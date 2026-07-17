Von der Schweiz aus für Leser auf der ganzen Welt – und jetzt auf Platz 32 der “Rising”-Publikationen in Italien.

Manchmal kommen gute Nachrichten völlig unerwartet. Genau das ist bei SWISSVOX passiert: Unsere Publikation wurde auf Substack als #32 Rising in Italy ausgezeichnet und gehört damit aktuell zu den am schnellsten wachsenden Publikationen der Plattform in dieser Kategorie.

Für ein unabhängiges Schweizer Medium ist das eine besondere Anerkennung und zugleich eine Bestätigung dafür, dass hochwertiger Journalismus auch ohne grossen Verlag und ohne Millionenbudget seine Leser findet.

Ein internationales Publikum

Dass SWISSVOX in der italienischen “Rising”-Rangliste erscheint, zeigt vor allem eines: Unsere Inhalte erreichen zunehmend ein internationales Publikum. Für uns ist das ein Zeichen, dass unabhängiger Qualitätsjournalismus auch über Sprach- und Landesgrenzen hinweg Leser findet.

Unsere Themen drehen sich um Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Innovation und die Schweiz – mit einem kritischen Blick und dem Anspruch, Hintergründe zu liefern, statt nur Schlagzeilen zu produzieren.

Unabhängigkeit als Stärke

In einer Zeit, in der viele Medien unter wirtschaftlichem Druck stehen und Redaktionen immer kleiner werden, setzen wir bewusst auf Unabhängigkeit. Wir recherchieren, analysieren und veröffentlichen Inhalte, die zum Nachdenken anregen und unterschiedliche Perspektiven zulassen.

Gerade deshalb freuen wir uns über jeden neuen Leser und jede neue Leserin, die den Weg zu SWISSVOX findet.

Motivation für die Zukunft

Die aktuelle Platzierung verstehen wir nicht als Ziel, sondern als Ansporn. Sie motiviert uns, unseren Weg konsequent weiterzugehen und weiterhin hochwertige Inhalte zu veröffentlichen – unabhängig, kritisch und offen für neue Ideen.

Unser Anspruch bleibt derselbe: Journalismus, der informiert, einordnet und Debatten anregt.

Ein herzliches Dankeschön

Dieser Erfolg wäre ohne unsere Leserinnen und Leser nicht möglich. Jede Empfehlung, jedes Abonnement und jeder geteilte Artikel trägt dazu bei, dass unabhängiger Journalismus wachsen kann.

Dafür möchten wir uns herzlich bedanken.

SWISSVOX wächst – und wir freuen uns darauf, diesen Weg gemeinsam mit unserer Community weiterzugehen.