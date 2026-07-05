Von Nico Stino

Fast vier Monate nach dem Tod von Ali Khamenei – dem Obersten Führer der Islamischen Republik Iran, am 28. Februar 2026 durch einen US-israelischen Luftangriff getötet – hat Teheran am 4. Juli 2026 mit seiner offiziellen Beisetzungszeremonie begonnen. Hunderttausende, nach Angaben iranischer Medien womöglich bis zu zwanzig Millionen Teilnehmende über den gesamten Zeitraum gerechnet, strömten in die Hauptstadt. Der Zustrom aus den Provinzen Alborz, Mazandaran und Isfahan sowie aus benachbarten Ländern liess den Fahrzeugverkehr nach Teheran laut dem Polizeichef um vierzig Prozent ansteigen.

Dass zwischen dem Tod des mächtigsten Mannes Irans und seiner offiziellen Beerdigung Monate vergingen, ist selbst ein Signal. Es spricht für die anhaltende Instabilität im Land, für logistische Überforderung und für politische Kalkulation – und für den Versuch des iranischen Staatsapparates, die Trauerfeierlichkeiten in ein Instrument der nationalen Einheit umzuwandeln, gerade in einem Moment, in dem das Land durch Krieg, wirtschaftlichen Kollaps und Verhandlungen mit dem Erzfeind USA unter extremem Druck steht.

Ein Abwesender dominiert die Schlagzeilen

Bemerkenswerter als die Massen, die kommen, sind die Mächtigen, die fernbleiben. Kein Staatschef der Welt wird an der Zeremonie in der Grossen Moschee Teherans teilnehmen – weder aus Europa, das ohnehin nicht eingeladen wurde, noch aus der arabischen Welt. Bestätigt wurde lediglich die Präsenz rangniedriger Vertreter aus dem Irak, dem Libanon, dem Jemen, Oman, Katar, Saudi-Arabien, Ägypten und Tunesien. Die Palästinensische Autonomiebehörde schickte niemanden. Sogar Mojtaba Khamenei, der Sohn des Verstorbenen und seit 8. März 2026 nominell sein Nachfolger als Oberster Führer, wird laut Berichten abwesend sein – ein Detail, das die unklaren Machtverhältnisse im Iran sinnfällig illustriert.

Das geopolitische Schweigen um diese Beerdigung ist beredt. Khamenei war 36 Jahre lang Oberster Führer – länger als jeder andere Staatschef Westasiens zur Zeit seines Todes. Sein Tod durch einen US-amerikanisch-israelischen Mord Anschlag am 28. Februar 2026 markierte eine tektonische Verschiebung in der Geopolitik des Nahen Ostens. Und dennoch: Kein Präsident, kein König, kein Premierminister erscheint an seinem Grab. Dies sagt viel aus – über die internationale Isolation des Regimes, aber auch über die weltpolitische Nervosität angesichts des laufenden Konflikts.

Trump gewährt «eine Woche Urlaub»

Die Sprache des amerikanischen Präsidenten Donald Trump anlässlich der Beisetzung war entlarvend. Am US-amerikanischen Nationalfeiertag – dem 250. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung – erklärte Trump, man habe dem Iran «eine Woche Erlaubnis für eine Beerdigung gegönnt, weil wir nett sind». Gleichzeitig betonte er, die iranische Führung wolle ein Abkommen «um jeden Preis». Die Verhandlungen zwischen Washington und Teheran, die im Juni 2026 zu einer ersten Absichtserklärung geführt hatten, sind während der Trauerwoche formell ausgesetzt.

Diese Rhetorik entspricht Trumps politischem Stil: Demütigung und Gesprächsbereitschaft in einem Atemzug. Es ist eine Verhandlungstaktik, die in der Welt der Realpolitik ihre Wirkung nicht verfehlt – und die iranische Führung zwingt, das Gesicht zu verlieren oder zu gewinnen, je nach Lesart.

Israelisches Schreckgespenst

In den Kulissen dieser Trauerfeierlichkeiten kursieren gefährliche Gerüchte. Nach Berichten der «New York Times» hegen Beamte der US-Regierung Bedenken, Israel könnte die Beerdigungsfeierlichkeiten nutzen, um Schlüsselfiguren der iranischen Verhandlungsdelegation auszuschalten – darunter Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf und Aussenminister Abbas Aragchi. Das Büro des israelischen Premierministers dementierte dies umgehend als «Falschinformation». Ob das Dementi glaubwürdig ist, bleibt offen: Israel hat in den letzten Monaten mehrfach bewiesen, dass es bereit und in der Lage ist, gezielte Liquidierungen auf höchster Ebene durchzuführen.

Sollten tatsächlich Schlüsselfiguren der iranischen Verhandlungsseite eliminiert werden, wäre der mühsam aufgebaute Verhandlungsprozess mit Washington auf einen Schlag hinfällig. Die Gefahr einer neuerlichen Eskalation ist real.

Der Kontext: Wer war Khamenei, und was bleibt?

Ali Khamenei, 1939 in Maschhad geboren, stand seit 1989 an der Spitze der Islamischen Republik Iran. Unter seiner Führung wurde Iran zur regionalen Macht, steuerte das Atomprogramm voran, unterstützte die sogenannte «Achse des Widerstands» in Syrien, im Libanon und im Jemen, und lieferte Russland Drohnen für den Ukrainekrieg. Innenpolitisch regierte er mit eiserner Hand: Die Proteste der «Grünen Bewegung» 2009, die Mahsa-Amini-Proteste 2022/23 und zahlreiche weitere Aufstandswellen wurden brutal niedergeschlagen.

Sein Tod war für viele Iranerinnen und Iraner ein Anlass zur offenen Freude auf den Strassen – ein bitteres Bild, das zeigt, wie tief die Entfremdung zwischen Bevölkerung und Regime geworden war. Die internationale Gemeinschaft hingegen reagierte gespalten: Während Russland Khameneis Tod als «zynischen Mord» bezeichnete, zeigte sich China empört. Die westliche Welt schwieg weitgehend.

Machtvakuum und fragile Nachfolge

Unmittelbar nach Khameneis Tod übernahm ein dreiköpfiger Interims-Führungsrat aus Präsident Masoud Pezeshkian und zwei hochrangigen Klerikern die Aufgaben des Obersten Führers. Am 8. März wählte der Expertenrat Mojtaba Khamenei, den Sohn des Verstorbenen, zum neuen Obersten Führer. Dieser Entscheid ist umstritten: Trump hatte Mojtaba offen als «inakzeptable Wahl» bezeichnet, und auch innerhalb Irans gibt es erhebliche Widerstände gegen eine dynastische Nachfolge im theokratischen System.

Die jetzt stattfindenden Feierlichkeiten – geplant bis Donnerstag, den 9. Juli – sind nicht nur Trauer, sondern auch politisches Theater. Das Regime inszeniert sich als handlungsfähig und geeint, während die diplomatischen Realitäten das Gegenteil nahelegen: Verhandlungen auf Eis gelegt, der Nachfolger international nicht anerkannt, der Krieg formell nicht beendet.

Einordnung

Was Teheran dieser Tage veranstaltet, ist ein Staatsakt unter dem Schock des Verlusts – aber auch ein verzweifelter Versuch, nach innen und aussen Normalität zu signalisieren. Die Abwesenheit der Weltgemeinschaft spricht Bände. Und die fortgesetzte militärische und diplomatische Umklammerung durch Washington und Tel Aviv lässt kaum Raum für einen stabilen Neuanfang.

Die zentrale Frage für die kommenden Monate lautet nicht, wie viele Menschen zur Beerdigung gekommen sind. Sie lautet: Ob das neue Führungsgespann in Teheran stark genug ist, um mit den USA ein tragfähiges Abkommen zu schliessen – und ob Israel diesen Prozess zulässt oder torpediert. Die Antwort auf diese Frage wird die Geopolitik des gesamten Nahen Ostens für Jahre prägen.