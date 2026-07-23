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Tom Hill viewfromthehill
14m

Interessanter Gedanke, aus dem LH-Umfeld habe ich mal gehört, dass dies bei den Österreichern wohl ähnlich zuging.

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