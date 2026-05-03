Inland

Das Bundesgericht und die verbotene Liebe

Was nach einem Boulevardthema klingt, hat rechtliche Sprengkraft. Die «Weltwoche» berichtete diese Woche über eine mutmassliche Liebesbeziehung zwischen zwei Mitgliedern des Bundesgerichts in Lausanne. Das Gericht bestätigte inzwischen, dass eine Beziehung bestanden habe – sie sei aber bereits beendet.

Die entscheidende Frage ist juristischer Natur: Hat das Paar eine dauerhafte Lebensgemeinschaft geführt? Das Bundesgerichtsgesetz verbietet genau das. Wer als Richter oder Richterin in dauerhafter Gemeinschaft mit einer Amtskollegin oder einem Amtskollegen lebt, darf diesem Gericht nicht gleichzeitig angehören.

Rechtsprofessor Lorenz Langer von der Universität Zürich sieht in der mangelhaften Zusammensetzung des Gerichts grundsätzlich einen Revisionsgrund. Sein Kollege Benjamin Schindler relativiert: Da beide Richter nie gleichzeitig an denselben Urteilen mitgewirkt hätten, sehe er keine konkrete Gefahr für die Rechtmässigkeit der Entscheide.

Die Politik reagiert. SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi fordert Rücktritte, FDP-Ständerat Andrea Caroni spricht von «happigen Vorwürfen» und dringt auf Abklärung. Für Mitte-Nationalrätin Nicole Barandun liegt nach aktuellem Kenntnisstand kein Gesetzesverstoss vor.

Das strukturelle Problem bleibt: Bundesrichterinnen und -richter können vor Ablauf ihrer sechsjährigen Amtszeit kaum sanktioniert werden. Eine parlamentarische Initiative der Geschäftsprüfungskommission zur Einführung einer Disziplinaraufsicht liegt vor und hat in der Rechtskommission des Ständerats bereits zugestimmt. Die Schwesterkommission des Nationalrats muss noch entscheiden.

Zürich Kreis 4: 1.-Mai-Ausschreitungen

In der Nacht auf Sonntag ist es in Zürich nach den Demonstrationen zum Tag der Arbeit zu schweren Ausschreitungen gekommen. Mehrere Dutzend vermummte Personen zogen durch den Kreis 4, zündeten Böller und Sachgüter an und blockierten Strassen mit Velos und E-Trottinets.

Die Stadtpolizei war mit einem Grossaufgebot präsent und setzte Wasserwerfer sowie Gummischrot ein. Ein Polizeifahrzeug wurde beschädigt, die Scheibe eines Polizeibusses eingeschlagen. Ob es Verletzte oder Festnahmen gab, blieb zunächst offen.

Ein Transparent mit der Aufschrift «Nach dem 1. Mai ist vor dem 1. Mai» deutet auf ein organisiertes Vorgehen hin. Der Sachschaden ist erheblich, die Aufarbeitung läuft.

Crans-Montana: Verfahren weitet sich aus

Vier Monate nach der Brandkatastrophe in der Bar «Le Constellation», bei der in der Silvesternacht 41 Menschen starben, verdichten sich die Ermittlungen auf mehreren Ebenen.

Jessica Moretti darf die Schweiz weiterhin nicht verlassen: Das Walliser Zwangsmassnahmengericht verlängerte die Ersatzmassnahmen bis zum 10. Juli 2026. Für ihren Ehemann Jacques Moretti ist eine gleichlautende Entscheidung hängig.

Der Gemeindepräsident von Crans-Montana, Nicolas Féraud, wurde als Beschuldigter befragt. Er bestritt, vor der Tragödie von Mängeln bei den Brandschutzkontrollen gewusst zu haben. Diese Aussage steht im Widerspruch zu anderen Zeugenaussagen im Verfahren. Sein Handy wurde beschlagnahmt. Besonders brisant: Die Staatsanwaltschaft hat Hinweise, dass Féraud und der frühere Sicherheitsvorsteher Kevin Barras in den Tagen vor der Befragung zweimal zusammentrafen – ein möglicher Abspracheversuch.

Parallel dazu ermitteln auch die Staatsanwaltschaften in Rom und Paris. Überlebende aus Italien berichten von versperrten Notausgängen und unzureichender Evakuationsführung. Frankreich hat ein Schweizer Rechtshilfeersuchen zur Beschlagnahmung von Moretti-Vermögen in Cannes und auf Korsika abgelehnt.

Zudem werden Disziplinarverfahren gegen sechs Walliser Notare geprüft, die vertrauliche Grundbuchdaten aus dem System «Intercapi» abgerufen haben sollen – teils als Anwälte im laufenden Strafverfahren. Die Doppelrolle wäre gesetzlich unzulässig.

Wirtschaft

Partners Group unter Beschuss

Der Zuger Private-Equity-Riese Partners Group steht nach einer Attacke des US-amerikanischen Leerverkäufers Grizzly Research unter erheblichem Druck. Das US-Analysehaus veröffentlichte einen Bericht, der die Bewertungsmethoden des Unternehmens grundsätzlich in Frage stellt: Die Portfoliobeteiligungen seien systematisch überbewertet, der tatsächliche Softwareanteil weit höher als deklariert.

Partners Group wies die Vorwürfe zurück und prüft rechtliche Schritte wegen möglicher Marktmanipulation. Das Unternehmen betont, die Software-Exposition liege bei 9,9 Prozent auf der Private-Credit-Plattform – unter dem Branchendurchschnitt. Die Bewertungen entsprächen dem Fair-Value-Prinzip und würden regelmässig von externen Gutachtern überprüft.

Die Märkte nehmen die Verteidigung verhalten zur Kenntnis. Seit der Veröffentlichung des Grizzly-Berichts hat die Aktie rund 9 Prozent verloren, seit Jahresbeginn sind es knapp 18 Prozent. Die Debatte um Private-Equity-Bewertungen ist nicht auf Partners Group beschränkt – sie erfasst eine ganze Branche, die unter dem Druck steigender Zinsen und sinkender Software-Multiples zunehmend erklärungsbedürftig wird.

Freizeit wird teurer – und das spürbar

Der gemeinsam von Comparis und dem KOF-Institut der ETH Zürich erhobene Freizeitpreisindex zeigt: Wer in der Schweiz reist, isst oder kulturelle Angebote nutzt, zahlt deutlich mehr als noch vor fünf Jahren. Pauschalreisen sind um 33 Prozent teurer geworden, Flugtickets um 77 Prozent.

Im März 2026 lag die Jahresteuerung bei Freizeitgütern bei 0,9 Prozent – dreimal so hoch wie der allgemeine Konsumentenpreisindex des Bundesamts für Statistik (0,3 Prozent). Am stärksten betroffen sind Einpersonenhaushalte ab 65 Jahren mit einer Freizeitinflation von 1,4 Prozent. Paare mit Kindern kommen mit 0,7 Prozent glimpflicher davon.

Das KOF-Konjunkturbarometer stieg im April auf 97,9 Punkte – die Indikatoren des Gastgewerbes gaben jedoch nach. Ein Muster, das sich seit Monaten abzeichnet: Die Konsumenten setzen Prioritäten. Restaurantbesuche gehören zunehmend nicht dazu.

Google macht Hotelpreise gläsern

Google hat seine Hotelsuche um eine Preishistorie-Funktion erweitert. Wer ein Hotel sucht, sieht künftig nicht mehr nur den aktuellen Preis, sondern auch, wie sich die Raten in der Vergangenheit entwickelt haben – und kann sich über Preissenkungen benachrichtigen lassen.

Für die Schweizer Hotellerie ist das keine gute Nachricht. Der Markt lebt von dynamischen Preisstrategien, die auf Saisonalität, Buchungszeitpunkt und Nachfrage abgestimmt sind. Je transparenter diese Schwankungen werden, desto schwieriger wird es, Ratenunterschiede gegenüber informierten Gästen zu rechtfertigen.

Das Beispiel Baur au Lac in Zürich illustriert das Problem anschaulich: Die aktuelle Rate liegt bei 1130 Franken, das Minimalangebot bei 725 Franken. Diese Differenz war früher kaum öffentlich einsehbar – nun ist sie für jeden Google-Nutzer sichtbar. Der Druck auf die Hotellerie, konsistentere und besser begründete Preisstrategien zu entwickeln, wächst.

Gesellschaft

Die versteckten Kinder der Saisonniers

Ein Bericht von Inside Paradeplatz erzählt die Geschichte eines heute erfolgreichen Zuger Rohstoffhändlers, der als Kind von seiner Mutter in einem Hotelmansardenzimmer versteckt wurde – im Wäschekorb aus dem Zimmer geschmuggelt, wenn Kontrollen der Fremdenpolizei drohten. Sein Vater war Saisonnier auf dem Bau, seine Mutter Wäscherin. In die Schule konnte er nicht gehen.

Die Geschichte ist kein Einzelfall. Schätzungen zufolge lebten in den Siebzigerjahren rund 15’000 Kinder illegal in der Schweiz – versteckt, ohne Schulzugang, in permanenter Angst vor Behörden. Das Saisonnierstatut, das den Familiennachzug verbot und erst 2002 abgeschafft wurde, hatte diese Situation systematisch erzeugt.

Was heute noch ausstehend ist: Eltern mit früheren B-Ausweisen erhalten von der AHV keine Erziehungsgutschriften für diese Kinder. Der Bundesrat lehnte 2024 einen Auftrag zur historischen Aufarbeitung des Statuts ab.

Person im Fokus: Jacques Moretti

Er ist krankgeschrieben, verpasst Einvernahmen und hat einen Arztstempel als Schutzschild. Doch ein Kamerateam des italienischen Staatsfernsehens RAI filmte Jacques Moretti beim Dacharbeiten auf seinem Restaurant «Le Vieux Chalet» in Lens.

Moretti steht im Zentrum des Strafverfahrens zur Brandkatastrophe von Crans-Montana. Gegen ihn ermitteln mittlerweile sowohl die Walliser als auch die römische Staatsanwaltschaft. Seine Aussagen zur Herkunft des brennbaren Akustikschaums an der Decke der Unglücksbar haben sich mehrfach als widersprüchlich erwiesen. Eine vorgelegte Rechnung aus Deutschland enthält formale Unstimmigkeiten – datiert auf September 2015, obwohl die Betreiberfirma der Bar erst zwei Monate später gegründet wurde.

Die Staatsanwaltschaft hat inzwischen internationale Rechtshilfeersuchen an Deutschland und die USA gestellt, um Facebook-Daten sowie Informationen zum Schaumstoffkauf zu sichern. Frankreich lehnte eine Vermögensbeschlagnahme ab. Die Staatsanwaltschaft wartet auf Morettis nächste Einvernahme – wann diese stattfindet, ist derzeit offen.

Kurzmeldungen

🔵 Saisonnierstatut / AHV – Eltern ehemaliger Saisonniers erhalten bis heute keine AHV-Erziehungsgutschriften für Kinder, die unter dem alten Statut illegal in der Schweiz lebten. Eine politische Aufarbeitung wurde vom Bundesrat 2024 abgelehnt.

🔵 Grizzly Research vs. Partners Group – Die Zuger Private-Equity-Gesellschaft prüft Klage wegen Marktmanipulation gegen den US-Leerverkäufer. Die Aktie verlor seit Jahresbeginn rund 18 Prozent.

🔵 Freizeitinflation – Laut Comparis/KOF-Index sind Flugtickets in fünf Jahren um 77 Prozent, Pauschalreisen um 33 Prozent teurer geworden. Einpersonenhaushalte ab 65 Jahren tragen die höchste Last.

🔵 Google Hotelpreise – Die neue Preishistorie-Funktion von Google macht dynamische Hotelpreisstrategien für Konsumenten sichtbar. Die Schweizer Hotellerie steht unter zunehmendem Transparenzdruck.

🔵 Bundesgericht – Eine parlamentarische Initiative zur Einführung einer Disziplinaraufsicht für Bundesrichter liegt vor. Der Ständerat hat zugestimmt, der Nationalrat entscheidet.

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