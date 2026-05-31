Warum wir islamistische Gewalt benennen dürfen – und müssen – auch wenn unsere eigene Vergangenheit nicht makellos ist

Am Donnerstagmorgen, dem 28. Mai 2026, verwandelte sich der Bahnhof Winterthur in einen Tatort. Ein 31-jähriger schweizerisch-türkischer Doppelbürger, den die Behörden seit Jahren als islamistisch radikalisiert kannten, stach auf drei Passanten ein. Einer der Männer wurde schwer verletzt. Der Täter schrie «Allahu Akbar». Sicherheitsdirektor Mario Fehr nannte es beim Namen: «Terrorakt».

Die politischen Reaktionen folgten im Stundentakt. Forderungen nach Ausbürgerung, nach mehr Polizei, nach härteren Gesetzen. Alles verständlich. Alles bekannt. Und doch greift diese Debatte zu kurz — weil sie eine unbequeme Gegenfrage konsequent ausblendet.

Die Frage, die niemand stellen will

Haben wir, die westlich-christlich geprägte Gesellschaft, das moralische Recht, mit dem Finger auf islamistische Gewalt zu zeigen?

Die Antwort lautet: Ja. Aber nicht ohne Selbstreflexion.

Denn wer die Geschichte kennt, weiss, dass das Christentum nicht als sanfte Überzeugungsarbeit in die Welt hinauszog. Die Kreuzzüge waren Feldzüge mit Schwert und Feuer. Die Eroberung Lateinamerikas war ein Genozid, theologisch legitimiert durch päpstliche Bullen. In Asien, Afrika und Ozeanien wurden Kulturen nicht überredet — sie wurden zerstört, Kinder ihren Familien entrissen, Sprachen verboten, Götter verbrannt. Die christliche Mission war über Jahrhunderte mit politischer und militärischer Macht verknüpft. Wer nicht konvertierte, riskierte Freiheit, Besitz oder Leben.

Das ist keine antiwestliche Polemik. Das ist Geschichtsschreibung.

Der entscheidende Unterschied

Und trotzdem — genau hier liegt der Kern — ist der historische Verweis kein Freifahrtschein für religiöse Gewalt im Jahr 2026.

Die westliche Demokratie hat sich, mühsam und unvollständig, von ihrer eigenen religiösen Gewalt emanzipiert. Dieser Prozess hatte einen Namen: Aufklärung. Säkularisierung. Trennung von Staat und Kirche. Heute ist religiös motivierte Gewalt in der Schweiz — egal welcher Konfession — strafbar. Die Inquisition ist keine Schweizer Realität mehr. Der IS schon.

Das moralische Recht, islamistische Gewalt zu benennen, leitet sich also nicht aus der Unschuld der eigenen Geschichte ab. Es leitet sich aus dem geltenden Recht, dem Schutz menschlichen Lebens und dem Prinzip ab, dass keine Religion — keine einzige — das Recht hat, Menschen auf offener Strasse niederzustechen.

Nesip D. und das Versagen der Institutionen

Was den Fall Winterthur besonders erschütternd macht, ist nicht nur die Tat selbst. Es ist die Vorgeschichte.

Nesip D. war den Behörden seit 2015 bekannt — damals im Zusammenhang mit der berüchtigten An-Nur-Moschee in Winterthur, einem dokumentierten Radikalisierungszentrum. Er hatte IS-Propaganda verbreitet, sein soziales Umfeld war seit Jahren als extremistisch eingestuft. Auch seine Brüder waren den Behörden aufgefallen. Zwei Tage vor dem Angriff meldete er sich selbst bei der Polizei, machte wirre Aussagen — und wurde nach psychiatrischer Begutachtung als ungefährlich eingestuft und entlassen.

Drei Männer wurden danach mit einem Messer niedergestochen.

Die Frage, die gestellt werden muss, lautet nicht nur: Warum radikalisieren sich junge Männer? Sie lautet auch: Warum hat ein System, das diesen Mann seit elf Jahren kannte, versagt?

Weder Dämonisierung noch Schweigen

Es gibt zwei falsche Antworten auf Winterthur.

Die erste: «Der Islam ist das Problem.» Das ist intellektuell unredlich. Millionen Muslime in der Schweiz und weltweit leben ihr Leben ohne jede Berührung mit Gewalt oder Extremismus. Religiöse Zugehörigkeit ist keine Täterperspektive.

Die zweite: «Wir dürfen nicht kritisieren, weil wir selbst keine weissen Westen haben.» Das ist moralische Lähmung. Sie schützt niemanden — am wenigsten die Opfer auf dem Winterthurer Bahnhof.

Die richtige Antwort liegt dazwischen: Benennen, was ist. Islamistisch motivierte Gewalt ist islamistisch motivierte Gewalt. Sie hat eine Ideologie, eine Struktur, ein Rekrutierungsnetzwerk — und sie hat in der Schweiz eine bekannte Adresse gehabt, nämlich jene Moschee, die längst geschlossen wurde, deren Netzwerke aber offensichtlich weiter wirken.

Der Vergleich mit der christlichen Missionsgeschichte ist kein Argument gegen Strafverfolgung. Er ist ein Argument gegen Hochmut. Gegen die bequeme Vorstellung, Gewalt im Namen Gottes sei ein islamisches Phänomen.

Sie ist ein menschliches Phänomen. Und jede Gesellschaft, die aus ihrer Geschichte gelernt hat, bekämpft sie — unabhängig davon, welches Kreuz oder welcher Halbmond darüber steht.

Winterthur ist kein Einzelfall. Es ist ein Symptom. Eines gescheiterten Integrationsdenkens, das auf Hoffnung statt auf Konsequenz setzte. Eines Sicherheitsapparats, der Warnsignale über Jahre registrierte und trotzdem nicht handelte. Und einer Gesellschaft, die den unbequemen Diskurs über religiösen Extremismus immer dann scheut, wenn er politisch heikel wird.

Der 28. Mai 2026 war kein Betriebsunfall. Er war eine Quittung.

Winterthur: Was jetzt getan werden müsste — und warum es niemand tut

Eine unbequeme Analyse der vier Ebenen des Problems

Nach jedem Anschlag folgt dasselbe Ritual. Politiker melden sich zu Wort. Forderungen werden gestellt. Betroffenheit wird signalisiert. Dann kehrt die Normalität zurück — bis zum nächsten Mal.

Winterthur wird keine Ausnahme sein. Nicht weil die Menschen gleichgültig wären. Sondern weil das Problem strukturell ist und strukturelle Probleme unbequeme Antworten verlangen. Antworten, die politisch kosten.

Es lohnt sich, das Problem in seine Bestandteile zu zerlegen. Denn «mehr Sicherheit» ist keine Lösung. Es ist eine Wahlkampfformel.

Ebene eins: Wer wird eigentlich radikalisiert?

Nesip D. wurde 1994 in der Schweiz geboren. Er ist kein Immigrant. Er ist ein Produkt der Schweiz — ihrer Schulen, ihrer Sozialwerke, ihrer Integrationspolitik. Das ist der erste unbequeme Befund: Radikalisierung passiert nicht irgendwo dort draussen. Sie passiert hier.

Sein Profil ist erschreckend gewöhnlich: keine abgeschlossene Ausbildung, kein stabiler Job, keine tragfähigen sozialen Bindungen. Der Vater sagt, sein Sohn sei psychisch krank und brauche Hilfe. Vielleicht stimmt das auch. Aber psychische Krankheit und ideologische Radikalisierung schliessen sich nicht aus — sie verstärken sich gegenseitig.

Das klassische Radikalisierungsprofil ist kein islamisches Phänomen. Es ist ein männliches, statusloses, sozial isoliertes Phänomen. Der IS rekrutiert dieselbe Zielgruppe wie Neonazis und Incels: junge Männer ohne Perspektive, ohne Zugehörigkeit, ohne Würde — und mit viel Wut. Wer ihnen eine Identität anbietet, eine Gemeinschaft, eine Feindbilderklärung, der bekommt ihre Loyalität.

Die Frage ist also nicht primär: Wie stoppen wir den Islam? Sie lautet: Wie stoppen wir die Fabrikation gescheiterter junger Männer?

Ebene zwei: Das dokumentierte Versagen der Behörden

Die Chronologie im Fall Nesip D. ist ernüchternd. Seit 2015 war er den Behörden bekannt — wegen IS-Propaganda, wegen seines Umfelds in der An-Nur-Moschee, wegen seiner Brüder, die ebenfalls als radikalisiert galten. Über Jahre hinweg wurde sein Name in Ermittlungsakten geführt.

Am 25. Mai 2026 — drei Tage vor der Tat — meldete er sich selbst bei der Polizei, machte wirre Aussagen. Eine psychiatrische Fachperson beurteilte ihn als weder selbst- noch fremdgefährdet. Er wurde entlassen.

Zwei Tage später stach er drei Menschen nieder.

Das ist kein Pech. Das ist kein Einzelversagen. Das ist das Ergebnis eines Systems, das Warnsignale registriert, ablegt und vergisst — weil die rechtlichen Hürden für präventives Handeln hoch sind, weil die Ressourcen fehlen und weil politische Rücksichtnahme manchmal mehr wiegt als Konsequenz.

Die Integrierte Psychiatrie Winterthur hat inzwischen eine externe Untersuchung eingeleitet. Das ist richtig. Aber es reicht nicht. Was gebraucht wird, ist eine systemische Aufarbeitung: Wer wusste was? Wann? Und warum wurde nicht gehandelt?

Ebene drei: Netzwerke schliessen sich nicht mit Türen

Die An-Nur-Moschee in Winterthur wurde vor Jahren geschlossen. Das war richtig. Aber es war eine Geste, keine Lösung. Radikalisierungsnetzwerke funktionieren nicht wie Vereinslokale, die man zusperren kann.

Sie funktionieren heute digital. Über Telegram-Gruppen, verschlüsselte Kanäle, ausländische Prediger, die per Livestream in Schweizer Wohnzimmer senden. Dieses Netz ist schwer zu kontrollieren — aber nicht unkontrollierbar. Nachrichtendienstliche Infiltration bekannter Netzwerke, internationale Kooperation mit Herkunftsländern, gezielte Überwachung von Personen mit dokumentiertem Extremismushintergrund: Das sind keine Fantasien. Das sind Instrumente, die andere Länder einsetzen — mit messbarem Erfolg.

Die Schweiz hat den NDB. Sie hat den Fedpol. Sie hat rechtliche Grundlagen. Was sie offenbar nicht hat, ist den politischen Willen, diese Instrumente konsequent anzuwenden.

Ebene vier: Der vergiftete Diskurs

Es gibt in der Schweiz zwei Arten, über islamistischen Extremismus zu reden — und beide sind falsch.

Die erste Variante reduziert das Problem auf Einwanderung. Weniger Muslime, weniger Terror. Das ist intellektuell unehrlich, weil Nesip D. Schweizer ist, und politisch gefährlich, weil es Millionen friedlich lebender Muslime in Kollektivhaft nimmt.

Die zweite Variante verweigert die Benennung. Jeder ernsthafte Diskurs über islamistischen Extremismus wird reflexartig als Islamophobie gerahmt, Kritiker werden mundtot gemacht. Das erzeugt ein Vakuum — das dann tatsächlich von den Falschen gefüllt wird.

Beide Positionen sind bequem. Beiden fehlt der Mut zur Differenzierung.

Die differenzierte Position lautet: Islamistischer Extremismus ist eine reale, dokumentierte Gefahr. Er betrifft eine kleine Minderheit von Muslimen. Die grosse Mehrheit der Muslime in der Schweiz hat kein Interesse daran, dass ihr Glaube von Gewalttätern gekapert wird. Der Diskurs muss mit ihnen geführt werden — nicht über sie hinweg und nicht gegen sie.

Was konkret zu tun wäre

Erstens: Konsequente Strafverfolgung bei dokumentierten Radikalen, ohne politische Rücksichtnahme. Wer seit elf Jahren aktenkundig ist, darf nicht zweimal pro Jahrzehnt kurz registriert und dann vergessen werden.

Zweitens: Ausbürgerung bei Doppelbürgern nach rechtskräftig verurteilten Terrorakten. Das Instrument existiert — das SEM hat es bisher siebenmal angewandt. Die Hemmschwelle muss sinken.

Drittens: Frühe Intervention dort, wo Radikalisierung entsteht — in Schulen, in Gefängnissen, in der Sozialarbeit. Das ist kein weiches Konzept. Es ist Prävention, die nachweislich funktioniert.

Viertens: Volle Transparenz über das Behördenversagen im Fall Winterthur. Nicht als Schuldenzuweisung, sondern als Lernprozess. Welche Lücken im System haben diese Tat ermöglicht? Wie werden sie geschlossen?

Fünftens: Einen offenen gesellschaftlichen Diskurs — der islamistischen Extremismus klar benennt, ohne den Islam als Ganzes zu kriminalisieren. Das ist keine Unmöglichkeit. Es ist eine Frage des politischen Muts.

Winterthur ist kein Ausreisser. Es ist eine Wiederholung. Lugano, Morges, die zahllosen Fälle, die im Frühstadium abgewehrt wurden — die Schweiz ist kein Inselparadies jenseits der europäischen Radikalisierungsdynamik.

Das Ritualhafte der politischen Reaktion — Erschütterung, Forderungen, Vergessen — ist selbst Teil des Problems. Es simuliert Handeln, ohne zu handeln.

Was stattdessen gebraucht wird, ist das Schwierigste in der Politik: eine ehrliche Bestandsaufnahme, ohne Rücksicht auf Wählersegmente. Nesip D. war kein Unbekannter. Das System hat ihn trotzdem durch die Maschen fallen lassen.

Die nächste Quittung kommt bestimmt — wenn nichts ändert.

Die Zehn-Millionen-Initiative löst Winterthur nicht

Warum Nationalität kein Sicherheitsmerkmal ist — und Schweizer in Thailand das beweisen

Es dauerte keine 24 Stunden. Kaum war der Täter von Winterthur identifiziert, kaum hatten die Opfer das Spital noch nicht verlassen, da wurde der Anschlag bereits politisch instrumentalisiert. Die Zehn-Millionen-Initiative — das Volksbegehren, das die Schweizer Bevölkerung per Verfassung unter zehn Millionen halten will — erlebte ihren bisher stärksten Nachrichtenwind.

Das Problem: Der Anschlag von Winterthur taugt nicht als Argument für diese Initiative. Nicht im Geringsten.

Der Täter hätte keine Grenze passiert

Nesip D. wurde 2009 eingebürgert. Er ist Schweizer. Er wurde in der Schweiz geboren, in der Schweiz radikalisiert, in der Schweiz von den Behörden über Jahre begleitet — und in der Schweiz hat er zugestochen.

Keine Einwanderungsgrenze der Welt hätte ihn aufgehalten. Keine Volksinitiative, kein Kontingent, kein Höchstwert. Er wäre in jedem Szenario Schweizer Bürger gewesen, mit Schweizer Pass, mit Schweizer Wohnsitz.

Wer Winterthur als Argument für Bevölkerungsobergrenzen verwendet, argumentiert entweder zu Unrecht — oder er meint etwas anderes, traut sich aber nicht, es offen zu sagen.

Der unbequeme Umkehrschluss

Wer mit dem Finger auf ausländische Kriminelle zeigt, muss bereit sein, denselben Finger auf Schweizer Kriminelle im Ausland zu richten.

Thailand ist dafür ein lehrreiches Fallbeispiel. Das südostasiatische Königreich ist seit Jahrzehnten ein beliebtes Ziel für Schweizer Auswanderer, Rentner, Sextouristen und Abenteurer. Und in dieser Gemeinschaft gibt es eine Dunkelseite, die in der Schweizer Öffentlichkeit kaum diskutiert wird.

Schweizer Männer zählen zu den dokumentierten Tätergruppen im Kindesmissbrauch und Sextourismus in Südostasien. Schweizer Expatriates tauchen in Immobilien- und Investitionsbetrügereien auf, bei denen vor allem andere Ausländer geschädigt werden. Drogenkriminalität, Gewaltdelikte, Urkundenfälschung — die Schweizer Botschaft in Bangkok ist mit konsularischen Fällen nicht unausgelastet.

Das ist keine Kollektivanklage gegen Schweizer Auswanderer. Die überwiegende Mehrheit lebt im Ausland ohne jeden Konflikt mit dem Gesetz. Genau das ist der Punkt.

Ein Schweizer meldet sich an — und wird gefragt, ob er gewalttätig ist

Manchmal braucht es keine Statistik. Eine persönliche Erfahrung reicht.

Als ich mich in meiner thailändischen Wohngemeinde offiziell anmeldete, war die erste Frage der Behörde keine administrative. Sie lautete sinngemäss: ob ich ein gewalttätiger Mensch sei. Der Grund: Ich bin Schweizer.

Diese Frage offenbart mehr als jede Kriminalstatistik. Sie zeigt, welchen Ruf Schweizer in Teilen Südostasiens geniessen — oder genauer gesagt: nicht geniessen. Sie zeigt, dass Kollektivverdacht aufgrund von Herkunft kein westliches Privileg ist. Er funktioniert in beide Richtungen.

Ein Schweizer, der in Thailand als potenziell gewalttätig eingestuft wird, weil andere Schweizer vor ihm Schlagzeilen gemacht haben — das ist genau derselbe Mechanismus, den wir zu Recht kritisieren, wenn er in der Schweiz einen jungen Mann mit Migrationshintergrund trifft. Der Reflex ist menschlich. Richtig wird er dadurch nicht.

Nationalität ist kein Sicherheitsmerkmal

Kriminalität, Radikalisierung, Gewalt — sie kennen keinen Pass. Sie kennen soziale Isolation, psychische Instabilität, ideologische Verführung, ökonomische Hoffnungslosigkeit. Diese Faktoren existieren in jeder Nationalität, jeder Ethnie, jeder Religionsgemeinschaft.

Der Schweizer Pädophile in Pattaya und der islamistische Messerstecher in Winterthur haben auf den ersten Blick nichts gemein. Auf den zweiten schon: Beide sind Produkte von Verhältnissen, nicht von Herkunft. Beide hätten durch Bevölkerungsobergrenzen nicht verhindert werden können.

Wer das leugnet, betreibt keine Sicherheitspolitik. Er betreibt Identitätspolitik — mit Sicherheit als Verkleidung.

Was die Initiative wirklich will

Die Zehn-Millionen-Initiative ist in ihrer Grundidee eine legitime demokratische Forderung. Die Frage, wie viele Menschen die Schweiz aufnehmen kann und will, ist eine ernsthafte politische Debatte. Infrastruktur, Wohnraum, Landverbrauch, Sozialsysteme — das sind reale Herausforderungen.

Aber diese Debatte muss ehrlich geführt werden. Und ehrlich bedeutet: Sie hat mit Winterthur nichts zu tun. Wer den Anschlag instrumentalisiert, um eine Bevölkerungsobergrenze zu rechtfertigen, benutzt drei Verletzte am Bahnhof als politisches Werkzeug. Das ist nicht nur intellektuell unredlich. Es ist zynisch.

Der richtige Rahmen

Die Frage nach dem richtigen Umgang mit islamistischer Radikalisierung ist dringend und berechtigt. Die Frage nach der optimalen Bevölkerungsgrösse der Schweiz ist legitim und diskutierbar. Aber die beiden Fragen haben verschiedene Antworten — und wer sie vermischt, beantwortet keine von beiden.

Winterthur verlangt eine Antwort auf Behördenversagen, auf Radikalisierungsnetzwerke, auf die Fabrikation sozial isolierter junger Männer. Das sind schwierige, teure, langwierige Antworten. Sie passen nicht auf ein Abstimmungsplakat.

Die Zehn-Millionen-Initiative hingegen verspricht eine einfache Antwort auf eine komplexe Frage. Einfache Antworten auf komplexe Fragen sind meistens falsch.

Einordnung

Die Instrumentalisierung von Terrorakten für vorgefertigte politische Agenden ist kein Schweizer Phänomen. Sie ist ein westlicher Reflex: Jeder Anschlag wird sofort in den eigenen Narrativrahmen gepresst, bevor die Opfer überhaupt aus dem Spital entlassen sind.

Das Mindeste, was man den Verletzten von Winterthur schuldet, ist eine ehrliche Analyse dessen, was schiefgelaufen ist — und was sich ändern muss. Nicht eine Abstimmungskampagne, die ihren Namen missbraucht.

Und wer das nächste Mal versucht ist, Herkunft mit Gefährlichkeit gleichzusetzen, sollte sich eine simple Gegenfrage stellen: Was würde er antworten, wenn eine thailändische Gemeindebehörde ihn beim Anmelden fragt, ob er gewalttätig sei — nur weil er Schweizer ist?

Nesip D. war Schweizer. Er wäre es geblieben — egal wie hoch die Bevölkerungsobergrenze gesetzt worden wäre.

Nico Stino ist Gründer und Chefredaktor von Swissvox, dem unabhängigen Schweizer Medienportal.