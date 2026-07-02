Von Nico Stino

Während Brüssel über das 21. Sanktionspaket gegen Moskau verhandelt und öffentlich das Ziel bekräftigt, jede wirtschaftliche Abhängigkeit vom Kreml zu reduzieren, zeichnen die Eurostat-Zahlen ein anderes Bild: Russland bleibt zweitgrösster Lieferant seltener Erden für die EU – nur China liegt davor.

Die Eurostat-Zahlen

2025 importierte die EU insgesamt rund 15’100 Tonnen seltene Erden, ein Plus von 17,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. China deckt fast die Hälfte dieses Volumens ab, Russland 25,9 Prozent, vor Malaysia. Von diesem russischen Anteil entfielen knapp 3’900 Tonnen auf 2025, mit einem Gegenwert von über 10,7 Millionen Euro – ein Anstieg gegenüber 9,6 Millionen im Jahr 2024, nach dem Einbruch von 33 Millionen im Jahr 2022, dem ersten Kriegsjahr.

Seltene Erden wurden nie in das Sanktionsregime aufgenommen, obschon sich dieses schrittweise auf Finanzwesen, Energie, Industrie und Technologie ausgeweitet hat. Der Grund liegt auf der Hand: Es handelt sich um Materialien, die für Batterien, Elektronikkomponenten, Permanentmagnete, Windturbinen, Elektrofahrzeuge und Militärsysteme unverzichtbar sind – Bereiche, in denen Europa kurzfristig über keine ausreichenden Alternativen verfügt.

Ein bereits bekanntes Muster bei Gas und Erdöl

Der Fall gleicht dem, was bereits im Energiesektor zu beobachten war. Laut EU-Kommission sank der russische Anteil an den EU-Gasimporten von 45 Prozent (2021) auf 12 Prozent (2025), doch die Lieferungen versiegten nie vollständig: Im vergangenen Jahr importierten die Mitgliedstaaten weiterhin 36 Milliarden Kubikmeter russisches Gas, 9,7 Millionen Tonnen Rohöl sowie knapp 2’900 Tonnen angereichertes Uran beziehungsweise Kernbrennstoff. Im ersten Quartal 2026 stiegen die LNG-Importe von der Jamal-Halbinsel gar um 17 Prozent im Jahresvergleich.

Die diesjährig in Kraft getretene REPowerEU-Verordnung sieht vor, russisches LNG bis Ende 2026 und Pipelinegas bis zum 30. November 2027 auszuschliessen; bei Erdöl und Kernbrennstoff bleibt nur eine schrittweise Diversifizierung als Ziel.

Einordnung

Der Fall der seltenen Erden bestätigt ein wiederkehrendes Muster europäischer Sanktionspolitik: Die Rhetorik des vollständigen Bruchs mit Moskau steht neben einer strukturellen Abhängigkeit, die Brüssel in den wirklich kritischen Sektoren kaum aufzulösen vermag. Der Critical Raw Materials Act, der Förderung, Raffination und Recycling innerhalb der EU stärken soll, ist ein mehrjähriges Projekt – währenddessen kassiert Russland weiterhin Hunderte Millionen Euro aus dem Export jener Ressourcen, die Europa als strategisch bezeichnet und gleichzeitig munter weiter einkauft.