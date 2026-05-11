Ein Netzwerk aus Vertuschung, verschwundenen Beweisen und medialer Ablenkung – die Radio-Télévision Suisse steht vor unbeantworteten Fragen

Inland / Medienkritik

Es geht um Kindesmissbrauch, Vertuschung und die Frage, warum der öffentlich-rechtliche Rundfunk der Romandie bis heute keine vollständige Transparenz über Vorgänge geschaffen hat, die seit Jahrzehnten bekannt sind – zumindest in bestimmten Kreisen.

Der französischsprachige Journalist und Dokumentarfilmer Alexandre Penasse hat in einem mehrteiligen Dokumentarfilm Vorwürfe aufgegriffen, die in der Schweizer Medienöffentlichkeit kaum je systematisch aufgearbeitet wurden: die Geschichte mehrerer verurteilter Pädokrimineller innerhalb der RTS, der Radio-Télévision Suisse, und das Schweigen, das sie umgibt.

Raymond Zumsteig: Der Hochrangige, den niemand mehr kennen will

Im Zentrum steht Raymond Zumsteig, ehemaliger Kadermann der RTS und Mitverantwortlicher für den Eurovision Song Contest in Lausanne 1989. Er wurde 2005 in der Schweiz wegen wiederholter Vergewaltigung seiner eigenen Tochter – zwischen deren vier und acht Lebensjahr – rechtskräftig verurteilt. Er sass seine Strafe nicht vollständig ab.

Bilder von Zumsteig sind aus dem Internet verschwunden. Wer ihn heute sucht, muss in Schweizer Bibliotheken nach alten Presseausschnitten graben. Auf der Wikipedia-Seite der RTS: kein Eintrag, keine Erwähnung.

Laut mehreren Zeugen, die im Dokumentarfilm zu Wort kommen, «wusste es jeder». Zumsteig soll zeitweise vom Genfer Hauptsitz nach Bern versetzt worden sein – nicht als Strafe, sondern um ihn «aus dem Weg zu räumen». Gemäss einer damaligen Quelle, die vom verstorbenen Journalisten Patrick Nordmann im Satiremagazin Vigousse zitiert wurde, kehrte Zumsteig nach Bern zurück – gegen den Willen von Mitarbeitenden, die ihn kannten – weil der damalige TSR-Direktor Guillaume Schönebierre seiner Rückkehr im Tausch gegen eine ausserordentliche Finanzierung aus Bern zustimmte.

Patrick Allenbach: Verurteilt in Frankreich, geschwiegen in der Schweiz

Zumsteig soll einen zweiten Täter geschützt haben: Patrick Allenbach, ehemaliger Moderator der RTS. Allenbach wurde nicht in der Schweiz, sondern vor dem Tribunal de Bourg-en-Bresse verurteilt – wegen dreifacher sexueller Übergriffe auf Minderjährige unter 15 Jahren, unter Ausnutzung der Autorität seiner beruflichen Funktion. Das Gericht anerkannte diese Funktion ausdrücklich als erschwerenden Umstand.

Die Strafe: drei Jahre Gefängnis auf Bewährung sowie 20’000 Euro Schadenersatz. Angesichts einer möglichen Höchststrafe von zehn Jahren Gefängnis ein mildes Urteil.

Le Temps berichtete am 22. November 2012 über den Fall – allerdings als «Einzelfall». Kein Hinweis auf Zumsteig, kein Hinweis auf ein Netzwerk. Der damalige RTS-Direktor Gilles Marchand erklärte in einer offiziellen Medienmitteilung, die Vorwürfe beträfen «Handlungen aus seinem Privatleben». Das Urteil von Bourg-en-Bresse sagt das Gegenteil.

Thierry C. und Roland B.: Kinderpornografie auf Bürocomputern

Weiter im Dossier: Thierry C., ein weiterer RTS-Mitarbeiter, dessen vollständiger Name im Magazin Omerta publiziert wurde. Der Informatiker Jorge Resende soll auf RTS-Computern Hunderte kinderpornografische Bilder entdeckt haben – und für diese Entdeckung mit dem Ende seiner Karriere bezahlt haben. Er trat in Hungerstreik. Der einzige Parlamentarier, der eine Interpellation einreichte, war laut dem Dokumentarfilm Oscar Freysinger.

Auch Roland B., ein weiterer RTS-Angestellter, wurde Anfang der 2000er-Jahre in der Schweiz wegen des Besitzes von Hunderten kinderpornografischer Bilder auf seinem Dienstcomputer verurteilt. Breite Berichterstattung: keine.

Walter B.: Verurteilt, geflohen, spurlos

Walter B., ehemaliger RTS-Radiomoderator, wurde in Abwesenheit verurteilt. Er floh nach Haiti, wo er für das Pressemetzwerk HPN arbeitete und ein Restaurant betrieb – zeitweise auffindbar auf TripAdvisor. Patrick Nordmann schrieb 2011 in Vigousse, er verdächtige ihn, dort seinen «Kleinhandel» weiterzuführen.

Das Verschwinden der Beweise

Der wichtigste Referenzartikel zu diesem Thema ist jener von Patrick Nordmann, Mitgründer von Vigousse, erschienen am 14. Januar 2011 unter dem Titel «La SSR ne perd pas le pédophile». Der Artikel belegte erstmals, dass es bei der RTS nicht um Einzelfälle handelte, sondern um ein Netzwerk mit gegenseitiger Deckung.

Dieser Artikel verschwand aus dem Internet – am Tag von Nordmanns Tod.

Stiftung Aventinus, «Le Temps» und das Ablenkungsmanöver

Le Temps wurde im Januar 2021 von der Fondation Aventinus übernommen – für 6,5 Millionen Franken. Das Online-Medium Heidi.news gehört ebenfalls zur selben Stiftung und wurde 2021 für 728’000 Franken erworben.

Seither erschienen bei Heidi.news Artikel, die einen ehemaligen RTS-Mitarbeiter namens Yann Lopez – beschrieben als «zerrütteten», mittellosen Familienvater – als Belästiger der RTS darstellten, ohne eine einzige Erwähnung von Zumsteig, Allenbach, Thierry C. oder Roland B.

Le Temps seinerseits veröffentlichte eine vielbeachtete Recherche über sexuelle Belästigung bei der RTS – zentriert auf Darius Rochebin, den einzigen hochrangigen RTS-Mitarbeiter iranischer Herkunft. Rochebin wurde nie angeklagt, nie formell beschuldigt. Er lebt heute in Paris und arbeitet für LCI.

Das Muster hat einen Namen: Cyberblurring. Man lenkt die öffentliche Suche in eine andere Richtung, indem man einen «Skandal» inszeniert, der harmloser ist als die eigentliche Geschichte – und dabei jede Spur zu den echten Verurteilten verwischt.

Die RTS und Gérard Depardieu

Im Dezember 2023 kündigte die RTS an, Filme mit Gérard Depardieu aus dem Programm zu nehmen. Gegen Depardieu liegt keine rechtskräftige Verurteilung vor. Gegen Zumsteig schon.

Die RTS hat bis heute keine öffentliche Entschuldigung gegenüber den Opfern der in ihren Reihen verurteilten Täter ausgesprochen. Sie hat keine vollständige Aufarbeitung eingeleitet. Auf Interviewanfragen des Dokumentarfilmers wurde nie eingegangen.

Bilanz

Fünf Fälle, mehrere rechtskräftige Verurteilungen, ein verschwundener Zeuge-Artikel, ein in den Hungerstreik getriebener Informatiker, ein geflohener Moderator. Finanziert von über 1,2 Milliarden Franken Gebührengeldern jährlich.

Die Fondation Aventinus kontrolliert heute zwei der wichtigsten frankophonen Medientitel der Schweiz. Keine ihrer Publikationen hat das RTS-Dossier in seiner Gesamtheit aufgearbeitet.

Das Schweizer Stimmvolk, das die SSR finanziert, hat ein Recht darauf, zu wissen, was in dieser Institution vorgefallen ist – und warum es Jahrzehnte gedauert hat, bis auch nur ein Bruchteil davon ans Licht kam.