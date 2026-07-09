Die Schweizer Börsenbetreiberin SIX hat am Mittwochabend ihre reguläre Index-Überprüfung kommuniziert – und dabei für eine der grösseren Personalrochaden im Swiss Market Index (SMI) der letzten Jahre gesorgt. Neu in den Kreis der 20 Blue Chips aufgenommen werden der Hautpflegekonzern Galderma und der Generikahersteller Sandoz. Im Gegenzug müssen der Telekomkonzern Swisscom und der Logistiker Kühne+Nagel den Leitindex verlassen.

Free Float als Zünglein an der Waage

Bei Kühne+Nagel war der Abstieg keine Überraschung. Bereits vor Jahresfrist stand der Titel auf der Kippe; damals traf es letztlich Sonova. Entscheidend ist beim Reglement der SIX nicht allein die Börsenkapitalisierung, sondern der sogenannte Free Float – also der Anteil frei handelbarer Aktien. Weil Grossaktionär Klaus-Michael Kühne direkt und indirekt rund 60 Prozent der Anteile hält, wird dem Logistikkonzern von seiner Marktkapitalisierung von rund 24 Milliarden Franken effektiv weniger als die Hälfte angerechnet. Das drückte den Titel im SMI-Ranking auf den letzten Platz.

Auch bei Swisscom hatten Marktbeobachter mit dem Ausscheiden gerechnet; der teilstaatliche Konzern galt im Vorfeld als «Wackelkandidat». Beide Titel wechseln nun in den SMI Mid (SMIM), das Barometer für die 30 grössten mittelgrossen Schweizer Unternehmen ausserhalb der Blue Chips.

Galderma und Sandoz profitieren von Streubesitz

Bei den Aufsteigern hatte Galderma laut Analysten die besten Karten: Der Dermatologiekonzern bringt eine Marktkapitalisierung von rund 42 Milliarden Franken mit und reiht sich damit knapp hinter Holcim und vor Lonza ein. Zusätzlich half, dass sich die bisherigen Private-Equity-Eigentümer inzwischen fast vollständig zurückgezogen haben – der Streubesitz ist entsprechend hoch. Sandoz, seit der Abspaltung von Novartis mit rund 32 Milliarden Franken bewertet, hatte bereits 2024 und 2025 auf eine SMI-Aufnahme spekuliert und schafft es nun ebenfalls.

Im SMIM selbst gibt es eine Parallelbewegung: Dort steigt neu der Aroma- und Duftstoffkonzern DSM-Firmenich ein, während der angeschlagene Chemiekonzern Clariant herausfällt – ein weiteres Signal für die anhaltenden Schwierigkeiten des Spezialitätenchemie-Unternehmens.

Puffer-Regel soll Indexhopping verhindern

Die SIX hat bei der Zusammensetzung des SMI eine Pufferzone zwischen Rang 19 und 22 eingeführt, um zu häufige Wechsel im Leitindex zu vermeiden. Bereits im Index enthaltene Titel werden dabei tendenziell bevorzugt behandelt – was den jetzigen Wechsel umso bemerkenswerter macht, weil er trotz dieses Schutzmechanismus zustande kam.

Die letzte reguläre Anpassung im SMI liegt drei Jahre zurück; die letzte ausserordentliche Änderung erfolgte 2023, als nach dem Untergang der Credit Suisse deren Platz an Kühne+Nagel überging. Die nun beschlossenen Änderungen treten am 21. September 2026 in Kraft, die Indexkörbe werden am 18. September nach Börsenschluss angepasst.

Einordnung

Für Investoren, die passiv über SMI-nachbildende ETFs oder Fonds investiert sind, hat der Wechsel unmittelbare Folgen: Milliarden an Anlagegeldern müssen umgeschichtet werden, sobald sich die Indexzusammensetzung ändert. Für Galderma und Sandoz bedeutet die Aufnahme automatisch steigende Nachfrage nach ihren Titeln, während Swisscom und Kühne+Nagel mit Abflüssen aus indexgebundenen Anlagevehikeln rechnen müssen. Der Vorgang illustriert exemplarisch, wie technische Regelwerke – hier die Free-Float-Gewichtung – reale Kapitalflüsse und damit auch die Fremdfinanzierungskosten börsenkotierter Unternehmen beeinflussen können, unabhängig von deren operativer Verfassung. Bei Swisscom als teilstaatlichem Unternehmen wirft dies zusätzlich die Frage auf, inwiefern der Bund als Mehrheitsaktionär künftig stärker auf eine Erhöhung des Streubesitzes hinwirken müsste, um die Indexzugehörigkeit langfristig zu sichern.