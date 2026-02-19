Er hat die Schweizer Geldpolitik über ein Jahrzehnt geprägt, den Frankenkurs verteidigt und schliesslich die Credit Suisse in die Arme der UBS getrieben. Nun ist Thomas Jordan Rentner – und der Ruhestand scheint ihm partout nicht zu bekommen. Ein Portrait über einen Mann, der nicht loslassen kann, und die Frage, ob sein neues Wirken dem Finanzplatz Schweiz nützt oder schadet.

Es gibt Menschen, die wissen genau, was sie tun werden, wenn sie in Pension gehen. Sie haben Jahrzehnte davon geträumt: der Garten in der Waadt, die Schachpartien am Nachmittag, vielleicht eine Reise nach Patagonien. Thomas Jordan war nie einer von ihnen. Als der gebürtige Berner nach über dreizehn Jahren als Präsident der Schweizerischen Nationalbank im Herbst 2024 seinen Schreibtisch räumte, war die stets wiederkehrende Frage, was er denn künftig vorhabe, begleitet von einem breiten Lächeln und der lapidaren Antwort, ihm werde schon nicht langweilig. Das war kein Programm. Das war Verlegenheit.

Was folgte, zeigt auf faszinierende Weise, wohin ein Leben in den Korridoren der Macht führt, wenn man plötzlich aus ihnen herausgeworfen wird – sanft zwar, mit Applaus und Ehrungen, aber herausgeworfen dennoch. Jordan hat seither ein Mandat nach dem anderen angehäuft, ist in Gremien eingesessen, die unterschiedlicher kaum sein könnten, und hat dabei ein Muster offenbart, das mehr über seine innere Verfassung verrät als jede Medienkommunikation der SNB in seinen aktiven Jahren je getan hätte.

Der Nationalbankpräsident, der die Einsamkeit nicht kennt

Wer Thomas Jordan über die Jahre verfolgt hat, kennt einen Typus: den technokratischen Schweizer der Hochschule und Behörde, der in Zahlen denkt, in Szenarien redet und in Institutionen lebt. Jordan kam 1997 zur SNB, wurde 2012 Präsident, überstand die Negativzinsdiskussion, die Aufhebung des Euromindestkurses 2015 – jenen schwarzen Donnerstag im Januar, der Tausende von Exporteuren den Schlaf raubte – und navigierte die Bank durch die Pandemiestürme. Er war kein charismatischer Zentralbanker im Stil eines Mario Draghi, kein Mann der grossen Geste. Jordan war Handwerker. Präzis, ausdauernd, kontrollorientiert.

Diese Eigenschaft – der Hang zur Kontrolle, zur Beherrschung jedes Details – ist es nun, die seinen Übergang in die vermeintliche Freiheit des Ruhestands so aufschlussreich macht. Denn Kontrolle braucht ein Objekt. Und wer jahrelang Milliardenreserven gesteuert und Frankenparitäten verteidigt hat, der kommt nicht zur Ruhe, wenn das Objekt plötzlich fehlt.

Erster Schritt: Zürich Insurance

Das erste Lebenszeichen des neuen Jordan liess nicht lange auf sich warten. Der Versicherungsriese Zurich Insurance Group gab bekannt, den Ex-SNB-Präsidenten in seinen Verwaltungsrat aufzunehmen. Das Stirnrunzeln in Fachkreisen war unmittelbar und berechtigt.

Die Frage, die sich stellte, war nicht neu, aber sie ist grundsätzlich: Wie lange soll eine Karenzzeit zwischen dem Ende eines hochrangigen Amtes in einer öffentlichen Institution und dem Eintritt in die Privatwirtschaft dauern? In anderen Ländern gibt es klare Regelungen. Die Drehtür zwischen Notenbank und Finanzindustrie ist in der Schweiz hingegen allenfalls eine Art ungeschriebenes Gebot der Zurückhaltung – das Jordan offenbar bereits wenige Monate nach seinem Abgang zu ignorieren bereit war.

Dabei wurde der Einwand nicht durch formale Interessenkonflikte begründet, denn Versicherungen sind nicht direkt Objekt der SNB-Geldpolitik. Es geht ums Bild. Es geht darum, welches Signal ein Land aussendet, wenn seine wichtigsten institutionellen Hüter unmittelbar nach ihrem Amtsende in gut honorierten Aufsichtsgremien eben jener Industrie auftauchen, die von ihren Entscheiden profitiert oder betroffen war.

Zurich Insurance lobte Jordans “umfangreiche internationale Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und Geldpolitik”. Das ist keine Begründung. Das ist Marketing. Ein Versicherungskonzern braucht keinen ehemaligen Zentralbankchef, um seine Versicherungsrisiken zu steuern. Was er braucht, ist das Prestige eines Namens und den impliziten Zugang zu Netzwerken, die Jordan über die Jahrzehnte aufgebaut hat. Das ist eine legale Transaktion – aber eine, die man beim Namen nennen sollte.

Zweiter Schritt: Das IWP und die Frage nach der Wissenschaft

Aber damit nicht genug. Jordan liess sich unlängst in den Stiftungsrat des Instituts für Wirtschaftspolitik IWP an der Universität Luzern wählen. Auf den ersten Blick klingt das nach einer angemessenen Rückkehr zu akademischen Wurzeln. Jordan ist promovierter Ökonom, er hat gelehrt, er hat publiziert, er denkt in Modellen.

Doch das IWP ist keine gewöhnliche wirtschaftswissenschaftliche Institution. Es handelt sich um ein von rechtskonservativen Kreisen der Schweiz finanziertes und gefördertes Gebilde, dessen ideologische Ausrichtung weit klarer ist als seine Transparenz in Finanzierungsfragen. Wer das IWP finanziert, ist öffentlich nicht vollständig dokumentiert. Wer dort Einfluss nehmen will, tut dies im Halbdunkel der Stiftungslandschaft – einem typisch schweizerischen Bereich, in dem Verantwortung verschleiert und Einfluss gestreut werden kann, ohne dass irgendeine Rechenschaftspflicht entsteht.

Was Jordan in einem solchen Umfeld sucht, bleibt rätselhaft. Es sei denn, man nimmt an, dass ihm die akademische Legitimierung eines politischen Projekts nicht fremd ist. Als SNB-Präsident war er stets peinlich darauf bedacht, den Anschein parteipolitischer Neutralität zu wahren. Nun gibt er seinen Namen einem Institut, das diesen Anschein dezidiert nicht pflegt.

Das ist keine Petitesse. Ein ehemaliger SNB-Präsident, der sich in Institutionen einbringt, die wirtschaftspolitische Propaganda als Wissenschaft verkaufen, beschädigt nicht nur seinen eigenen Ruf. Er beschädigt das Ansehen der Institution, der er über ein Jahrzehnt vorstand.

Dritter Schritt: Nestlé und die Corporate Governance als Phantom

Und dann, an einem Mittwoch im Februar 2026, die Meldung, die auch hartgesottene Wirtschaftsbeobachter kurz innehalten liess: Nestlé will Thomas Jordan an der Generalversammlung vom 16. April 2026 in den Verwaltungsrat wählen.

Nestlé, wohlverstanden. Der grösste Nahrungsmittelkonzern der Welt, ein Unternehmen mit Hunderttausenden von Mitarbeitern auf allen Kontinenten, mit einem Produktportfolio von Babynahrung bis Tierfutter, von Kaffee bis Trinkwasser, von Süssigkeiten bis Diätprodukten. Ein Konzern, der seit Jahren unter Druck steht, der seinen CEO ausgewechselt hat, der strategisch ins Schwimmen geraten ist, der seine Aktionäre zuletzt nicht verwöhnt hat.

Die Begründung von Nestlé für Jordans Aufnahme in den Verwaltungsrat klingt vertraut: “herausragende Führungserfahrung”, “umfassendes Verständnis der globalen Wirtschaft”. Man fragt sich, wie viele Verwaltungsräte man braucht, bis man merkt, dass diese Formulierungen nichts anderes sind als eine höfliche Art zu sagen: Wir wissen nicht genau, was wir wollen, aber dieser Name klingt gut.

Was ein ehemaliger Zentralbankpräsident zum Schokoladen-Sortiment von Nestlé beitragen soll, bleibt das Geheimnis derer, die diese Wahl vorbereitet haben. Was er zur Strategie eines Grosskonzerns in umkämpften Konsumgütermärkten beitragen kann, ist ebenfalls fraglich. Die Kompetenz eines Notenbankers liegt in makroökonomischen Modellen, in Währungsrisiken, in monetären Transmissionsmechanismen. Sie liegt nicht in Markenführung, nicht in Supply-Chain-Management und nicht in der Frage, ob man Kitkat in Asien besser vermarktet als in Europa.

Nestlé nennt als Ziel, die Corporate Governance zu stärken. Das ist pikant. Denn was macht eine Zentralbank aus? Unter anderem ihre Intransparenz, ihre Unabhängigkeit von demokratischer Kontrolle und ihre institutionelle Narrenfreiheit, die im normalen Wirtschaftsleben undenkbar wäre. Ein Notenbankpräsident ist es gewohnt, Entscheide zu treffen, die Millionen betreffen, ohne dass er unmittelbar zur Rechenschaft gezogen werden kann. Dieses Selbstverständnis – das Gefühl, das Richtige zu tun, ohne es vor Aktionären oder Boardmitgliedern rechtfertigen zu müssen – ist das Gegenteil einer guten Corporate Governance.

Das Erbe der Credit Suisse

Wer Jordan fair beurteilen will, darf nicht auf sein Mandatssammeln allein schauen. Er muss auch auf das zurückblicken, womit er seine Amtszeit beschlossen hat – und das ist das Kapitel Credit Suisse.

Die CS war eine kranke Bank. Das ist unstrittig. Doch die Frage, die Wirtschaftshistoriker noch lange beschäftigen wird, ist diese: Hätte Jordan der Credit Suisse uneingeschränkte Liquidität gewähren sollen? Hätte eine mutigere, eine eigenständigere SNB den Zusammenbruch aufhalten und eine geordnete Sanierung erzwingen können?

Was stattdessen geschah, war symptomatisch für Jordans Führungsstil. Er liess sich von Finanzministerin Karin Keller-Sutter das Tempo diktieren. Die Notfusion mit der UBS wurde in einem Wochenendmarathon orchestriert, ohne dass die Öffentlichkeit – geschweige denn das Parlament – auch nur ansatzweise konsultiert worden wäre. Und dann, bevor die Staubwolken sich verzogen hatten, bevor die grossen Fragen zur Entstehung dieser Too-big-to-fail-Kolosse der UBS beantwortet waren, bevor irgendjemand zur Rechenschaft gezogen worden war, machte sich Jordan still und leise aus dem Staub.

Die SNB erklärte der Öffentlichkeit allen Ernstes, die Credit Suisse habe kein tragbares Geschäftsmodell gehabt – weshalb die Nationalbank die Unterstützung verweigert habe. Das ist eine abenteuerliche Auslegung des Mandats einer Zentralbank. Zentralbanken sind Lender of Last Resort. Sie sind nicht Richter über Geschäftsmodelle. Sie sichern die Stabilität des Finanzsystems – und dieses braucht in einem Land wie der Schweiz, das sich als globaler Finanzplatz versteht, zwei Grossbanken. Diese Erkenntnis hätte strategischen Weitblick erfordert. Jordan hat ihn in diesem entscheidenden Moment vermissen lassen.

Das Kontrollfreak-Problem

Nun sitzt also derselbe Mann in den Verwaltungsräten von Zurich Insurance und bald auch von Nestlé, und pflegt seine akademische Aura im Stiftungsrat des IWP. Und wer Jordan kennt – seinen Führungsstil, seine Neigung, sich in operative Details zu vergraben, seine Unfähigkeit, loszulassen und zu delegieren – der stellt sich die naheliegende Frage: Wie soll das gut gehen?

Ein Verwaltungsrat ist kein Verwaltungsapparat. Er ist ein Aufsichtsorgan. Er fragt, er hinterfragt, er beschliesst strategische Leitplanken. Was er nicht tut – was er nicht tun darf –, ist operatives Mikromanagement. Jordan, der Kontrollfreak, der bei der SNB bis in die Formulierungen der Pressemitteilungen hinein Einfluss nehmen wollte, wird sich in dieser Rolle verbiegen müssen. Die Frage ist, ob er es kann. Oder ob er früher oder später in Reibereien gerät mit CEOs und operativen Führungskräften, die seinen unerbetenen Ratschlägen wenig Sympathie entgegenbringen werden.

Was bleibt

Die Geschichte von Thomas Jordan nach der SNB ist keine Geschichte des persönlichen Versagens. Sie ist eine Geschichte eines strukturellen Problems, das die Schweiz seit langem nicht löst: Was passiert mit den Menschen, die in diesem Land die grössten institutionellen Verantwortungen tragen – und dann gehen?

Es gibt keine echten Karenzzeiten. Es gibt keine unabhängige Kontrolle der Drehtür zwischen öffentlichem Amt und privatem Mandat. Es gibt keine Selbstreflexion darüber, welche Signale es sendet, wenn ein Notenbankpräsident nahtlos in jene Industrie wechselt, die seine Zinsentscheide jahrelang mit Spannung verfolgt hat.

Was es stattdessen gibt, ist ein breites Lächeln und die Versicherung, einem werde schon nicht langweilig.

Thomas Jordan, Jahrgang 1963, herzoperiert, ruhestandsresistent, ist auf dem besten Weg, das reichhaltigste Portfolio an Verwaltungsratsmandaten zu akkumulieren, das ein ehemaliger Schweizer Zentralbankchef je zusammengetragen hat. Ob das der Schweizer Wirtschaft nützt, ist fraglich. Ob es dem Ansehen der SNB nützt, ist noch fraglicher. Und ob es Jordan selbst glücklich macht – ob dieser rastlose Mann in den Konferenzräumen von Zürich Insurance und Nestlé jene Erfüllung findet, die er in dreizehn Jahren Geldpolitik gefunden zu haben schien –, das ist die eigentlich interessante Frage.

Die Antwort wird sich zeigen. Vorläufig jedenfalls hat Thomas Jordan die Langeweile erfolgreich auf Abstand gehalten. Ob das ein Verdienst ist, darf bezweifelt werden.

Die Generalversammlung von Nestlé findet am 16. April 2026 statt. Die Wahl Jordans in den Verwaltungsrat gilt als Formsache.