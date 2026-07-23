von Nico Stino

«Dieser Verkauf hätte so nie stattfinden dürfen» – ein Satz, der 25 Jahre lang nachhallt.

Moritz Suter, Gründer der Crossair und Baumeister der heutigen Swiss, hat ein Vierteljahrhundert nach dem Grounding der Swissair ein hartes Urteil gefällt: Der Verkauf der Swiss an die Lufthansa sei “einer der grössten Fehler der Schweiz” gewesen. Im Interview mit der «NZZ am Sonntag» erhebt der 83-jährige Aviatik-Pionier schwere Vorwürfe – gegen die Schweizer Politik ebenso wie gegen den deutschen Konzern.

Ein Vergleich, der sitzt

Suter wählt ein Bild, das hierzulande sofort zündet: Man stelle sich vor, die SBB gehörten plötzlich der Deutschen Bahn, die dann über das Schweizer Schienennetz bestimme. Genau so absurd sei der Swiss-Deal gewesen, so sein Urteil, dieser Verkauf hätte so nie stattfinden dürfen.

Pikant: Suter war eng befreundet mit dem langjährigen Lufthansa-Chef Jürgen Weber. Dieser habe ihm einst mitgeteilt, er würde die Swiss nur übernehmen, wenn Lufthansa darum betteln müsse. Genau das sei eingetroffen: Nachdem die junge Swiss Milliarden verbrannt hatte, soll Bundesrat Hans-Rudolf Merz den damaligen Lufthansa-Chef Wolfgang Mayrhuber angefleht haben, die Airline zu übernehmen – ungeachtet des Preises.

Der gute Deal – für die anderen

Für Lufthansa erwies sich die Übernahme als Glücksfall. Die Swiss habe der Gruppe über Jahre hinweg Milliarden eingebracht und laut Suter zeitweise die gesamte Lufthansa-Gruppe mitgetragen, während andere Konzerngesellschaften kaum Gewinn schrieben. Bezahlt habe der deutsche Konzern dafür fast nichts – und nutze Schweizer Flugrechte bis heute ohne Gegenleistung.

Suter bleibt überzeugt: Ein eigenständiger Weg wäre möglich gewesen. Gemeinsam mit der Crossair hätte aus der Swiss «die beste Airline Europas» werden können – als Referenz nennt er Singapore Airlines, das Beispiel eines noch kleineren Landes mit einer Weltklasse-Airline.

Aufgearbeitet wurde nichts

Der eigentliche Skandal, so Suter, liege darin, dass der Verkauf nie richtig untersucht wurde. Ursache der Krise sei schlechtes Management gewesen, das die drei Milliarden Franken der Grossaktionäre – darunter der Bund – innert weniger Jahre verbrannte. Vorausgegangen war die sogenannte Hunter-Strategie: der Zukauf maroder Fluggesellschaften, der die Swissair in die Überschuldung trieb.

Strafrechtlich hatte das Debakel keine Folgen. 2007 sprach das Bezirksgericht Bülach im grössten Wirtschaftsprozess der Schweizer Geschichte alle 19 angeklagten Manager frei, darunter Ex-CEO Philippe Bruggisser und Verwaltungsratspräsident Eric Honegger. Auch Mario Corti wurde 2008 im Berufungsverfahren vollständig entlastet.

Frankfurt entscheidet

Heute werde das gesamte Lufthansa-Streckennetz von Frankfurt aus geplant, so Suter. Das bereitet ihm Sorgen: In Krisenzeiten werde zuerst bei kleineren Drehkreuzen wie Zürich, Wien, Mailand oder Brüssel gespart – nicht in Frankfurt oder München. Die Entscheidungsträger seien in erster Linie Deutschland verpflichtet.

Einordnung

Für Suter hat die Schweiz mit dem Verkauf mehr verloren als eine Fluggesellschaft. Das Aviatik-Know-how sei weitgehend verschwunden, eine ganze Generation habe eine Branche verloren. Sein Urteil bleibt hart: Die Schweiz sei ärmer geworden – ohne eine unabhängige Airline-Industrie.

Ob ein Alleingang wirklich «die beste Airline Europas» ergeben hätte, wird sich nie beweisen lassen. Was bleibt, ist die Frage, warum es niemand ernsthaft versucht hat.

Quelle: Bilanz/Blick, unter Berufung auf ein Interview mit «NZZ am Sonntag», 22.07.2026.

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