

Während in Peking Milliarden verschoben und Sphären neu vermessen werden, steht Europa am Fenster. Die EU-Staaten – allen voran Deutschland und Italien – beobachten das Geschehen mit der Hilflosigkeit von Zuschauern, die wissen, dass der Ausgang des Spiels auch ihren Alltag bestimmt.

Noch unter Biden hatte man Europa gedrängt, russische Energieimporte zu stoppen, eigene Unternehmen in den Ruin zu treiben, und das alles mit der kleinen Fahne der Solidarität in der Hand. Das Ergebnis: geschwächte Industrien, leere Staatskassen, kein Sitz am Tisch.

Trump verhandelt für Amerika. Xi verhandelt für China. Europa verhandelt nicht – es wartet.

Einordnung

Was bleibt vom Gipfel in Peking? Kein Durchbruch, keine historische Deklaration, kein Ende des Systemkonflikts. Was bleibt, ist ein pragmatisches Arrangement zwischen zwei Grossmächten, die beide verstanden haben, dass Krieg teuer und Handel profitabel ist – zumindest solange die innenpolitischen Zwänge es erlauben.

«Grosse Staatsmänner habe ich nicht gesehen», so ein nüchterner Beobachter vor Ort. «Grosse Opportunisten. Und die einigen sich.»

Vielleicht ist das, in dieser Welt, die realistischste Form von Frieden.

Swissvox / Nico Stino