Bern, 13. Juni 2026 – Während die Suisa für 2025 einen Rekordumsatz von 238,3 Millionen Franken verkündet, schlägt eine breite Allianz aus Kulturverbänden, Detailhändlern und dem Schweizerischen Alphornverband Alarm: Der CO₂-Fussabdruck der Schweizer Musikbranche sei «im Verhältnis zum tatsächlichen Output» dramatisch zu hoch. Die Antwort: eine Nachhaltigkeitsoffensive, die «lokale Wertschöpfungsketten» stärken und «Klangkilometer» reduzieren soll.

Das Problem: Importierte Dezibel

Gemäss dem neuen Bericht «Swiss Sound Footprint 2026» reisen Mega-Acts wie Ed Sheeran oder Imagine Dragons mit einem Tross von Lastwagen, Bühnenbauten und Catering-Bedarf durch die Schweiz – und nehmen die Tantiemen anschliessend wieder mit ins Ausland. «Das ist, als würden wir Holz aus Kanada importieren, um es hier zu verbrennen, während unser eigener Wald ungenutzt verrottet», so ein Sprecher der Initiative, der ungenannt bleiben möchte, weil er selbst noch nie ein Schweizer Album gehört hat.

Im Zentrum der Kritik: Während ausländische Stars pro Auftritt sechs- bis siebenstellige Gagen einstreichen, muss sich ein einheimischer Headliner wie Baschi mit bescheidenen über 20’000 Franken pro Konzert begnügen – «kaum genug für eine nachhaltige Tourbus-Flotte», kritisiert die Initiative.

Die Massnahmen

Quoten-Kilowattstunden: Pro Stunde gespielter ausländischer Musik in Schweizer Einkaufszentren muss künftig eine Mindestmenge «CO₂-neutraler Schweizer Volksmusik» kompensatorisch ausgestrahlt werden. Berechnungsgrundlage: ein noch zu definierender «Jodel-Ablasshandel». Streaming-Bypass-Steuer: Wer eine Million Streams generiert und dafür rund 4000 Franken erhält, soll künftig einen «Resonanzbonus» bekommen – finanziert durch eine Abgabe auf jeden Spotify-Skip nach weniger als 30 Sekunden. Branchenkenner rechnen mit Mehreinnahmen im Bereich eines Bratwurststandes an einem mittleren Schwingfest. Förderprogramm «HitMill 2.0»: Da bereits heute kaum ein Schweizer Musiker nicht im HitMill-Studio war, soll das Studio offiziell zum «nationalen Kulturreaktor» erklärt und unter Denkmalschutz gestellt werden – inklusive Besucherzentrum mit Audioguide auf Schweizerdeutsch, Französisch und Bündner Romanisch. Konzert-Recycling: Newcomer-Bands, die für einen grossen Festivalauftritt zwischen 8000 und 30’000 Franken erhalten – sofern sie überhaupt gebucht werden –, sollen künftig die Bühnenreste (Kabelbinder, halbleere Red-Bull-Dosen, Backstage-Pässe) der Mega-Acts weiterverwenden dürfen. Das spart Ressourcen und vermittelt «Nähe zum Weltstar-Feeling». Baschi als Botschafter: Der Mundart-Star soll, so der Vorschlag, künftig offizielles Gesicht der Kampagne «Mis Lied bliibt da» werden – ein Slogan, der gleichzeitig auf Standortverbundenheit und auf die Tatsache hinweist, dass die Tantiemen eben tatsächlich eher selten ins Ausland abfliessen.

Reaktionen

Der Verband Sonart begrüsst die Initiative grundsätzlich, weist aber daraufhin, dass in der Schweiz ohnehin nur ein bis zwei Dutzend Künstler von der Musik leben können – «Nachhaltigkeit setzt voraus, dass überhaupt etwas da ist, das man nachhaltig bewirtschaften kann».

Die Suisa selbst hält sich zurück. Man verweist darauf, 2,5 Prozent der Inlandeinnahmen flössen bereits in die Suisa-Stiftung für Musik zur Förderung der Schweizer Musik – das sei, so ein Sprecher, «im Verhältnis zum Gesamtumsatz zwar ein Tropfen auf den heissen Stein, aber immerhin ein nachhaltig produzierter Tropfen».

Die Vernehmlassung läuft bis zum Schweizer Komponisten-Freitag – passenderweise.

«Bundesrat National» geht auf Abschiedstournee

Bern, 13. Juni 2026 – Kaum hat sich die Branche von der «Back on Tour»-Impfwoche 2021 erholt – jener nationalen Konzertreihe mit Stefanie Heinzmann, Danitsa, Stress, Dabu, Kunz sowie Special Guests Baschi, Anna Rossinelli und Sophie Hunger, lanciert von Bundespräsident Guy Parmelin auf dem Bundesplatz –, sorgt eine neue Meldung aus dem Bundeshaus für Aufsehen: Der Bundesrat als Institution werde, so munkelt man hinter vorgehaltener Hand, schon bald grösstenteils durch eine KI ersetzt. Effizienzgründe, Nachhaltigkeitsgründe, und – Insider betonen das besonders – «weniger Pendlerverkehr zwischen Departement und Mittagstisch».

Der Anlass: Der letzte Bundesrat aus Fleisch und Blut

Was 2021 mit Musik gegen das Virus begann, soll 2027 mit Musik gegen die eigene Überflüssigkeit enden. Geplant ist eine grosse Abschiedstournee der amtierenden Magistratspersonen, bevor das neue «System Bundesrat 2.0» – ein KI-Cluster mit Sitz irgendwo zwischen Bundesplatz und einem Rechenzentrum im Wallis – die operative Führung übernimmt. Der Arbeitstitel der Tour, ganz in der Tradition von «Back on Tour – Gemeinsam raus aus der Pandemie», lautet schlicht: «Gemeinsam raus aus dem Amt».

Laut durchgesickerten Papieren soll die KI künftig Vernehmlassungen vorformulieren, Medienmitteilungen verfassen, Sitzungsprotokolle führen und – das ist der eigentliche Skandal – auch gleich die dazugehörigen launigen Bonmots für die Pressekonferenzen generieren. Ein Bundesratsmitglied, das anonym bleiben möchte, kommentiert mit denselben Worten, die schon 2021 fielen: «Ich warte, bis dieser bizarre Albtraum ein Ende hat» – nur dass diesmal nicht die Pandemie gemeint ist, sondern der eigene Stellenbeschrieb.

Das Line-up

Bestätigt sind bereits:

Baschi , der nach seinem Comeback mit «Live Your Life» – einer «Ode ans Leben» direkt aus der Pandemie» – nun mit dem programmatischen Nachfolgesong «Mis Amt bliibt da» auftreten soll. Inoffiziell kursiert bereits eine zweite Single mit dem Arbeitstitel «Du bisch nume en Algorithmus».

Stress , der schon 2021 von einer «Pandemie der mentalen Gesundheit» sprach, soll nun ein thematisches Update liefern: «Pandemie der automatisierten Entscheidungsfindung». Ein Bühnenmoment, in dem er einem Tablet die Hand schüttelt, ist laut Produktionsteam «in Planung, aber noch nicht final freigegeben».

Sophie Hunger als «Special Guest» – Status traditionsgemäss bis zuletzt unklar, ganz wie 2021.

Das Programm

Wie schon bei «37 Impfungen und mehr Konzertbesuchern als anderswo» in St. Gallen, rechnet man auch diesmal mit überschaubaren, aber symbolisch bedeutsamen Zahlen: Ziel sind 37 «Unterschriften gegen die Vollautomatisierung der Verwaltung», gesammelt an einem Stand neben der Bühne.

Die 500 Gratistickets pro Halt waren, wie schon 2021, innerhalb kürzester Zeit ausverkauft – diesmal allerdings nicht wegen Zertifikatsgegnern, sondern weil sich in einschlägigen Telegram-Kanälen KI-Skeptiker gegenseitig zum «Tickethamstern gegen den Bundesrat-Bot» aufgerufen haben sollen.

Für die übliche Baschi-Gage von über 20’000 Franken ist laut Produktionsbüro eine «zukunftsgerichtete Nachhaltigkeitsklausel» vorgesehen: 50 % der Gage werden in Form von Rechenzentrum-Gutscheinen ausgerichtet, «damit der Kreislauf zwischen analoger Kunst und digitaler Verwaltung geschlossen bleibt».

Reaktion der Suisa

Auch die Suisa hat sich bereits positioniert. Sollte künftig ein KI-System offizielle Bundesratsreden, Mitteilungen und womöglich sogar Neujahrsansprachen «verfassen», stelle sich grundsätzlich die Frage der Urheberschaft. Ein Sprecher verweist auf die bestehende Regelung, wonach 2,5 Prozent der Inlandeinnahmen aus Aufführungen und Sendungen in die Suisa-Stiftung für Musik fliessen, die die Schweizer Musik fördert – und wirft die Frage auf, ob künftig auch «algorithmisch erzeugte Bundesratsprosa» unter diese Förderlogik falle, «rein vorsorglich».

Ausblick

Die Vernehmlassung zur Tournee läuft, wie könnte es anders sein, bis zum nächsten Schweizer Komponisten-Freitag. Über die konkrete Besetzung des «Bundesrat 2.0»-Clusters will der Bund «zu einem späteren Zeitpunkt informieren».

Hinweis: Dieser Artikel ist eine satirische Fiktion. Die KI-Ablösung des Bundesrats, die Tournee «Gemeinsam raus aus dem Amt», die Songtitel und sämtliche darin enthaltenen Zitate und Aussagen von Bundesratsmitgliedern sind frei erfunden. Reale Ereignisse (die Impfwoche 2021, die genannten Künstler und Suisa-Zahlen) werden satirisch verfremdet und neu kontextualisiert.