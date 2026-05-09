Eine Patientin erstickt beim Nachtessen – allein gelassen. Der Fall wirft ein Schlaglicht auf ein Gesundheitssystem unter Dauerdruck.

Es gibt Meldungen, die man nicht einfach wegschiebt. Eine davon: In der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich (PUK) ist vor einigen Monaten eine Bewohnerin während des Abendessens erstickt. Die ihr zugeteilte Pflegefachperson hatte den Tisch verlassen. Niemand war da, um zu helfen. Die Frau starb.

Das berichtet ein Angehöriger gegenüber Inside Paradeplatz. Eine offizielle Stellungnahme der PUK liegt nicht vor – das Schweigen der Institution spricht dabei schon für sich.

«Mund halten» – die Stimmung im Inneren

Der Todesfall wäre schon für sich allein ein Skandal. Doch er steht nicht im Vakuum. Ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der PUK beschreiben auf der Bewertungsplattform Kununu Zustände, die an ein institutionelles Versagen erinnern, das sich über lange Zeit aufgebaut hat.

«Schlechter geht nicht» – «Mund halten» – «Nur Geld- und Zeitdruck» – so lauten einige der Bewertungen. Eine Pflegefachperson berichtet, sie habe allein auf einer Akutstation gearbeitet. Eine andere fasst die Haltung der Führungsebene zusammen: «Es interessiert keinen von der Teppichetage, wie es an der Front läuft. Hauptsache Betten besetzen.»

Das ist kein Arbeitsklima. Das ist eine Kapitulation des Managements vor der eigenen Verantwortung.

Qualitätsmessung eingestellt – bei genau jenen, die sie am meisten bräuchten

Ein weiterer Befund macht das Bild noch düsterer. Laut einem Qualitätsbericht sank die Patientenzufriedenheit der PUK zwischen 2019 und 2022 in sämtlichen gemessenen Kategorien. Was tat die Klinik daraufhin? Sie stellte die Befragung ein – und zwar ausgerechnet in der Alterspsychiatrie, jenem Bereich, in dem die nun verstorbene Frau untergebracht war.

Die offizielle Begründung: Bei älteren und demenzkranken Patientinnen und Patienten sei die «Erhebung zuverlässiger und validierbarer Daten zur Zufriedenheit erschwert».

Das ist wissenschaftlich schlicht falsch. Auch bei kognitiv eingeschränkten Menschen lässt sich Wohlbefinden messen – mit adaptierten Methoden, die in der Pflegewissenschaft seit Jahren etabliert sind. Die PUK weiss das. Sie will es offenbar nur nicht.

Wer keine Daten erhebt, hat keine schlechten Zahlen. Und wer keine schlechten Zahlen hat, muss nichts erklären.

Symptom eines kränkelnden Systems

Der Fall der PUK steht nicht allein. Das Zürcher Gesundheitswesen brennt an mehreren Ecken gleichzeitig – das Unispital USZ mit seinen eigenen Führungskrisen ist nur das bekannteste Beispiel. Dahinter steckt ein strukturelles Problem: chronischer Personalabbau, Renditedruck auf Kosten der Versorgungsqualität und eine Führungskultur, die den Bettenauslastungsquotienten über das Wohlergehen der Patienten stellt.

Wenn eine Pflegerin beim Nachtessen den Tisch verlässt und eine Patientin daraufhin stirbt, ist das zuallererst eine persönliche und institutionelle Tragödie. Es ist aber auch ein Signal. Ein Signal, dass das System an seiner Basis bröckelt – und dass die Verantwortlichen in den oberen Etagen offensichtlich nicht hinschauen wollen.

Einordnung

Die PUK ist eine öffentlich finanzierte Einrichtung des Kantons Zürich. Die Bürgerinnen und Bürger haben ein Anrecht auf Antworten: Was genau ist in dieser Nacht passiert? Welche internen Konsequenzen wurden gezogen? Und warum erfährt die Öffentlichkeit davon nicht durch die Klinik selbst, sondern durch einen Angehörigen und ein Medienportal?

Transparenz ist keine Kür. In einer Institution, die vulnerable Menschen betreut, ist sie eine Pflicht.

Quellen: Kununu-Bewertungen PUK Zürich, Qualitätsbericht H+ 2023