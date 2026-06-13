Der Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann (Universität Zürich) ordnet in einem Gespräch zur Reihe «Wohlstand 2091» die Geschichte und Zukunftsaussichten des Schweizer Wohlstands ein.

Wie die Schweiz reich wurde

Noch im 19. Jahrhundert war die Schweiz ein armes Land, heute ist sie laut IWF das viertreichste der Welt. Der Grund liege nicht in Sonderfaktoren wie dem Bankgeheimnis, sondern in einer langen Tradition kontinuierlicher Produktivitätssteigerung in dynamischen Wirtschaftszentren wie Zürich, Basel, Genf und St. Gallen – mit Wurzeln bis ins Mittelalter. Schon 1913, vor Bankgeheimnis und Weltkriegen, war die Schweiz pro Kopf das reichste Land Europas. Wohlstand entsteht laut Straumann durch kollektive Innovationsfähigkeit, nicht durch ein Nullsummenspiel, bei dem man anderen etwas wegnimmt.

Wirtschaftsstruktur: Pharma als Stärke und Risiko

Pharmaexporte machen heute rund 50 Prozent der Güterexporte aus – eine Verwundbarkeit, die sich im Handelsstreit mit den USA gezeigt habe. Gleichzeitig seien grosse Pharmakonzerne als Innovationscluster und Steuerzahler unverzichtbar, während kleine und mittlere Unternehmen das Rückgrat der Beschäftigung bilden. Beide Seiten – Grosskonzerne und KMU – seien aufeinander angewiesen.

Grösste Gefahr: Risikoaversion

Als wichtigsten limitierenden Faktor sieht Straumann die wachsende Risikoscheu wohlhabender Gesellschaften – etwa beim gesetzlichen Atomkraft-Verbot oder bei wiederholt verlängerten Gentech-Moratorien trotz vorliegender Evidenz. Europas historischer Erfolg beruhe darauf, die Chancen von Innovation höher zu gewichten als ihre Risiken. Er ist zuversichtlich, dass sich dies wieder ändert, sobald der Preis übertriebener Vorsicht – wirtschaftlicher Abstieg, geopolitische Bedeutungslosigkeit – sichtbar wird.

Demografie als lösbare Herausforderung

Bald ist jeder vierte Mensch in der Schweiz über 65, ein Sterbeüberschuss zeichnet sich ab. Straumann plädiert für flexible Renten- und Steuersysteme statt starrer Altersgrenzen: Die meisten Menschen seien bis 70 oder 75 leistungsfähig, das Problem liege eher bei Unternehmen und Staat, die Älteren zu wenige Chancen geben.

Wachstum, Klima und Degrowth

Wachstum bedeute höhere Produktivität pro Arbeitsstunde, nicht zwingend mehr Ressourcenverbrauch. Eine bewusste Schrumpfung («Degrowth») lehnt Straumann klar ab – sie sei politisch nicht durchsetzbar und historisch eng mit Massenarbeitslosigkeit und dem Aufstieg extremistischer Parteien verbunden. Dieses politische Risiko schätzt er als gefährlicher ein als die Klimakrise selbst. Die Lösung liege in technologischer Entkopplung von Wertschöpfung und Emissionen – die CO2-freie Schweizer Stromproduktion (Wasser, Nuklear) sei dafür ein Vorbild, auch wenn sie nur einen Viertel des Gesamtenergieverbrauchs ausmache.

Künstliche Intelligenz: Allzwecktechnologie ohne Epochenbruch

KI werde erstmals vor allem White-Collar-Berufe betreffen, doch Straumann warnt vor Übertreibung: Disruptive Technologien setzten sich historisch immer langsamer durch als prognostiziert, Arbeitsplätze seien dabei nie verschwunden, sondern hätten sich verlagert. Die Idee einer durch KI ausgelösten «neuen Spezies» (Harari) hält er für verfrüht. Die Schweiz verdanke ihren Erfolg einem «guten, soliden Durchschnitt» und gesellschaftlicher Gleichheit – nicht einer Elite.

Geopolitik: kleine Länder im Vorteil

Eine Rückkehr zur Freihandelswelt der 1990er-Jahre schliesst Straumann aus. Wahrscheinlicher sei eine Welt mit mehreren Blöcken und intensiviertem Binnenhandel («friendly nations»), wobei China stärker exportabhängig bleibe als oft behauptet. Für ein kleines Land wie die Schweiz ändere sich an der Grundstrategie nichts: Handelsbeziehungen zu möglichst vielen Ländern und Blöcken pflegen, um geopolitische Risiken zu streuen. Kleine Länder hätten historisch den Vorteil, politisch kein Problem darzustellen.

Einordnung

Straumanns Kernbotschaft: Die Geschichte zeigt, dass Gesellschaften technologische Umbrüche, Handelskonflikte und geopolitische Krisen immer wieder bewältigt haben – vorausgesetzt, die Politik schafft es, breite Bevölkerungsschichten am Wandel teilhaben zu lassen. Die grösste Unsicherheit liege nicht in der Technologie, sondern in der Geopolitik – insbesondere einem möglichen Konflikt zwischen den USA und China um Taiwan.