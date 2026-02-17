Die Schweizer Volkswirtschaft hat im Jahr 2025 ein moderates Wachstum von 1,4 Prozent des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) erzielt, was zwar eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt, in dem es bei 1,2 Prozent lag, aber dennoch deutlich unter dem langfristigen Durchschnitt von 1,8 Prozent seit 1981 bleibt. Diese Entwicklung wird von Experten als gebremst wahrgenommen, vor allem durch eine Art Trilogie aus internationalen Belastungsfaktoren: die anhaltende Schwäche der europäischen Industrie, die höheren US-Zölle unter der Präsidentschaft von Donald Trump sowie der starke Schweizer Franken, der die Exporte zusätzlich belastet hat. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) hat in seiner Schnellschätzung diese Dynamik detailliert analysiert und betont, dass die Schweiz trotz dieser Hindernisse eine solide Performance gezeigt hat, insbesondere im Vergleich zu ihren europäischen Nachbarn, wenngleich die Vereinigten Staaten als globaler Benchmark die Nase vorn haben.

Der Ausgangspunkt dieser Analyse ist die Quartalsentwicklung im Jahr 2025, die einen Zuwachs von 0,2 Prozent im vierten Quartal aufweist, was auf eine leichte Erholung nach einem Einbruch im dritten Quartal hindeutet. Hier spielte der Industriesektor eine zentrale Rolle, der bereits zum dritten Mal in Folge negativ zum BIP-Wachstum beigetragen hat. Die Gründe liegen vor allem in der schwachen Konjunktur der europäischen Industrie, die sich insbesondere in den Automobilbranchen Deutschlands, Frankreichs und Italiens niederschlug, sowie im Maschinenbau, der traditionell ein wichtiger Abnehmer für Schweizer Exporte ist. Deutschland, als größter Handelspartner der Schweiz, verzeichnete ein BIP-Wachstum von nur 0,3 Prozent, Frankreich kam auf 0,9 Prozent und Italien auf 0,7 Prozent – Zahlen, die die anhaltende Stagnation in diesen Ländern unterstreichen und die Schweizer Ausfuhren dämpften. Seit Anfang 2025 verschärften sich diese Probleme durch die US-Politik: Unter Trump wurden höhere Strafzölle eingeführt, die nicht nur direkte Handelsbarrieren schufen, sondern auch eine breite Unsicherheit in den globalen Lieferketten auslösten, was Investitionen und Planungen in der Schweizer Industrie lähmte.

Ein weiterer Faktor, der diese Trilogie vervollständigt, ist der starke Schweizer Franken, der im April 2025 eine markante Aufwertung erlebte und historisch hoch bewertet blieb. Diese Währungsstärke macht Schweizer Produkte auf internationalen Märkten teurer und reduziert somit die Wettbewerbsfähigkeit, insbesondere in preissensitiven Sektoren wie dem Maschinenbau oder der Chemieindustrie. Dennoch gibt es Lichtblicke: Die Pharmabranche, ein Eckpfeiler der Schweizer Wirtschaft, hat 2025 ein positives Wachstum in der Wertschöpfung gezeigt. Sie ist weniger anfällig für konjunkturelle Schwankungen und Wechselkursveränderungen, da viele ihrer Produkte patentgeschützt und in globalen Märkten dominant sind. Allerdings konnte sie die Rückgänge in anderen Industriebereichen nicht vollständig ausgleichen, was die Gesamtentwicklung der Industrie ins Negative zog. Im Kontrast dazu hat der Dienstleistungssektor überdurchschnittlich performt, mit starken Zuwächsen im Finanzbereich und im Handel, vor allem in der ersten Jahreshälfte. Eine stabilisierte Konsumstimmung in der Schweiz führte zu höheren Umsätzen in der Gastronomie und Hotellerie, und selbst nach Einbrüchen in früheren Quartalen erholten sich die Services im vierten Quartal spürbar.

Um die Schweizer Leistung einzuordnen, lohnt ein Blick über den Atlantik: Die US-Wirtschaft boomte unter Trump mit einem Wachstum von 2,2 Prozent im Jahr 2025, wobei das dritte Quartal annualisiert sogar 4,3 Prozent erreichte. Langfristig, seit 2019, hat die Schweiz ein BIP-Wachstum von 11,2 Prozent erzielt, während die USA auf 15,2 Prozent kommen – eine Differenz, die sich auch im BIP pro Kopf widerspiegelt, wo die USA trotz höherer Zuwanderung vorn liegen. Dies unterstreicht, dass die Schweiz, obwohl sie in Europa führend ist, international nicht mithalten kann, wenn externe Faktoren wie Zölle und Währungsschwankungen die Exporte bremsen. In Deutschland, Frankreich und Italien hat die industrielle Schwäche ähnliche Effekte gehabt: In Deutschland stagniert die Wirtschaft seit Jahren, Frankreich und Italien wachsen nur mäßig, was die gesamte Eurozone belastet und indirekt auf die Schweiz abfärbt, da über 60 Prozent der Schweizer Exporte in die EU gehen.

Es lässt sich sagen, dass die Schweizer Volkswirtschaft 2025 trotz der genannten Trilogie resilient geblieben ist, getragen von der Stärke der Pharma- und Dienstleistungsbranchen. Die SECO-Prognosen deuten darauf hin, dass eine Erholung der europäischen Industrie und eine Entspannung in den US-Handelsbeziehungen entscheidend für eine stärkere Dynamik im kommenden Jahr sein könnten. Dennoch mahnen die Daten zu Vorsicht: Ohne Anpassungen an die globalen Unsicherheiten, wie sie durch Trumps Politik verstärkt werden, könnte die Schweiz weiterhin hinter ihrem Potenzial zurückbleiben, während Länder wie die USA durch protektionistische Maßnahmen ihren Vorsprung ausbauen. Die langfristige Perspektive zeigt, dass die Schweiz gut positioniert ist, solange sie ihre Diversifikation in weniger zyklische Sektoren wie Pharma und Finanzen nutzt, um die Volatilität der Industrie abzufedern.

Die Expertengruppe Konjunkturprognosen des Bundes, koordiniert durch das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO), hat in ihrer Dezember-Aktualisierung die Aussichten für die Schweizer Wirtschaft im Jahr 2026 leicht optimiert und erwartet nun ein reales, sportevent-bereinigtes BIP-Wachstum von 1,1 Prozent, was eine Anhebung gegenüber der Oktober-Prognose von 0,9 Prozent darstellt und in etwa der Juni-Schätzung von 1,2 Prozent entspricht. Diese Anpassung resultiert hauptsächlich aus der Entspannung in der US-Handelspolitik, insbesondere durch eine Absichtserklärung vom November 2025, die Strafzölle auf Schweizer Produkte auf maximal 15 Prozent senkt, wodurch betroffene Branchen wie der Maschinen- und Elektroapparatebau sowie die Uhrenindustrie entlastet werden und ihre Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Konkurrenten aus der EU oder anderen Regionen verbessert wird. Dennoch bleibt das prognostizierte Wachstum unter dem langfristigen Durchschnitt von rund 1,8 Prozent seit 1981, da anhaltende Bremsfaktoren wie die hohe Bewertung des Schweizer Frankens und eine nur moderate Erholung der globalen Nachfrage die Dynamik dämpfen, während der Aussenhandel einen lediglich bescheidenen positiven Impuls liefert und die Binnennachfrage, getragen vom privaten Konsum, die Hauptstütze bildet.

Im Sektorenvergleich zeichnet sich für 2026 eine differenzierte Entwicklung ab, wobei der Industriesektor weiterhin unter Druck steht, wenngleich weniger stark als zuvor befürchtet, und der Dienstleistungssektor eine stabilisierende Rolle übernimmt. Die Warenexporte, die in den vergangenen Jahren durch konjunkturelle Schwächen in Europa und globale Unsicherheiten belastet waren, sollen moderat zulegen, bleiben jedoch unterdurchschnittlich, da die Weltnachfrage aus Schweizer Sicht nur langsam anzieht und der starke Franken die Preiskonkurrenzfähigkeit mindert. Besonders der chemisch-pharmazeutische Bereich, der 2025 eine Kontraktion erlebte mit einem Rückgang der Wertschöpfung um 0,5 Prozent im dritten Quartal nach sprunghaften Exporten in die USA im Frühjahr, wird für 2026 ein verhaltenes Wachstum zeigen, da patentgeschützte Produkte zwar resilient sind, aber nicht die Lücken in anderen Industrien wie dem Maschinenbau schließen können. Hingegen profitiert der Dienstleistungssektor von einer schwächeren, aber stetigen Expansion, mit Zuwächsen in Finanzdienstleistungen und Handel, die durch eine stabilisierte Konsumstimmung gestützt werden, obwohl auch hier das Wachstum hinter historischen Werten zurückbleibt. Insgesamt trägt die Industrie zu einem moderaten BIP-Beitrag bei, während Dienstleistungen und Pharma die Volatilität abfedern und die Gesamtwirtschaft vor einem stärkeren Einbruch schützen.

Auf der Nachfrageseite dominiert der private Konsum als zentrale Wachstumssäule, unterstützt durch reale Einkommenszuwächse aufgrund einer niedrigen Inflation, die im November 2025 bei null Prozent lag und für das gesamte Jahr 2026 auf einem Jahresdurchschnitt von 0,2 Prozent verharren soll, was eine Herabsetzung gegenüber der Oktober-Prognose von 0,5 Prozent bedeutet und durch preisdämpfende Effekte bei Energie und importierten Industriegütern erklärt wird. Die Investitionen erholen sich ebenfalls moderat, getrieben von einer verbesserten Auslastung industrieller Kapazitäten und steigenden Baubewilligungen, die von niedrigen Zinsen und einer geringen Leerstandsquote profitieren, wenngleich sie 2025 noch zurückgingen und die Binnennachfrage schwächten. Exporte und Importe spiegeln die globale Lage wider: Während die Exporte durch die Zollentspannung mit den USA einen Schub erhalten und einen positiven Nettobeitrag zum BIP leisten, wachsen die Importe verhalten, was insgesamt zu einer ausgewogenen, aber nicht dynamischen Außenwirtschaft führt und die Abhängigkeit von der europäischen Konjunktur unterstreicht, die sich erst ab 2027 spürbar erholen soll.

Der Arbeitsmarkt zeigt für 2026 eine leichte Abkühlung, bleibt aber insgesamt robust: Die Arbeitslosenquote steigt im Jahresdurchschnitt auf 3,1 Prozent, was eine Verbesserung gegenüber der Oktober-Schätzung von 3,2 Prozent darstellt und von 2,8 Prozent im Vorjahr ausgeht, wobei die Beschäftigungszuwächse unterdurchschnittlich ausfallen, da die schwache Wachstumsdynamik keine breiten Einstellungswellen auslöst. Diese Entwicklung reflektiert die anhaltenden Herausforderungen in exportabhängigen Branchen, wird jedoch durch die Stabilität im Dienstleistungssektor gemildert, der weiterhin Arbeitsplätze schafft, wenngleich langsamer als in Boomphasen. Im Vergleich zu 2025, wo das BIP-Wachstum bei 1,4 Prozent liegt, markiert 2026 somit eine Phase der Konsolidierung, bevor für 2027 ein Normalisierung auf 1,7 Prozent erwartet wird, unter der Annahme einer allmählichen globalen Erholung und stabiler Zollverhältnisse.

Trotz der leichten Aufhellung birgt die Prognose erhebliche Risiken, die vor allem aus dem internationalen Umfeld stammen und die Unsicherheit hoch halten: Eine Eskalation von Handelskonflikten, etwa durch zusätzliche US- oder EU-Zölle auf Stahl, könnte den Aussenhandel weiter bremsen und zu einem Aufwertungsdruck auf den Franken führen, was die Exporte zusätzlich belastet. Weitere Gefahren umfassen eine Verschlechterung der globalen Wirtschaft, Finanzmarktkorrekturen, hohe Staatsverschuldung weltweit, Bilanzrisiken bei Banken, Überhitzungen auf Immobilienmärkten sowie geopolitische Spannungen in Regionen wie der Ukraine oder dem Nahen Osten, die Lieferketten stören könnten. Umgekehrt könnte eine weitere Entspannung in der Handelspolitik oder eine stärkere Erholung in Europa die Prognose übertreffen. Die SECO-Annahmen basieren auf der technischen Voraussetzung stabiler Zölle auf aktuellem Niveau, einer moderaten Weltnachfrage und der Berücksichtigung von Sportevents wie der FIFA-Weltmeisterschaft und den Olympischen Winterspielen, die 2026 einen positiven Effekt von 0,3 Prozentpunkten haben, aber 2027 umkehren. Insgesamt unterstreicht diese Prognose die Resilienz der Schweizer Wirtschaft, die durch Diversifikation in weniger zyklische Sektoren wie Pharma und Finanzen gestützt wird, doch ohne breitere globale Impulse bleibt ein dynamischeres Wachstum aus, was langfristig Anpassungen an Währungs- und Handelsrisiken erfordert.