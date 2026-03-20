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Was steckt wirklich in der Schweizer Schokolade? Ein Blick hinter die goldene Verpackung — auf Emulgatoren, synthetische Aromen, Mineralölrückstände und die Lücken im Lebensmittelrecht.

Die Schweizer Schokolade gilt weltweit als Inbegriff handwerklicher Qualität. Lindt, Cailler, Toblerone — die Namen klingen nach alpiner Reinheit und jahrhundertealter Confiseur-Tradition. Doch wer die Zutatenlisten der meistverkauften Tafeln nüchtern liest, entdeckt eine andere Realität: eine Reihe chemischer Hilfsstoffe, synthetischer Aromen und industrieller Zusätze, die das Bild der schlichten Schoggi erheblich komplizieren. Wie viele Zusatzstoffe sind tatsächlich drin — und was bedeuten sie für die Gesundheit?

Die Grundzutaten: Weniger simpel, als der Name verspricht

Jede Milchschokolade besteht im Kern aus denselben Bausteinen: Kakaobutter, Kakaomasse, Zucker, Milchpulver. Soweit die Tradition. Doch schon bei diesen Basiszutaten beginnen die modernen Kompromisse. Die klassische Lindt-Vollmilchschokolade etwa listet in ihrer offiziellen Zutatenliste folgende Bestandteile auf: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Milchzucker, Magermilchpulver, Emulgator Sojalecithin, Gerstenmalzextrakt, Aroma Vanillin. Neun Zutaten für eine Tafel, die als Inbegriff von Einfachheit vermarktet wird.

Bemerkenswert ist bereits die Reihenfolge: Zucker steht an erster Stelle — und damit vor dem Kakao. Das ist kein Zufall, sondern deklarationspflichtige Realität: Die Zutatenliste muss nach absteigendem Gewichtsanteil sortiert sein. Wer eine Lindt-Vollmilch kauft, kauft in erster Linie Zucker.

Gerstenmalzextrakt: Der versteckte Zucker

Gerstenmalzextrakt ist ein dunkler, süsslicher Sirup, der durch den enzymatischen Abbau von Stärke aus Gerstenkörnern gewonnen wird. Sein Zuckergehalt liegt über 50 Prozent. Er wird vom Hersteller als natürlicher Geschmacksrundender beschrieben, der der Schokolade eine leicht karamellige Note verleiht. Im Volksmund könnte man es kürzer sagen: Es ist Zucker mit Marketingnamen.

Für Personen mit Glutenunverträglichkeit ist Gerstenmalzextrakt zudem deklarationspflichtig, weil Gerste Gluten enthält. Lindt gibt an, dass der Glutengehalt im Endprodukt unter 20 ppm liegt und damit per Codex Alimentarius als glutenfrei gilt — eine Aussage, die für zöliakiekranke Konsumentinnen dennoch Unbehagen erzeugt.

Der Emulgator: Sojalecithin (E 322) und sein Zweck

Sojalecithin, deklariert als E 322, ist der mit Abstand am häufigsten eingesetzte Zusatzstoff in industrieller Schokolade. Er findet sich in praktisch allen grossen Schweizer Marken: Lindt, Cailler, Toblerone — fast ausnahmslos. Sojalecithin ist ein Phospholipid, das aus Sojaöl gewonnen wird. Als Emulgator sorgt es dafür, dass die Kakaomasse, die Kakaobutter und die Milchbestandteile eine homogene, streichfähige Masse bilden, die beim Verarbeiten maschinell durch Rohrleitungen fliessen kann.

Der entscheidende wirtschaftliche Hintergrund: Ohne Emulgatoren bräuchte man mehr Kakaobutter, um dieselbe Fliessfähigkeit zu erzielen. Kakaobutter ist teuer — Sojalecithin ist es nicht. Mit anderen Worten: Der Emulgator erlaubt es dem Hersteller, an der wertvollsten Zutat zu sparen, ohne dass die Konsumentinnen dies beim Schmelzen auf der Zunge bemerken. Kritiker sprechen von «Streckung durch Chemie»; die Industrie spricht von «Optimierung der Textur».

Für Soja-Allergiker ist Sojalecithin problematisch: Es enthält geringe Mengen Sojaprotein und gilt damit als Allergen, das deklarationspflichtig ist. Lindt selbst bestätigt auf seiner Website, dass fast alle Produkte Sojalecithin enthalten — mit der Empfehlung, bei Soja-Allergie auf die hochprozentigen Excellence-Tafeln (70%, 85%, 99% Kakao) auszuweichen, die rezepturmässig kein Sojalecithin enthalten.

PGPR (E 476): Der zweite Emulgator

Polyglycerin-Polyricinoleat, kurz PGPR oder E 476, ist ein synthetisch hergestellter Emulgator aus Glycerin und Rizinusöl. Er ist deutlich wirksamer als Lecithin und erlaubt noch stärkere Kosteneinsparungen bei der Kakaobutter. Während Sojalecithin in der Schweizer Premiumschokolade dominiert, taucht E 476 vor allem in günstigeren Produkten und Kuvertüren auf, die für die Backwarenindustrie bestimmt sind.

Die europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde EFSA hat E 476 einer Neubewertung unterzogen und den zulässigen Tageswert von 7,5 auf 25 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht angehoben — ein Schritt, der von Konsumentenschützern mit Skepsis aufgenommen wurde. In Tierversuchen mit hohen Dosen wurden reversible Vergrösserungen von Nieren und Leber beobachtet. Die maximal erlaubte Konzentration in Schokoladenerzeugnissen beträgt 5 Gramm pro Kilogramm.

Als technischer Hilfsstoff beim Ausformen von Schokolade — also zum Lösen aus Formen während der Produktion — muss E 476 nicht einmal deklariert werden, da es dabei nicht im Endprodukt verbleibt. Dies ist eine jener regulatorischen Graubereiche, die das Bild der «vollständigen Transparenz» auf Zutatenlisten relativiert.

Das Aroma: Was hinter «Vanillin» steckt

«Aroma Vanillin» — drei Wörter auf der Zutatenliste, hinter denen sich eine weitreichende Täuschung verbirgt. Vanillin ist die synthetisch hergestellte Variante des Hauptaromastoffs der echten Vanilleschote. Es kann im Labor aus Holzzellstoff (Lignin), aus Guajakol (einem Erdölderivat) oder — in neuerer Zeit — mithilfe von Mikroorganismen aus Zuckerrübenschnitzeln gewonnen werden. Nur diese letzte Variante darf in der EU als «natürliches Aroma» deklariert werden, obwohl das Endmolekül chemisch identisch ist.

Die Deklaration «Aroma» ohne Präzisierung, wie sie etwa bei verschiedenen Lindt-Produkten verwendet wird, gilt als deutliches Signal für synthetisch hergestellte Aromastoffe. Der Unterschied zu echtem Vanilleextrakt ist sowohl geschmacklich als auch preislich erheblich: Echter Bourbon-Vanilleextrakt kostet ein Vielfaches. Die Verwendung von Vanillin ist zwar legal und gilt als gesundheitlich unbedenklich — sie ist aber auch ein Zeichen dafür, dass an der Qualität geschraubt wurde.

Bezeichnenderweise setzt Lindt bei seiner hochwertigen Excellence-Linie auf natürliche Vanille, während die preisgünstigeren Vollmilch-Tafeln und die populären Figuren (Goldhase, Weihnachtsmann) mit synthetischem Vanillin aromatisiert werden. Das ist im Rahmen des Markenauftritts pikant: Wer das günstigere Markenprodukt kauft, bekommt die billigere Chemie.

Butterreinfett: Die unterschätzte Zutat

Butterreinfett, auch als «Anhydrous Milkfat» bezeichnet, ist ein wasserfreies Milchfett, das durch Zentrifugieren und Trocknen von Rahm gewonnen wird. Es enthält kaum Milchproteine und Milchzucker, dafür bis zu 99,8 Prozent reines Milchfett. In der Schokoladenherstellung wird es eingesetzt, um die Textur und den Schmelz zu verfeinern — und um den Kakaobutteranteil zu reduzieren, ohne auf Fettgehalt zu verzichten.

Butterreinfett ist an sich eine natürliche Zutat, kein synthetischer Stoff. Dennoch signalisiert sein Vorhandensein in einer Schokolade, dass der Hersteller an der teuren Kakaobutter gespart hat. In Kombination mit Sojalecithin ergibt sich ein Bild: Die Kakaobutter wird doppelt substituiert — durch ein billigeres Fett und durch einen Emulgator, der die Konsistenz trotzdem sicherstellt.

Mineralölrückstände: Das unsichtbare Problem

Weit jenseits der Zutatenliste — und damit ausserhalb der gesetzlichen Deklarationspflicht — lauert ein Problem, das die Lebensmittelbehörden seit Jahren beschäftigt: Mineralölkontaminationen. Schokolade ist ein fettreiches Produkt und absorbiert Mineralölbestandteile besonders leicht. Diese können auf verschiedenen Wegen ins Endprodukt gelangen: durch mineralölgetränkte Jutesäcke, in denen Kakaobohnen transportiert werden; durch Schmieröle an Produktionsmaschinen; durch Druckfarben auf Verpackungen aus Recyclingkarton; oder über die Gasphase aus bedruckten Umverpackungen.

Unterschieden wird zwischen zwei Fraktionen: MOSH (Mineral Oil Saturated Hydrocarbons, gesättigte Kohlenwasserstoffe) und MOAH (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons, aromatische Kohlenwasserstoffe). MOSH reichern sich im menschlichen Körperfett sowie in Leber, Lymphknoten und Herzklappen an. Bei MOAH besteht der Verdacht auf krebserregende Wirkung.

Das Kantonale Labor Zürich hat dieses Problem als erstes systematisch untersucht und damit europaweit Aufmerksamkeit erregt. Dass die Entdeckung aus der Schweiz kam, ist bezeichnend: Die Schweizer Lebensmittelanalytik gehört zu den präzisesten weltweit. Das Paradoxe daran: Gesetzliche Grenzwerte existieren bis heute weder in der Schweiz noch in der EU. Die EFSA stuft MOAH in Lebensmitteln grundsätzlich als bedenklich ein — verbindliche Höchstmengen fehlen dennoch.

Öko-Test hat in einer Untersuchung von Milchschokoladen festgestellt, dass Lindt-Produkte einen «stark erhöhten» Mineralölgehalt aufwiesen — was zu einer «mangelhaften» Gesamtbewertung führte. Der Hersteller selbst verwendete bei der getesteten Sorte Frischkarton statt Recyclingpappe und mineralölfreie Druckfarben; die Kontamination dürfte damit auf die Rohstoffkette — insbesondere die Kakaobohnen und ihre Transportbehälter — zurückzuführen sein.

Das Schweizer Lebensmittelrecht: Angepasst, aber nicht strenger

Die Schweiz regelt den Einsatz von Lebensmittelzusatzstoffen in der Zusatzstoffverordnung (ZuV). Das BAG ist zuständig für die Zulassung. Seit der Revision von 2002 wurden 56 bis dahin verbotene Stoffe neu zugelassen — ein Schritt in Richtung Harmonisierung mit dem EU-Recht, den Konsumentenschützer kritisch begleitet haben. Seither orientiert sich das Schweizer Lebensmittelrecht zunehmend an der europäischen Verordnung (EG) Nr. 1333/2008.

Auf verpackten Produkten müssen alle Zusatzstoffe mit Klassenname und E-Nummer oder chemischem Namen angegeben werden. Die Deklarationspflicht klingt umfassend — ist es aber nicht vollständig. Technische Hilfsstoffe wie Trennmittel, die bei der Produktion eingesetzt werden, ohne im Endprodukt zu verbleiben, müssen nicht deklariert werden. Ebenso wenig sind Schleppstoffe (Carry-Over-Effekt) immer vollständig erfasst.

Aromen werden besonders lasch gehandhabt: Sie müssen zwar als «Aroma» oder «natürliches Aroma» angegeben werden, eine genaue Bezeichnung des verwendeten Aromastoffs ist aber nicht vorgeschrieben. Hinter dem schlichten Wort «Aromen» können Dutzende synthetischer Verbindungen stecken.

Der Vergleich: Premiumqualität vs. Massenware

Nicht alle Schweizer Schokoladen sind gleich. Der SRF-Kassensturz-Test hat gezeigt, dass die Tessiner Alprose-Vollmilchschokolade sensorisch besser abschneidet als Lindt oder Cailler. Auch die Bio-Linien von Migros und Coop schnitten gut ab. Der Unterschied liegt häufig in der Schlichtheit der Rezepturen: weniger Zutaten, kein synthetisches Vanillin, kein Gerstenmalzextrakt.

Aufschlussreich ist der interne Widerspruch bei Lindt: Die Excellence-Linie verzichtet auf Vanillin und setzt auf natürliche Vanille; bei den hochprozentigen Tafeln (85%, 99%) entfällt sogar Sojalecithin. Das Unternehmen weiss also, dass es anders geht — es tut es nur nicht bei allen Produkten. Wer die günstigere Vollmilchtafel oder den goldenen Osterhasen kauft, subventioniert mit seinem Franken eine minderwertigere Rezeptur unter Premiumverpackung.

Handwerkliche Kleinproduzenten wie Läderach oder spezialisierte Bean-to-Bar-Hersteller verzichten oft vollständig auf Emulgatoren, synthetische Aromen und Zuckersubstitute. Ihre Rezepturen bestehen aus fünf bis sechs Zutaten. Der Preis ist entsprechend höher — aber er spiegelt tatsächlich die Kosten eines Produkts ohne chemische Abkürzungen.

Fazit: Die Zutatenliste lügt nicht — aber sie verschweigt

Die Schweizer Schokolade ist kein chemisches Konstrukt. Ihre Kernzutaten sind natürlicher Herkunft, und das Lebensmittelrecht setzt ihr Grenzen. Aber die Lücke zwischen dem Marketing-Bild — handwerkliche Tradition, Alpenmilch, Jahrhundertrezeptur — und der industriellen Realität ist erheblich.

Sojalecithin ersetzt teure Kakaobutter. Synthetisches Vanillin imitiert den Geschmack echter Vanille zu einem Bruchteil des Preises. Gerstenmalzextrakt verbirgt sich hinter rustikalem Klangnamen als Zuckerverstärker. Mineralölrückstände lagern sich im Körper ab, ohne je auf der Verpackung erwähnt zu werden. Und technische Hilfsstoffe, die bei der Produktion eingesetzt werden, bleiben der Deklarationspflicht vollständig entzogen.

Das ist kein Skandal im strafrechtlichen Sinne — aber es ist eine stille Enttäuschung. Die Schweizer Schokolade ist gut. Sie könnte besser sein, wenn die Hersteller so produzierten, wie sie vermarkten. Die Zutatenliste lügt nicht. Aber sie sagt auch nicht alles.

Dieser Artikel basiert auf öffentlich zugänglichen Zutatenlisten, Behördenberichten der EFSA, des deutschen BfR, des bayerischen LGL sowie Untersuchungen von SRF Kassensturz, Öko-Test und der Umweltberatung Luzern.