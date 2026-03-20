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Diskussion über diese Post

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The Cazuzo
7m

... in Sinne eines langfristiges Leben ...

kaufe ich nichts mehr das aus dem Inflamatorisch super market kommt...

heute zutags Qualität Futter ist teurer, back is the futur, beim Metzger, Molkerei, usw...

Qualität ist nicht teurer denn man isst viel weniger davon...

schlank und fit...👍

Punkt eins , bleiben noch alle anderen Lügen wie...

Gesundheit / Klima

Erzieung / Religion Ökonometrie... ;-(

Justiz./ diplomatie..;-(

mit Wissenschaft und Hodden... schlägt man sich durch...

Reward? Gesundheit

Den Preis? Einsamkeit... 🤷‍♂️

danke für das Augen öffnen Ihrer Vorlesungen.. 🌹

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