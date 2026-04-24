Wenn Schweizer Parlamentarier die eigene Heimat verraten

Der Europarat greift die Schweiz in der Magnitski-Affäre frontal an – und SP-Nationalrat Fabian Molina stimmt begeistert mit. Ein weiterer Tiefpunkt im wachsenden Konflikt zwischen schweizerischer Souveränität und europäischem Institutionalismus.

Es ist eine Szene, die man sich eigentlich nicht vorstellen möchte: Gewählte Schweizer Volksvertreter reisen nach Strassburg und stimmen dort aktiv gegen das Land, das sie vertreten sollen. Genau das ist am Mittwoch bei der Parlamentarischen Versammlung des Europarats geschehen – und es lohnt sich, genauer hinzuschauen, was dabei auf dem Spiel steht.

Was in Strassburg beschlossen wurde

Die Parlamentarische Versammlung des Europarats hat eine Resolution verabschiedet, die im Kontext der sogenannten Magnitski-Affäre sowohl Russland als auch – in aller Deutlichkeit – die Schweiz ins Visier nimmt. Die Kernvorwürfe: Die Resultate internationaler Geldwäsche-Ermittlungen seien in der Schweiz «unbefriedigend» gewesen, schwerwiegende Vorwürfe wegen Fehlverhaltens seien laut geworden, und Vermögenswerte «bekannter Verbündeter des russischen Staatsapparats» seien nicht vollständig beschlagnahmt worden.

Die Forderungen an Bern sind weitreichend: Die Schweiz soll ihren rechtlichen Rahmen für die sogenannte «Beschlagnahme ohne Verurteilung» verbessern, Massnahmen zur erneuten Einfrierung und Einziehung von Vermögenswerten vorantreiben und ihre Praktiken an «moderne Standards zur Vermögensrückgewinnung» anpassen.

Klingt nach Rechtstaatlichkeit? Ist es nicht.

Das Trojanische Pferd der Beweislastumkehr

Was die Parlamentarische Versammlung hier unter dem Deckmantel der Korruptionsbekämpfung fordert, ist nichts weniger als die Aushöhlung eines Grundprinzips des Rechtsstaates: die Unschuldsvermutung. Die Resolution drängt explizit auf die «Umkehr der Beweislast bei ungeklärtem Vermögen» – das heisst: Wer beschuldigt wird, soll seine Unschuld beweisen, nicht der Staat seine Schuld.

SVP-Nationalrat Roland Rino Büchel brachte es in Strassburg auf den Punkt: «In der Schweiz braucht es einen stichhaltigen Nachweis über die kriminelle Herkunft, wenn man jemandem sein Vermögen wegnehmen will.» Das müsse in jedem Rechtsstaat der Fall sein. Und er fragte die Versammlung direkt: «Sitzen wir nicht genau darum in diesem Saal, weil wir uns für die Rechtsstaatlichkeit starkmachen wollen?»

Die Antwort der Mehrheit war ein dröhnendes Schweigen gefolgt von einer Abstimmung gegen die Schweizer Position.

Molina und Piller Carrard: Lojalität mit Ablaufdatum

Besonders pikant ist das Verhalten zweier Schweizer SP-Nationalräte. Fabian Molina und Valérie Piller Carrard stimmten gegen die Haltung der Schweiz und damit für eine Resolution, die das eigene Land an den Pranger stellt. Nur sieben Parlamentarier insgesamt votierten für die Schweiz – darunter vier weitere Schweizer sowie zwei Liechtensteiner und eine Deutsche.

Man muss die Frage stellen dürfen: Für wen sitzen Molina und Piller Carrard eigentlich in diesem Gremium? Als Vertreter der Schweiz oder als Botschafter einer europäischen Gesinnung, die über die Interessen des eigenen Landes gestellt wird?

Büchel kommentierte die Debatte als «eine derart missglückte Show», wie er sie in 22 Jahren als Parlamentarier noch nie erlebt habe.

Schweiz-Bashing als Dauerprogramm aus Strassburg

Dies ist nicht das erste Mal, dass der Europarat die Schweiz in die Schranken weisen will. Das Klimaseniorinnen-Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte – ebenfalls in Strassburg domiziliert – hatte bereits 2024 Wellen geschlagen: Eine Handvoll älterer Frauen, unterstützt von linken NGOs, klagten sich zur historischen Verurteilung der Schweiz wegen angeblich unzureichendem Klimaschutz durch.

Das Muster ist dasselbe: Supranationale Gremien übernehmen die Deutungshoheit über Schweizer Innen- und Wirtschaftspolitik – und finden dabei stets hilfsbereite Verbündete im eigenen Land.

Dass Alain Berset, früherer Schweizer Bundesrat, heute als Generalsekretär des Europarats amtet, rundet das Bild ab. Die Verbindungslinien zwischen der Schweizer Linken und den Institutionen in Strassburg sind eng – und institutionell verankert.

Die Gretchenfrage: Austritt?

SVP-Nationalrat Erich Hess hat in der Versammlung angekündigt, bei einer Verurteilung der Eidgenossenschaft einen Antrag auf Austritt der Schweiz aus dem Europarat einzureichen. Eine solche Debatte wäre längst überfällig.

Denn die eigentliche Frage lautet: Was bringt die Mitgliedschaft in einem Gremium, das systematisch daran arbeitet, Schweizer Rechtsstaatsprinzipien zu untergraben, die Unschuldsvermutung zu kippen und den Spielraum der direkten Demokratie einzuengen – und das dabei auf die Unterstützung Schweizer Parlamentarier zählen kann?

Bern hat bisher keine klare Antwort darauf gegeben. Vielleicht wäre es Zeit, dass es das tut.

Swissvox – unabhängiger Schweizer Journalismus