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Der Livestream begann mit einer kurzen technischen Anmoderation und der Begrüssung der Gäste Ernesto, Tiziano und Nico, bevor sich die Runde dem eigentlichen Auftaktthema zuwandte: der jüngsten Rede von US-Präsident Trump an die Nation. Von dort aus spannte sich der Bogen der Diskussion über weite Teile der internationalen Politik, Wirtschaft und Technologiepolitik – von der US-Innenpolitik über den Systemvergleich mit China bis zur Kritik an Europas industrieller Selbstaufgabe. Der folgende Artikel fasst den roten Faden dieses knapp einstündigen Gesprächs zusammen.

Trumps Rede an die Nation und die selektive Berichterstattung

Ausgangspunkt war die Feststellung, dass Trumps formelle „Rede an die Nation” von zahlreichen Sendern gar nicht oder nur teilweise ausgestrahlt worden sei. Nach Einschätzung der Runde hätten die Medien, die berichteten, gezielt nur rund 10 bis 15 Prozent der gemachten Aussagen aufgegriffen – именно jene, die sich am leichtesten angreifen liessen. Nicht erwähnt worden seien dagegen positive Entwicklungen wie ein Rückgang der Kriminalität im Zusammenhang mit sinkenden Zahlen bei irregulärer Migration, die Abschaffung von Steuern auf Trinkgelder und Überstunden sowie steuerliche Entlastungen bei Renten – Massnahmen, die in der Diskussionsrunde als potenziell „revolutionär” für die amerikanische Bevölkerung eingestuft wurden. Die Runde vermutete dahinter eine bewusste mediale Strategie: Es sei nicht opportun, ein sympathischeres Bild eines Präsidenten zu zeichnen, der zwar als „Souveränist” auftrete, tatsächlich aber knallhart die eigenen (amerikanischen) Interessen verfolge – frei nach dem Motto, der Diskurs solle möglichst so wirken, als laufe alles schlecht.

Zwischen Kleptokratie und Systemkritik: Ein ambivalentes Trump-Bild

Nico brachte in diesem Zusammenhang eine Aussage des Ökonomen Marc Faber ein, der öffentlich erklärt habe, er hätte Trump mangels Alternative ebenfalls gewählt – relativierte dies aber sogleich mit der Frage, ob Trumps Kurs den USA langfristig tatsächlich nütze, angesichts der Konfrontationen mit China, Europa und praktisch allen internationalen Partnern.

In der Runde wurde Trump differenziert, streckenweise kritisch eingeordnet: Statt von echtem „Souveränismus” sprach man eher von einer Art „Kleptokratie”, die eher die eigene Familie und das eigene Umfeld bereichere. Verwiesen wurde auf die vier Unternehmensinsolvenzen in Trumps Geschäftskarriere – ein Umstand, der laut den Diskutanten Fragen aufwerfe, ob unternehmerischer Erfolg tatsächlich sein Weg gewesen sei. Gleichzeitig wurde eine grundsätzlichere These formuliert: Der Rückgriff auf „Souveränismus” als politisches Vehikel diene vor allem der Mobilisierung von Zustimmung, ohne dass klar sei, ob dahinter eine echte Verunsicherung westlicher Gesellschaften oder ein berechtigtes Bedürfnis nach mehr nationaler Souveränität stehe. Als Gedankenspiel wurde sogar diskutiert, ob Künstliche Intelligenz technisch schon heute in der Lage wäre, ein Land zu regieren – und damit Politiker, die man süffisant als reine Nutzniesser des Systems beschrieb, überflüssig machen könnte.

Warum die Amerikaner Trump wählten

Ein weiterer Diskussionsstrang befasste sich mit der Frage, warum Trump trotz aller Kontroversen so klar gewählt wurde. Die Runde verwies darauf, dass es innerhalb der Republikanischen Partei praktisch keine ernstzunehmende Alternative mehr gebe: Die traditionellen „alten Republikaner” der Bush-Ära seien in den Vorwahlen in die Minderheit geraten, während sämtliche von Trump unterstützten Kandidaten in den innerparteilichen Vorwahlen reihenweise gewannen – nach Einschätzung der Runde praktisch mit einer Erfolgsquote von 100 Prozent. Trump habe damit zunächst die eigene Partei erobert, bevor er die nationale Wahl gewann, und werde nun im Hinblick auf die kommenden Zwischenwahlen weiter an Boden gewinnen.

Zum Vergleich wurde die Reagan-Ära herangezogen: Reagan habe für eine klare, traditionelle, wertebasierte Politik gestanden (in Kombination mit Margaret Thatcher), während Trumps Politikstil als weit unberechenbarer und weniger auf gefestigten Werten basierend beschrieben wurde.

Historische Rückblenden: Globalismus, Kriege und der Mythos der amerikanischen Vormachtstellung

Die Runde ging in der Folge historisch weiter zurück und rekonstruierte, wie die vielbeschworene „amerikanische Vormachtstellung” der vergangenen Jahrzehnte entstanden sei: durch ein Zusammenspiel internationaler Wirtschafts- und Lobbyinteressen, die im Namen des Globalismus Kriege wie jene im Irak oder in Syrien mit vorangetrieben hätten. Auch die Rolle Barack Obamas – dessen Friedensnobelpreis in der Runde eher als symbolische, auf Vorschuss vergebene Geste eingeordnet wurde, die in der Folge weitere militärische Interventionen begünstigt habe – sowie verdeckte amerikanische Aktivitäten (Stichworte Chemielabore in der Ukraine, Wuhan) wurden als Beispiele genannt, wie viel an internationaler Interessenpolitik im öffentlichen Diskurs meist unerwähnt bleibe.

Zwischenwahlen, Wahlbetrugsvorwürfe und die Reaktion Chinas

Ein eigener Themenblock widmete sich den anstehenden amerikanischen Zwischenwahlen und dem umstrittenen „American Safe Act”, einem Gesetzesvorhaben, das für die Stimmabgabe einen Nachweis der US-Staatsbürgerschaft verlangen würde. In seiner Rede an die Nation habe Trump zudem alte Vorwürfe von Wahlmanipulation bei der Wahl, die Joe Biden ins Amt brachte, wieder aufgegriffen und China vorgeworfen, in erheblichem Umfang Daten beschafft zu haben, um amerikanische Wahlen zu beeinflussen. Peking habe darauf über seinen Regierungssprecher rasch und scharf reagiert: Man solle sich zunächst an die eigene Nase fassen, was Wahleinmischung weltweit betreffe, und China nicht für innenpolitische Zwecke instrumentalisieren. Die Runde ordnete dieses Muster aus öffentlichem Schlagabtausch bei gleichzeitig fortbestehenden wirtschaftlichen Beziehungen mit dem italienischen Sprichwort von den „Dieben von Pisa” ein, die sich tagsüber öffentlich zerstritten zeigen, abends aber gemeinsam in der Bar sässen – ein Bild für performativen Streit bei fortbestehendem pragmatischem Interessenausgleich.

Weltgeschichtliche Einordnung: Vom Kalten Krieg zur Aufholjagd des „dritten Weltes”

Ein längerer historischer Exkurs führte über die Zeit des Zweiten Weltkriegs (Landung der Alliierten in Sizilien 1943, Sturz und Befreiung Mussolinis, die Rolle De Gaulles) zur Ordnung des Kalten Krieges: einer westlichen „ersten Welt” mit funktionierenden öffentlichen Dienstleistungen, einer sowjetisch geprägten „zweiten Welt” mit funktionierenden Grunddienstleistungen, aber chronischem Konsumgütermangel, und einer marginalisierten „dritten Welt”, deren Länder über Jahrzehnte im Wesentlichen auf den Export von Rohstoffen an die Industrieländer beschränkt geblieben seien. Die zentrale These der Runde: Genau diese einst an den Rand gedrängten Länder erlebten nun eine eigene wirtschaftliche und technologische Aufholjagd und liessen sich immer weniger in die alten globalen Spielregeln einordnen – während die USA zunehmend Mühe hätten, das Tempo zu halten, und Europa, zersplittert und ohne gemeinsame Linie, den Amerikanern dabei kaum beistehe.

Der Technologiewettlauf: Künstliche Intelligenz, Robotik und der militärische Faktor

Einen breiten Raum nahm die Debatte über den globalen Technologiewettlauf ein. China habe angekündigt, massiv in Künstliche Intelligenz zu investieren, mit dem erklärten Ziel, nicht nur bei KI, sondern auch bei Elektrofahrzeugen, Batterien und Solarpanels weltweit führend zu werden. Europa habe in der KI-Entwicklung nach Einschätzung der Runde bereits den Anschluss verloren; in den USA seien Anbieter wie Anthropic und OpenAI weiterhin führend, chinesische Modelle wie Kimi zwar noch nicht auf demselben Niveau, entwickelten sich aber derart schnell, dass ein Rückstand von Monaten statt Jahren realistischer erscheine. Die Sorge der Runde: Wer im KI-Wettlauf den Anschluss verliere, verliere angesichts der engen Verzahnung von KI und moderner Kriegsführung womöglich auch militärisch den Anschluss – frei nach dem Bild, wer den Zug verpasse, habe auch den Krieg schon verloren. Als warnendes Beispiel für den Niedergang industrieller Kompetenz diente der Fall der italienischen Automobilindustrie: Das einst hochmoderne Fiat-Werk in Melfi, in den 1990er- und frühen 2000er-Jahren technologisch weltweit führend und mit eigens entwickelten Montagerobotern ausgestattet, habe massgeblich zur industriellen Entwicklung Süditaliens beigetragen; der spätere Bedeutungsverlust dieses Industriezweigs wurde als Symptom eines Kompetenzverlusts gedeutet, den die USA nach Einschätzung der Runde im militärisch-industriellen Bereich zu wiederholen drohten – dort, wo es zunehmend eher ums Geldverdienen an Kriegen als um deren Gewinn gehe.

Europas verpasste Industriepolitik

Besonders scharf fiel die Kritik an der europäischen Industriepolitik aus. Der EU-Anteil an globalem Marktvolumen und Weltwirtschaftsleistung sei seit der Gründung der Europäischen Gemeinschaft von rund 30 Prozent auf heute etwa 15 Prozent gesunken – ein Rückgang, den die Runde direkt mit fehlender europäischer Einigkeit in Krisenzeiten in Verbindung brachte, etwa bei gemeinsamen Einkaufsstrategien für Öl und Gas, während die EU-Mitgliedstaaten stattdessen untereinander in Konkurrenz träten und die Preise selbst in die Höhe trieben. Als vertane Chance wurde das seinerzeitige Kartellverfahren von EU-Wettbewerbskommissarin Mario Monti gegen Microsoft genannt: Statt daraus die Gründung eines eigenen europäischen Technologiekonzerns abzuleiten, sei es bei der reinen Regulierung geblieben. Auch der vielzitierte Draghi-Bericht zur europäischen Wettbewerbsfähigkeit werde in der Praxis kaum ernsthaft umgesetzt. Als konkrete industriepolitische Fehlschläge nannte die Runde die europäische Strategie zur Elektromobilität sowie insbesondere die Solarindustrie: Europa habe frühzeitig den Aufbau einer eigenen Solarpanel-Produktion versäumt und sich dadurch in eine strategische Abhängigkeit von China begeben – ein Umstand, den die Diskutanten nicht auf Naivität, sondern auf bewusste unternehmerische Entscheidungen zurückführten: Europäisches Grosskapital habe frühzeitig in China investiert und profitiere finanziell davon so stark, dass es aktiv Widerstand gegen schärfere Zölle auf chinesische Importe leiste, während gleichzeitig Sanktionen gegen Russland unterstützt würden.

Drohnenkrieg: Wie sich die Ökonomie des Krieges verändert hat

Ein weiterer Themenkomplex betraf die veränderte Kriegsökonomie am Beispiel der Ukraine. Während ein Kampfpanzer nach Einschätzung der Runde inzwischen Kosten in Milliardenhöhe verursache, koste eine Drohne, die einen solchen Panzer zerstören könne, gerade einmal rund 20’000 Euro – ein Kostenverhältnis, das nach Auffassung der Runde die gesamte Logik militärischer Investitionen verändert habe. Als Beispiel wurde ein kleines, formal in den USA ansässiges ukrainisches Unternehmen genannt, dessen Drohnenproduktion von geschätzten 500’000 bis 600’000 Stück pro Jahr zu Kriegsbeginn auf mittlerweile 6 bis 7 Millionen Drohnen jährlich angestiegen sei; ukrainische Berater und die von ihnen entwickelten Anti-Drohnen-Systeme seien inzwischen auch in Kuwait und Katar gefragt.

Innovationskultur, Chinas industrielle Effizienz und ein persönliches Beispiel

Breiten Raum nahm auch die Sorge um den Verlust von Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationskraft in Italien und Europa ein – ein Rückgang, der als Verlust der traditionellen italienischen unternehmerisch-handwerklichen Kultur beschrieben wurde. Dem gegenüber stellte die Runde Beobachtungen zu Chinas industrieller Praxis: das Beispiel von Volkswagen, das seit Mitte der 1980er-Jahre in China präsent ist und ursprünglich davon ausging, der chinesische Markt werde dauerhaft von ausländischem Know-how abhängig bleiben, während chinesische Hersteller heute systematisch Kundenfeedback in neue Modellgenerationen einfliessen liessen. Einer der Diskutanten schilderte eine persönliche Erfahrung mit einer deutschen Firma in der Region Shanghai, die durch den gezielten Einsatz einer ISO-Zertifizierung mit chinesischen Ingenieuren ihr Produktions-Know-how sauber dokumentierte und dadurch reibungslos wieder abziehen konnte – als Beispiel für die grosse Sorgfalt und Detailgenauigkeit chinesischer Fachkräfte, aber auch für das historische Risiko des Technologietransfers, wenn geschultes Personal später zu direkten Wettbewerbern abwandert. Als weitere Belege für chinesische Reaktionsgeschwindigkeit und Effizienz nannte die Runde die schnelle Umstellung von Fabriken auf medizinische Schutzausrüstung während der Covid-Pandemie, effiziente staatliche Umweltauflagen-Kontrollen, grossflächige Wiederaufforstungsprojekte in Wüstengebieten sowie den raschen Ausbau vollautomatisierter „Dark Factories”, autonomer Lieferfahrzeuge in Städten wie Shenzhen und den Ausbau von Mini-Kernreaktoren – letzteres unterlegt mit einem Verweis auf jüngste chinesisch-französische Energieabkommen.

Doppelmoral im globalen Handel

Kritisch beleuchtet wurde zudem eine wahrgenommene Doppelmoral westlicher Unternehmen, die sich öffentlich für Menschenrechte und LGBT-Anliegen einsetzten, im Geschäft mit autoritären Staaten oder konservativen Gesellschaften jedoch stillschweigend andere Massstäbe anlegten. Als historisches Beispiel für kulturellen Widerstand gegen ausländische Geschäftsmodelle diente Silvio Berlusconis gescheiterter Versuch, in den 1980er- und frühen 1990er-Jahren einen privaten Fernsehsender nach italienischem Vorbild in Frankreich zu etablieren – ein Projekt, das laut Diskussionsrunde an den abweichenden kulturellen Erwartungen des französischen Publikums scheiterte und 1992 nach hohen Verlusten eingestellt wurde.

Schlussdiskussion: Chinas Rolle zwischen Kritik und Realismus

Zum Abschluss wurde der verbreiteten Sichtweise, China sei „unsere Plage” und Europa sei ihr vollständig erlegen, widersprochen: China liefere heute vielfach durchaus Qualitätsware zu einem Preis, den man bezahle – ohne die in westlichen Lieferketten üblichen Zwischenhändler-Aufschläge. Gerade für einkommensschwächere Bevölkerungsgruppen, so das Argument, seien günstige chinesische Produkte ökonomisch von erheblicher Bedeutung; ein plötzlicher Rückzug Chinas aus diesen Märkten würde viele Menschen den Zugang zu erschwinglichen Konsumgütern kosten. Gleichzeitig wurde vor einer Wiederholung historischer Fehler gewarnt, wie sie bereits die Schuh- und Textilindustrie in Italien und Grossbritannien durch Produktionsverlagerung erlebt hätten – ein Muster, das sich im Zeitalter von Robotik und Künstlicher Intelligenz wiederholen könnte, wenn man diesen Wandel ignoriere statt ihn aktiv zu gestalten. Abschliessend wurde festgehalten, dass technologische und wirtschaftliche Abhängigkeit stets auch mit einem Verlust politischer Freiheit einhergehe – ein Zusammenhang, der aus Sicht der Runde längst hätte ernster genommen werden müssen.

Die Sendung endete mit Dank an die Gäste und Zuhörer sowie dem Hinweis, dass sich der Name des Formats möglicherweise noch einmal ändern werde, es aber vorerst auf der bisherigen Plattform beziehungsweise auf Substack weitergehe.

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Hinweis: Dieser Artikel fasst die im Livestream vom 19. Juli 2026 geäusserten Standpunkte und Diskussionsverläufe der Gesprächsteilnehmer zusammen. Es handelt sich um eine journalistische Wiedergabe der geführten Debatte, nicht um eine redaktionelle Bewertung oder Übernahme der darin vertretenen politischen Positionen.