Der US-iranische Waffenstillstand im Persischen Golf steht auf tönernen Füssen – die IRGC lehnen einen amerikanischen Vorschlag für einen Deeskalationskanal rund um die Strasse von Hormuz ab. Neue Gefechte zeigen, wie brüchig das MoU vom 17. Juni wirklich ist.

Von Nico Stino | 28. Juni 2026

Wenige Tage nach Unterzeichnung eines Memorandums of Understanding zwischen Washington und Teheran liefern sich die USA und Iran erneut militärische Schlagabtausche – und streiten öffentlich darüber, ob überhaupt ein Kommunikationskanal zwischen beiden Seiten besteht.

IRGC-Sprecher Hossein Mohebi wies am Freitag Berichte über die Einrichtung einer direkten Verbindung zwischen US-amerikanischen und iranischen Militärs rundweg zurück. aje «Diese Behauptungen amerikanischer Beamter bezüglich der Einrichtung einer direkten Leitung zwischen Iran und den Vereinigten Staaten in Bezug auf die Strasse von Hormuz sind vollständig falsch», schrieb Mohebi auf X. «Die Strasse von Hormuz ist iranisches Territorium und hat nichts mit den Vereinigten Staaten zu tun.» aje

Damit konterkarierten die Revolutionsgarden öffentlich, was US-Vizepräsident JD Vance tags zuvor noch als vollendete Tatsache dargestellt hatte.

Was Vance versprach – und was Teheran dementiert

Nach einem Treffen zwischen Washington und Teheran in der Schweiz hatte Vance den Medien mitgeteilt, ein «Kanal auf iranischer Seite» zur Konfliktreduzierung im Golf werde eingerichtet. Er liess dabei durchblicken, direkte Militärkontakte seien bereits vereinbart worden. aje

Konkret zitierte Vance eine Vereinbarung, wonach die IRGC einen Vertreter nach Doha entsenden würden, um dort mit dem US Central Command (CENTCOM) zu kommunizieren – eine Aussage, die aus Teheran prompt dementiert wurde.

Der Widerspruch offenbart eine für diesen Konflikt typische Dynamik: Beide Seiten kommunizieren für ihr jeweiliges Innenpublikum, während die operative Realität unklar bleibt. Gregory Brew vom Eurasia Group betont, die Einrichtung einer direkten Kommunikationslinie scheine Teil des MoU zu sein – auch wenn dies darin nicht explizit festgehalten werde. aje

Die Strasse von Hormuz als Machthebel

Im Kern des Streits steht die Frage, welche Route Handelsschiffe durch die Strasse von Hormuz nehmen dürfen. Iran besteht darauf, dass alle Schiffe eine von seinen Streitkräften designierte, küstennahe Route benutzen – oder riskieren, zurückgewiesen oder angegriffen zu werden. aje

Der konkrete Auslöser der jüngsten Eskalation war der Angriff auf den unter singapurischer Flagge fahrenden Containerfrachter «Ever Lovely», der auf einer von der britischen UKMTO empfohlenen Route durch die Meerenge navigierte. aje Das Schiff war nach Angaben von Al Jazeera über 100 Tage auf See festgehalten worden, nachdem es in einem irakischen Hafen seine Ladung gelöscht hatte. Das US Central Command antwortete mit Angriffen auf iranische Militäranlagen an der Südküste des Landes.

Die Lage verschärfte sich weiter, als Bahrain am Samstagmorgen Drohnenangriffe verzeichnete – der erste Schlagabtausch zwischen Washington und Teheran seit Unterzeichnung des MoU am 17. Juni. aje

Das eigentliche Streitobjekt: wer kontrolliert die Meerenge?

Hinter dem technischen Streit über Routen und Hotlines verbirgt sich eine fundamentale geopolitische Frage: Wem gehört die Kontrolle über eine der wichtigsten Wasserstrassen der Welt?

Iran beansprucht, gemeinsam mit Oman die künftige Verwaltung der Strasse von Hormuz zu gestalten – in Konsultation mit anderen Anrainerstaaten des Persischen Golfs und gemäss internationalem Recht. Die IRGC wiederum haben Einwände gegen eine Route geltend gemacht, die zwischen Oman und der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) koordiniert wurde, ohne Teheran zu konsultieren. aje

Brew vom Eurasia Group liest dies als Versuch Teherans, seinen Einfluss auf das Management der Meerenge dauerhaft zu verankern und die Golfstaaten – insbesondere Oman – zu einer formellen Einbeziehung Irans zu drängen.

Wie fragil ist das MoU?

Brew geht davon aus, dass die Gefechte das MoU nicht zum Kollaps bringen werden. Iran teste aus, wie weit seine Hebelwirkung reiche, während die USA zurückdrängten – ein Muster, das auf ein Management des Konflikts hindeutet, nicht auf eine erneute Eskalation hin zu «vollständigen Feindseligkeiten». aje

Vance seinerseits zeigte sich wenig konziliant. «Gewalt wird mit Gewalt beantwortet», schrieb er auf X – und forderte Teheran auf, bei Unklarheiten über die Auslegung des MoU schlicht «zum Hörer zu greifen». Das Problem: Teherans Revolutionsgarden haben klargemacht, dass dieser Hörer für Washington nicht abheben wird.

Einordnung

Das MoU vom 17. Juni war von beiden Seiten als diplomatischer Durchbruch gefeiert worden. Was sich seither abspielt, zeigt jedoch, dass die entscheidenden operativen Fragen – Schifffahrtsrouten, Kommunikationskanäle, Militärpräsenz – weder geklärt noch verbindlich geregelt sind. Die Strasse von Hormuz bleibt ein Pulverfass: täglich passiert dort rund ein Fünftel des globalen Ölhandels.

Für die Weltwirtschaft und insbesondere für energieabhängige Volkswirtschaften wie die Schweiz ist die Lage mehr als eine geopolitische Randnotiz. Jede neue Eskalation hat das Potential, Energiepreise zu treiben und globale Lieferketten zu belasten – Folgen, die auch am Finanzplatz Zürich registriert werden dürften.