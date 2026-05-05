Mittwoch, 6. Mai 2026

WEITERE NEWS

INLAND

Krankenkassen-Bonanza: Helsana-Agent sahnt 700’000 Franken ab

Ein Helsana-Generalagent im Raum Aargau hat laut Inside Paradeplatz 2025 rund 700’000 Franken verdient – anderthalb Bundesräte-Gehälter. Sein Bruder, im ersten Jahr bei der Helsana, soll es auf 300’000 gebracht haben. Das Erfolgsrezept: gezielte Neukundenakquise in der Balkan-Community. Die Helsana kommentiert die Zahlen nicht, verweist auf «regulatorische Vorgaben» und «klare Anreizstrukturen». Was die Öffentlichkeit nicht erfährt: Wie genau diese Zahlen zustande kommen, wenn in der Grundversicherung bekanntlich keine Provisionen anfallen. Der Verdacht auf nicht registrierte Untervermittler steht im Raum. CEO Roman Sonderegger kassierte derweil selbst eine Million. Das Krankenkassensystem als Selbstbedienungsladen – dieser Befund wird durch solche Enthüllungen täglich bestätigt. Wer sich wundert, warum die Prämien nicht sinken, findet hier einen Teil der Antwort.

USZ-Skandal: Whistleblower André Plass meldet sich zu Wort

Am Universitätsspital Zürich werden erstmals offiziell schwere Missstände in der Herzchirurgie unter dem damaligen Klinikchef Francesco Maisano eingeräumt. Ein 200-seitiger Untersuchungsbericht bestätigt, was Arzt und Unternehmer André Plass seit 2016 intern gemeldet hatte: erhöhte Sterblichkeitsraten, verharmlosta Komplikationen, ein System, das Kritik nicht nur unterdrückte, sondern bestrafte. Plass wurde entlassen – mit der Begründung, er sei «kein Teamplayer». Spitalratspräsident André Zemp bestätigte an der Medienkonferenz, dass Plass’ Meldungen inhaltlich korrekt gewesen seien, hält die Kündigung aber dennoch für gerechtfertigt. Das ist eine institutionelle Perversität erster Güte: Wer das Richtige tut, wird zum Problem gemacht. Plass fordert vollständige Rehabilitierung und benennt die Folgen für Whistleblower klar: Reputation ruiniert, Ersparnisse für Anwälte verbraucht, am Ende als Querulant abgestempelt. Regierungsrätin Natalie Rickli ist in der Pflicht.

Basler E-Voting-Panne: Demokratie per Webcam

Der Grosse Rat von Basel-Stadt muss eine Abstimmung über ein Lohnpaket für Staatsangestellte – zugesprochen mit einer einzigen Stimme Differenz – wohl wiederholen. Grund: Ein Ratsmitglied hatte während der Remote-Abstimmung die Webcam ausgeschaltet, was gegen die E-Voting-Regeln verstösst. Das Ratsbüro kam einstimmig zum Schluss, die Abstimmung sei ungültig. Es ist die zweite E-Voting-Panne in Basel innerhalb weniger Wochen – im März konnten bereits rund 2000 Stimmen nicht gezählt werden. Die Digitalisierung des Parlamentsbetriebs hat ihre Tücken noch nicht überwunden.

Fehler im Abstimmungsbüchlein zur Zivildienst-Vorlage

Wenige Wochen vor der Volksabstimmung vom 14. Juni über das neue Zivildienstgesetz räumt der Bundesrat einen Sachfehler im Abstimmungsbüchlein ein: Die Frist für den sogenannten «langen Einsatz» wurde falsch dargestellt. Millionen bereits gedruckte Exemplare bleiben unverändert; die elektronische Version wurde korrigiert. Der Fehler betrifft, wann Zivis mit einem Gesuch vor der Rekrutenschule ihren Einsatz absolvieren müssen. Die Vorlage, welche den Wechsel vom Militär zum Zivildienst erschweren soll, bleibt politisch umstritten: SVP, FDP und Mitte dafür, SP, Grüne und GLP dagegen.

Armee digitalisiert das Dienstbüchlein

Die Schweizer Armee ersetzt das physische Dienstbüchlein durch eine neue digitale Plattform. Der Schritt entspricht dem generellen Trend zur Digitalisierung des Verwaltungsapparats. Details zur Umsetzung und Datensicherheit sind noch ausstehend.

WIRTSCHAFT

Inflation steigt spürbar – der Iran-Effekt schlägt durch

Der Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) ist im April 2026 gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent gestiegen. Auf Jahressicht beträgt die Teuerung 0,6 Prozent – mit einem markanten Ausreisser bei Erdölprodukten, die sich um rund 17 Prozent verteuert haben. Heizöl legte 35,5 Prozent zu, Diesel 19,3 Prozent. Treiber ist die Blockade der Strasse von Hormus durch den Iran nach dem amerikanisch-israelischen Angriff. Erstmals überwiegt die Importteuerung die Inlandteuerung – ein neues Phänomen. Die SNB dürfte mit Frankenaufwertung reagieren, was die Exportwirtschaft belastet. Die Deflationsangst der Negativzins-Ära ist passé; ein neues Problem rückt ins Zentrum.

Wohnschutz würgt Basler Bautätigkeit ab

Der Immobilienverband Svit und der Hauseigentümerverband HEV legen ernüchternde Zahlen vor: Seit Inkrafttreten der Basler Wohnschutzverordnung 2022 sind die eingereichten Baugesuche um 80 Prozent eingebrochen. 2025 wurden Gesuche für gerade noch 105 Wohnungen gestellt – gegenüber einem Höchststand von 1074 im Jahr 2018. Basel-Stadt ist damit Schlusslicht unter den grossen Deutschschweizer Städten. In Zürich stiegen die Gesuche im selben Zeitraum um 33 Prozent. Das Beispiel Genf, wo seit 1983 strenger Mieterschutz gilt, und das Rheinbiegenmuster bestätigen die alte ordnungspolitische Erkenntnis: Markteingriffe lösen Wohnungsnot nicht – sie verschärfen sie. Zürich steht vor einer ähnlichen Weichenstellung; die dortige Wohnschutz-Initiative kommt am 14. Juni zur Abstimmung.

SEC lockert Berichtspflichten für US-Firmen

Die amerikanische Börsenaufsicht SEC will börsenkotierten Unternehmen erlauben, nur noch halbjährlich statt quartalsweise Berichte zu veröffentlichen. Ziel ist die Entlastung von Firmen von kurzfristigen Berichtspflichten. Der Schritt könnte die Transparenz für Investoren verringern, wird von Unternehmen aber begrüsst.

GEOPOLITIK

Hormus: Trump will Einsatz für Blockadeaufhebung aussetzen

Präsident Trump signalisiert, militärische Aktionen zur Erzwingung der Öffnung der Strasse von Hormus vorläufig zurückzuhalten, um Verhandlungen Raum zu geben. Die iranische Blockade der Meerenge nach dem US-israelischen Angriff hält die Energiemärkte in Atem und treibt weltweit die Inflation – mit direkten Auswirkungen auf die Schweizer Teuerung. Die geopolitische Lage bleibt hochgradig instabil.

Ukraine: Verhandlungen stocken, Gefechte gehen weiter

Die Lage an der Front bleibt festgefahren. Diplomatische Initiativen zeigen bislang keine greifbaren Ergebnisse. Details aus den laufenden Berichten weisen auf anhaltende Kampfhandlungen ohne strategischen Durchbruch hin.

PERSON IM FOKUS

André Plass – der Arzt, der recht hatte und dennoch verlor

André Plass, habilitierter Arzt und Unternehmer, meldete ab 2016 schwere Missstände in der Herzchirurgie des Universitätsspitals Zürich – über Jahre, mit konkreten Patientenfällen und zunehmender Dringlichkeit. Sein Dank: Operationsverbot ohne Begründung, erzwungener Sabbatical-Versuch, mehrfache Kündigung, verweigerte Titularprofessur und finanzielle Einbussen. Nun bestätigt ein 200-seitiger Bericht, dass er recht hatte. Das Spital bezeichnet seine Meldungen als korrekt – rechtfertigt die Kündigung aber mit angeblich fehlender Teamfähigkeit. Plass nennt das beim Namen: Er spielte nicht mit im «Team» der Missstände. Sein Fall ist ein Lehrbuchbeispiel dafür, wie institutionelle Selbstschutzreflexe Patientensicherheit gefährden.

ZAHLEN

700’000 Franken Jahreseinkommen eines Helsana-Generalagenten im Aargau (2025)

80 Prozent Rückgang der Baugesuche in Basel-Stadt seit Einführung der Wohnschutzverordnung 2022

25 Millionen Passagiere flogen 2025 von der Schweiz aus – ein neuer Rekord

300 Milliarden US-Dollar Börsenwert von Palantir (April 2026) – mehr als Novartis

+17 Prozent Preissteigerung Erdölprodukte in der Schweiz gegenüber April 2025

KURZMELDUNGEN

Palantir geht in die Offensive. Der umstrittene US-Datenkonzern mit Zürcher Dependance (60 Mitarbeitende) hat ein 22-Punkte-Manifest und ein Buch seines CEOs Alex Karp lanciert. Kritiker wie Philosoph Mark Coeckelbergh bezeichnen das Manifest als Ausdruck eines «KI-Technofaschismus». UBS und SNB sind Aktionäre. Aufträge der Schweizer Behörden blieben bisher erfolglos.

SECO bricht Öffentlichkeitsgesetz. Das Staatssekretariat für Wirtschaft verweigert dem Öffentlichkeitsbeauftragten des Bundes Einsicht in Dokumente zum US-Zollabkommen – mit Rückendeckung von Bundesrat Guy Parmelin. Der Fall wird voraussichtlich vor das Bundesverwaltungsgericht gebracht. Das Verhalten ist kein Einzelfall: ETH Zürich und VBS verhielten sich in ähnlichen Fällen identisch.

Rekord-Flugpassagiere aus der Schweiz. 25 Millionen Menschen flogen 2025 von Schweizer Flughäfen aus – ein historischer Höchstwert. Klimaziele und Flugverkehr bleiben in einem grundlegenden Widerspruch.

Mehr Medizin hilft wenig. Eine Infosperber-Analyse zeigt: Bei Krebs und Diabetes bringt eine Intensivierung medizinischer Interventionen oft marginal bessere Outcomes bei deutlich höheren Kosten. Der Befund stellt die Prämisse des «mehr ist besser» im Gesundheitswesen grundsätzlich infrage.

Swissvox Daily Briefing – 6. Mai 2026