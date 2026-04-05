ANALYSE & MEDIENKRITIK

Wie italienische Medien und Politiker die Opfer von Crans-Montana zur Primetime vermarkten – und die echte Aufarbeitung dem Protokoll opfern

Swissvox News | 5. April 2026

Er ist wieder da. Botschafter Gian Lorenzo Cornado kehrte am Ostermontag nach Bern zurück – rund zehn Wochen, nachdem ihn Rom als Protestaktion gegen die Freilassung des Bar-Betreibers Jacques Moretti abberufen hatte. Damit ist die diplomatische Krise zwischen Italien und der Schweiz offiziell beigelegt. Doch was als gestählter Kampf für Gerechtigkeit begann, endet als diplomatisches Bauernopfer: Die zentrale Forderung Italiens – ein gemeinsames Ermittlungsteam – wurde nie erfüllt. Die Schweizer Staatsanwaltschaft informiert die römischen Kollegen. Mehr nicht. Man nennt das in der Diplomatie einen geregelten Rückzug. Die Opfer nennen es Verrat.

Die große Forderung, der kleine Ausgang

Giorgia Meloni hatte es laut und klar formuliert: Italiens Botschafter kehre erst zurück, wenn es ein gemeinsames schweizerisch-italienisches Ermittlungsteam gebe. Das war kein Flüstern hinter verschlossenen Türen. Das war eine öffentliche, auf X verbreitete, in den Talkshows zelebrierte Ansage. »Ganz Italien schreit nach Wahrheit und Gerechtigkeit«, so Meloni. Vizeminister Salvini überbot sie noch. Der ganze Apparat der rechten Regierung mobilisierte sich.

Das Ergebnis? Die Walliser Staatsanwaltschaft traf die römische Kollegin zweimal zu Gesprächen im Wallis. Man tauschte sich »inhaltlich« aus. Das gemeinsame Team gibt es nicht – und wird es rechtlich gesehen auch kaum je geben, wie Schweizer Strafrechtlerinnen frühzeitig klarstellten: Für gemeinsame Ermittlungsgruppen braucht es einen grenzüberschreitenden Organisationsdelikt-Tatbestand. Der liegt hier nicht vor. Die Forderung war von Beginn an juristisch haltlos. Dass sie trotzdem monatelang als Bedingung hochgehalten wurde, sagt alles über ihre eigentliche Funktion: Sie war nicht für die Opfer. Sie war für die Kameras.

Das Geschäft mit dem Schmerz

Während Cornado in Rom blieb, liefen die Kameras. Nacht für Nacht, Talkshow für Talkshow. Eltern, die weinten. Geschwister, die klagten. Anwalt um Anwalt, der die Schweiz anklagte. Und Werbespots dazwischen. Gel, Shampoo, Versicherungen, Autohändler. Millionen von Zuschauerinnen und Zuschauern, die einschalteten. Millionen an Werbeeinnahmen, die flossen. An Karfreitag 2026, keinen Tag vor der Botschafter-Rückgabe, widmete das staatliche Fernsehen RAI dem Brand in Crans-Montana eine Sondersendung zu bester Primetime – direkt vor der Übertragung des päpstlichen Kreuzweges.

Das ist kein Zufall. Das ist Programmplanung. Das Leid von 41 Toten und über 100 Schwerverletzten ist in Italien längst zur Quotenware geworden. Die Opfer und ihre Angehörigen werden zur besten Sendezeit eingeladen, vorgestellt, ausgeleuchtet – und sobald die Kamera abschaltet, müssen sie selbst schauen, wie sie durch kommen. Eine einzige konkrete Frage darf man in diesem Zusammenhang stellen: Wieviel von den Millionen an Werbeeinnahmen, die mit dieser Berichterstattung generiert wurden, ist den Brandopfern zugekommen? Die Antwort ist einfach: nichts.

Das Schweigen der Stiftung

In der Schweiz wurde nach dem Brand eine Stiftung gegründet, die den Opfern unbessert helfen soll. Es gibt konkrete Schadensersatzforderungen: Zwei Betroffene fordern je 25 Millionen Franken, weil beide Geschwister schwere Verbrennungen erlitten haben. Die rechtliche Aufarbeitung läuft, unbefriedigend und qualgend langsam, aber sie läuft. In Italien hingegen werden Gelder eingestrichen und keine weitergegeben. Die überwältigende Mehrheit der Sendeanstalten, die in den vergangenen drei Monaten mit Reportagen, Talkrunden und Sondersendungen über Crans-Montana ihre Quoten maximiert haben, hat keine Spende angekündigt. Kein gemeinsamer Fonds. Kein symbolischer Prozentsatz der Werbeeinnahmen. Nichts.

Man könnte entgegnen: Medienunternehmen sind keine Wohltätigkeitsorganisationen. Stimmt. Aber sie sind auch keine neutralen Beobachter, wenn sie aktiv den politischen Druck auf eine Nachbarregierung mitverstärken, Botschafter-Abbestellungen als Nachrichtenereignis feiern und die Angehörigen der Opfer als Dauergäste in ihre emotionalen Formate einladen – und das alles, während die Werbepausen laufen. Wer so arbeitet, hat aufgehört, Journalismus zu betreiben. Wer so arbeitet, betreibt Emotionshandel.

Der diplomatische Feigenblatt-Rückzug

Die Entscheidung zur Rückbeorderung von Botschafter Cornado wurde, wie SRF zu Recht vermerkte, kurz vor Karfreitag bekanntgegeben – gut verborgen im Windschatten der Osterfeiertage. Das ist kein Versehen. Das ist Kommunikationsstrategie. Wenn eine Regierung eine Niederlage einfährt, verpackt sie diese gern als Kompromiss und veröffentlicht sie dann, wenn die Öffentlichkeit woanders hinschaut. Das könnte man Meloni sogar anrechnen – hätte sie nicht monatelang das Gegenteil vollmundig versprochen.

Italiens Opposition hat sich dem übrigens konsequent entzogen. Linke Parteien, sonst für jeden Proteststurm zu haben, hielten beim Thema Crans-Montana still. Weil die Stimmung passte. Weil der Nationalismus gerade trägt. Weil sechs italienische Todesopfer eine Bringschuld erzeugen, die sich medial wunderbar bewirtschaften lässt. Unabhängig von Parteigrenzen.

Fazit: Wessen Gerechtigkeit?

Die Frage ist schlicht: Wenn es den italienischen Medien und Politikern wirklich um die Opfer ginge – warum haben sie dann nicht gehandelt, als sie die Möglichkeit hatten? Warum wurde kein einziger Werbefranken aus drei Monaten Quotenhoch zurück in die Unterstützung der Opfer und ihrer Familien geleitet? Warum wurde die juristische Unmöglichkeit des gemeinsamen Ermittlungsteams nie offen kommuniziert, sondern als Verhandlungschip eingesetzt, bis der Druck nachließ?

Crans-Montana ist in Italien ein Medienereignis. Ein Wirtschaftsfaktor. Ein politisches Kapital. Dass die 41 Toten aus der Silvesternacht echte Menschen waren – mit Namen, Geschwistern, Träumen – das ist, so scheint es, eine Nebengeschichte. Die Hauptgeschichte ist das Studio, die Kamera, der Werbeblock.

Und wer das öffentlich sagt, gilt in Rom als antiitalienisch. Was für eine Beurteilung.

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