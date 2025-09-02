Thailand, die zweitgrößte Volkswirtschaft Südostasiens, stellt für europäische Unternehmer einen Markt von strategischer Bedeutung dar. Mit einer robusten Binnenwirtschaft und einer wachsenden, digital affinen Bevölkerung bietet das Land eine solide Grundlage für die Skalierung von Technologieunternehmen. Die thailändische Regierung hat durch die Initia…