von Nico Stino

Der Abstimmungssonntag vom 15. Juni 2025 hat eine politische Zäsur hinterlassen — zumindest in den Augen von Christoph Blocher. 45,2 Prozent Ja-Stimmen für die SVP-Nachhaltigkeitsinitiative, die eine Begrenzung der Bevölkerungszahl auf zehn Millionen anstrebte. Eine Mehrheit sagte Nein. Und doch gibt sich der SVP-Doyen im Interview mit der Weltwoche alles andere als geschlagen.

Eine verpasste Chance — und eine klare Ansage an die Sieger

Blocher beklagt nicht die Niederlage an sich, sondern das Signal, das vom Nein ausgeht: Die Schweiz habe eine Chance verpasst, das strukturelle Problem der Masseneinwanderung politisch zu adressieren. Sein Vorwurf richtet sich nicht primär an das Stimmvolk, sondern an die Gewinner. «Man trägt keine Verantwortung für das Ergebnis mehr, wenn man verloren hat», sagt er. «Die Gewinner haben gesagt, wir lösen es anders. Jetzt wollen wir schauen, wie.»

Die ersten Reaktionen aus dem bürgerlichen Lager seien wenig verheissungsvoll. Besonders die FDP nimmt er ins Visier: Es sei geradezu absurd, wenn die siegreiche Seite nun den Verlierer auffordere, das Problem zu lösen. Eine Partei, die eine Abstimmung gewinne, tue dies mit dem Anspruch, eine bessere Alternative zu haben — und müsse diese jetzt auch liefern.

Jans unter Beschuss: Bundesrat als Abstimmungskämpfer

Scharfe Kritik übt Blocher an Justizminister Beat Jans, der sich nach Blochers Einschätzung als «primitivster Abstimmungskämpfer» mit «üblichen Fake News» in den Kampf eingeschaltet hat. Bundesräte hätten objektiv zu orientieren, nicht Partei zu ergreifen — das sei eine Grundregel der schweizerischen Kollegialregierung. Blocher erinnert daran, dass Bundesrat Friedrich 1986 schon für ein harmloses Informationsblatt zur UNO-Abstimmung gerügt worden sei. Die heutige Praxis bezeichne er als «massive Verlottung».

Was Jans stattdessen hätte tun sollen: Am Abstimmungssonntag öffentlich eingestehen, dass die Zuwanderungszahlen weit über den ursprünglichen Prognosen liegen — man habe bei Inkrafttreten der Personenfreizügigkeit mit 8’000 bis 10’000 Personen pro Jahr gerechnet, es seien heute zehnmal mehr — und konkrete Massnahmen ankündigen.

Das Angstargument und die Grenzen politischer Kommunikation

Matchentscheidend für das Nein sei nach Blochers Einschätzung nicht die Stärke der Gegenargumente gewesen, sondern die Wirkung von Angstszenarien. Er schildert ein Gespräch zweier junger Frauen, das er verfolgt habe: Die eine habe die Zuwanderungsproblematik klar erkannt, sich aber nicht getraut, Ja zu stimmen — weil von «höchster Ebene» gedroht worden sei, dass Spitäler schliessen, Coiffeure keine Mitarbeitenden mehr fänden und das gesellschaftliche Leben stillstehe.

«Wenn alle die gleiche Lüge erzählen, wird sie zur Wahrheit», kommentiert Blocher trocken. Das Sozialprodukt pro Kopf sinke seit Einführung der Personenfreizügigkeit, die Krankenkassenprämien stiegen — und dies, so Blocher, sei eine direkte Folge einer Zuwanderungsstruktur, die die Sozialversicherungssysteme belaste: Wer erst mit 30 oder 40 in die Schweiz komme, zahle drei Jahrzehnte weniger in die Krankenkasse ein als Einheimische.

Kantonale Wahlergebnisse als Gegenbeweis

Bemerkenswert ist Blochers Hinweis auf die zeitgleich stattgefundenen Kantonswahlen: In Graubünden, Glarus und im Baselbiet habe die SVP am gleichen Abstimmungssonntag erhebliche Sitzgewinne erzielt — auf Kosten der Mitte und der FDP. Ein Widerspruch? Für Blocher nicht. Im Gegenteil: Es zeige, dass das Volk die Probleme wahrnehme, auch wenn es für die konkrete Initiative nicht gestimmt habe.

Die Schweiz als Sonderfall — und seine Verteidigung

Den grossen Bogen zieht Blocher am Ende: Die Stärke der Schweiz beruhe nicht auf Grösse oder Bodenschätzen, sondern auf Leistung, Zuverlässigkeit, direkter Demokratie und Neutralität. Letztere sei nicht nur ein sicherheitspolitisches Instrument, sondern ein Wirtschaftsfaktor. Internationale Unternehmen schätzten an der Schweiz vor allem die politische Verlässlichkeit — nicht primär die tiefen Steuern.

Die Elite hingegen glaube zunehmend nicht mehr an die Schweiz, beklagt er. Militärs, die die Armee heruntergewirtschaftet hätten, riefen nun nach der NATO. Bundesräte gäben vertraglich Souveränität ab. Und die Personenfreizügigkeit werde als unantastbar behandelt, obwohl kein anderes Land der Welt ein vergleichbares Regime kenne.

Ausblick: 2027 als Schicksalswahl

Sollten die Gewinner des Abstimmungssonntags keine substanziellen Lösungen präsentieren, werde 2027 ein Migrationswahlkampf werden — und die traditionellen Parteien würden dafür bezahlen. Die SVP, die einst mit 13 bis 14 Prozent zufrieden gewesen sei, stehe heute bei 27 Prozent national und habe am 15. Juni 45 Prozent der Stimmen geholt. Das sei kein Zufall.

Blocher schliesst mit dem Satz, den er Goethe, dann Luther zuschreibt: «Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen.» Die Schweiz habe sich in ihrer Prosperität verirrt. Aber sie werde, da ist er überzeugt, wieder zur Vernunft kommen. Der Weg sei bloss «etwas lang».

https://youtu.be/Cgfokx58-PQ?si=HZETuNtbkIya2eER